La última escena de Carmen Salinas en “Mi fortuna es amarte” incluirá un homenaje de Televisa

'Mi fortuna es amarte' es la última telenovela de la actriz (Foto: Instagram)

Este 7 de enero de 2022 se transmitirá la última actuación para televisión que interpretó la primera actriz Carmen Salinas. Mi Fortuna Es Amarte es el nombre de la telenovela que se encontraba grabando para Televisa cuando sufrió una hemorragia que le provocó entrar en coma, del cual nunca despertó; falleció el jueves 9 de diciembre del 2021 a las 11:11 de la noche según el comunicado de su familia.

Después de casi un mes de su lamentable muerte, las escenas grabadas por la actriz han llegado a su fin y la empresa de San Ángel, así como el productor Nicandro Díaz, han anunciado que en la transmisión del capítulo 45 todo será sumamente especial y nostálgico pues la transición del famoso personaje de Doña Magos al fin será visto por los televidentes con la actuación de María Rojo.

Carmelita Salinas interpretaba a "Doña Magos" (Foto: Instagram/@mifortunaesamarte)

La producción de la telenovela despedirá a la primera actriz con un tributo que según palabras de su productor “será sencillo pero muy emotivo”, pues toda la producción le tomó un gran cariño y querían que el cambio de intérprete no se viera como algo “simple”, sino muy representativo:

“Tenemos un sencillo tributo pero muy emotivo cuando acaba su escena; van a salir algunas cositas, pero la verdad me gustaría que fuera una sorpresa, pero ese tema no lo voy a detallar. Aquí dentro de la tristeza que nos embarga por la propia situación pues queremos rendirle este homenaje a Carmelita, con quien tuve vínculos muy grandes de toda la vida y que siempre vamos a extrañar”; comentó el productor Nicandro Díaz.

El productor, su equipo de trabajo, el elenco y la misma empresa tomó una decisión muy importante desde su fallecimiento: dejar todas las escenas grabadas sin importar que algunas fácilmente pudieron ser omitidas para así acelerar la entrada de María Rojo.

Carmelita Salinas compartió créditos con David Zepeda y Susana González en esta novela (Foto: Instagram/@carmelitasalinas_56)

Para Televisa fue mucho más importante dejar a la primera actriz cerca de un mes más en las pantallas mexicanas ya que según Díaz eso era lo “correcto” y más “respetuoso”, así como era una exigencia de los amantes de las telenovelas y fans de Carmen Salinas pues mantenerla no afectaba la historia principal del melodrama que es transmitido de lunes a viernes a las 8:30 de la noche.

“Como había escenas que no se habían grabado podíamos adelantar la entrada de María Rojo o quitar esas escenas y dejar las que grabó después. Sentimos que era importante alargar la presencia de Carmelita y nos fuimos con ese plan, de quitar las escenas donde no se grabó. No afectaba la historia”, mencionó el productor de telenovelas como Mañana Es Para Siempre, Carita de Ángel, Soy Tu Dueña o La Mexicana y el Güero.

El también productor de teatro aprovechó la oportunidad para hablar del gran cariño que le tenía a la actriz; motivo por el que la gran Carmen Salinas aceptó entrar al melodrama aún cuando ya había aclarado que no quería ya participar en proyectos de gran duración ya que prefería compartir más tiempo en familia y una telenovela implicaba largas horas de grabación:

Así fue como la familia Salinas Lozano comunicó que la primera actriz ya no formaría parte del melodrama

“[...] Con un gran sentido del humor, pero también hablaba en serio, muy elocuente. Recuerdo mucho que cuando vimos el primer capítulo estuvo muy activa ella en el chat diciendo que ‘le había encantado’, ‘que bien hecha estaba’ y ‘que le habían encantados todos’, así como que por favor apoyaran en las redes sociales: ella con una lideresa apoyando este proyecto que sin querer fue su último”, expresó.

María Rojo entrará a sustituir el personaje de Carmen Salinas que para muchos en redes sociales tuvo demasiados momentos que parecían prever todo lo que pasaría con la vida de la actriz.

