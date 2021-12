: Michelle Salas recordó a Silvia Pinal con una fotografía inédita y un profundo mensaje de admiración

Michelle Salas compartió una fotografía en donde aparece su bisabuela, Silvia Pinal, posando cuando era joven, esto con el motivo de desearle a sus seguidores una feliz Navidad y para demostrar que su bisabuela “les enseñó” cómo celebrar las festividades decembrinas.

La influencer viajó a México para pasar las fechas decembrinas con su familia, sin embargo, Silvia Pinal fue hospitalizada el pasado 22 de diciembre tras haber dado positivo a Covid -19.

Michelle mantiene una relación muy cercana con su bisabuela, por lo que visitó a la querida actriz mientras Silvia en el nosocomio y, posteriormente, también platicó con ella cuando fue trasladada a un área especial de Covid.

(Foto: Captura de pantalla de historias de Instagram: @michellesalasb)

Anteriormente, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, compartió una fotografía en Instagram en donde le dedicaba un tierno mensaje a la matriarca de la familia Pinal: “Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”

Además, la modelo pidió a sus seguidores tener conciencia sobre el Covid - 19 y llamó a mantener las precauciones necesarias para evitar más contagios.

“Vivimos un momento crítico, lleno de dudas y de incertidumbre que lo único que nos queda es abrazarnos bien fuerte (con tapabocas) y valorar más que nunca cada segundo que tenemos para estar vivos, para aprovechar y decirle a los nuestros, a los que todavía tenemos la fortuna de tener, lo mucho que los queremos, que siempre estaremos ahí y que no están solos por muy lejos que se sienta que estamos”, escribió Michelle a través de su cuenta oficial de Instagram.

La familia Pinal tuvo que pasar Nochebuena y Navidad a la distancia con Silvia Pinal. Sin embargo, mantuvieron comunicación a través de sus dispositivos electrónicos. (Captura: @michellesalasb/Instagram)

Tras la hospitalización de Silvia Pinal, Michelle y Stephanie Salas tuvieron la oportunidad de visitar a la actriz días previos a que se le diagnosticara con Covid - 19, según lo reveló Sylvia Pasquel, para el programa matutino de Venga la Alegría.

“Cuando llegamos a terapia intensiva entró Michelle, mi mamá quiere mucho a Michelle y sabíamos que le iba a dar mucho gusto a mi mami verla y que eso iba a ser bueno para ella en cuanto a su estado de ánimo”, confesó Sylvia.

Posteriormente, la actriz de cine de oro mexicano fue trasladada a un hospital privado en la Ciudad de México, en donde se le realizaron diversos estudios médicos, entre ellos se le practicó una prueba de Covid en donde salió positiva.

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Sylvia Pasquel mencionó que el estado de salud de su madre se mantenía estable y que se encontraba muy agradecida con el público por los buenos deseos de recuperación y bendiciones para la actriz.

Pasquel reveló al programa matutino de Hoy, que el estado de salud de Silvia Pinal se encuentra estable y no ha presentado síntomas característicos de la enfermedad, por lo que solo queda esperar a que la actriz se recupere de esta enfermedad.

Hasta el momento se desconoce si Michelle Salas o alguno de los demás integrantes de la dinastía también están contagiados con el virus, por lo que la familia ha optado por mantener su distanciamiento para evitar más contagios entre la familia.

