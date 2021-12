Quién fue el amor imposible del Tigre Azcárraga

Emilio Azcárraga Milmo tuvo su primer gran amor en la década de los 50 con María Regina Shondube Almada (Foto: AP)

Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa, no solo brilló por su paso en el mundo empresarial, sino también por los amores y grandes escándalos sentimentales que protagonizó. El hijo de Emilio Azcárraga Vidaurreta -fundador de Telesistema Mexicano y antecesor de la televisora de San Ángel- tuvo su primer gran amor en la década de los 50 con María Regina Shondube Almada.

Con ella se casó en 1952 y lograron tener un embarazo al poco tiempo pero Shondube Almada falleció a los 8 meses de haberse unido al empresario. A pesar de eso, una reconocida actriz fue el gran amor de su vida.

De acuerdo con una recopilación de su vida que hizo la revista Proceso, al empresario le duró poco tiempo el duelo por haber perdido a su primera esposa. En ella se mencionó que “El Tigre Azcárraga”, como también se le conocía a Emilio Azcárraga Milmo, al poco tiempo conoció a la actriz mexicana Silvia Pinal, con quien tuvo un tórrido romance que parecía tener futuro por la buena química que había entre ellos.

Emilio Azcárraga Milmo y Silvia Pinal tuvieron un tórrido romance (Foto: Cuartoscuro)

La diva del cine de oro mexicano Silvia Pinal se consagró como el más grande amor del empresario pues diversos medios de comunicación así lo han revelado incluyendo diversos programas de la misma televisora que su hijo Azcárraga Jean maneja. La ahora primera actriz así también lo confesó en su libro autobiográfico Esta Soy Yo: Silvia Pinal.

La protagonista de Viridiana y él se habrían conocido mientras ambos trabajaban; “El Tigre Azcárraga” solo tenía 22 años. Como contexto temporal esto ocurrió cuando ella comenzaba a triunfar en el cine después de haber firmado su primer divorcio y haber dado a luz primera hija, mientras que él acompañaba a su padre y aprendía de lo que entonces era Telesistema Mexicano.

Fotos: INAH // Twitter @AndiCisantos

En varias entrevistas y su libro la última diva de México reveló que para ella el empresario fue el amor de su vida y siempre se ha referido a él con cariño. “Nos quisimos mucho. Emilio era muy guapo, fuerte, varonil y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí. Fue absolutamente recíproco”, dijo en entrevista para Ventaneando.

A pesar de que todo apuntaba para un futuro brillante no terminaron juntos debido a que “El Tigre Azcárraga” debía casarse con una mujer francesa llamada Pamela de Surmont, pues el padre del magnate, Azcárraga Vidaurreta, los había presentado e hizo arreglos para el matrimonio, hecho que destrozó por completo a la actriz y por el que decidió continuar su carrera y vida personal fuera de la familia Azcárraga aunque siguió laborando para la empresa.

El magnate se casó por segunda ocasión con Pamela Surmont el 26 de marzo de 1959 Foto: Facebook/Andrés Villaseñor

La protagonista de telenovelas como Amor Sin Maquillaje, Fuego En La Sangre o Soy Tu Dueña confesó años después en entrevista para el programa de Pati Chapoy que esta situación le dolió mucho por la manera en que terminó:

“De pronto apareció la novia de Francia y me dijo que se iba a casar. Yo no lo entendía, pero bueno, después de que pasó el tiempo lo entendí. Entendí que el papá necesitaba ciertas uniones con Francia. Me dolía, me dolía mucho”, mencionó la primera actriz.

El magnate se casó por segunda ocasión con Pamela Surmont el 26 de marzo de 1959 en París, en la iglesia de Saint Honoré d’Eylau y con una lujosa recepción en el Hotel Ritz. Pese a la separación entre “El Tigre Azcárraga” y Silvia Pinal, decidieron mantenerse en contacto y con el paso del tiempo esto se volvió casi una obligación cuando ambos comenzaron a triunfar en sus carreras. Según la actriz, se convirtieron en buenos amigos y de esa forma se acompañaron hasta que él falleció.

SEGUIR LEYENDO: