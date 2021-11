Enrique Guzmán le mandó mensaje a Yahir por el problema con su hijo: “Todos hemos pasado por eso”

Enrique Guzmán se solidarizó con Yahir debido a las adicciones de su hijo (Fotos: Twitter)

Luego de la situación a la que se enfrentó Yahir con su hijo Tristán y su problema con las drogas, Enrique Guzmán mostró su preocupación y le mandó un mensaje a su compañero de la obra Jesucristo Súper Estrella.

“Pobre Yahir, no saber qué hacer y también está su otro pequeñito involucrado, sé que debe ser muy difícil enfrentar este tipo de problemas. Tiene que echarle muchas ganas, o saber dar la espalda a muchas cosas aunque sean parientes”, expresó el cantante en una entrevista para el programa Ventaneando.

Debido a que el problema de adicciones de Alejandra Guzmán se hizo público, Enrique admitió que vivió muchas situaciones cuando su hija se encontraba en un momento muy complicado, por lo que dijo: “Lo hemos pasado todos”.

“Espero que le eche muchas ganas, que ponga por delante su vergüenza y su miedo, no tiene más remedio. Ojalá que el muchacho recapacite y vea las cosas de otra manera. Ser joven es una enfermedad que se quita con el tiempo y su niño está muy chico; no hay nada que pueda hacer más que aguantarse”, expresó el intérprete de Tu cabeza en mi hombro.

El hijo mayor de Yahir tuvo una recaída y Enrique Guzmán le mandó sus buenos deseos (Foto: Instagram/@yahirmusic)

Recordemos que Tristán causó revuelo desde su reaparición en los medios de comunicación los primeros días de noviembre, cuando realizó una entrevista con la revista TvNotas y detalló la lejana relación con su padre, su orientación sexual, entre otras cosas.

“Empecé a trabajar en bares de mesero y me iba de fiesta, me drogaba. Recuerdo que mi papá sólo lloraba y decía que ya no sabía qué hacer. Así ha sido mi vida, entro y salgo de clínicas. Realmente mi adicción empezó desde que me medicaron a los 9 años por diferentes problemas”, confesó en dicha entrevista.

Por su parte, el ex concursante de La Academia reveló que se encuentra luchando junto al joven de 23 años: “La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla. Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme de que ese problema lo está llevando a hacer cosas muy graves”, declaró el también actor.

De esta manera, Yahir dio a entender que no está de acuerdo con la intención que tiene su hijo de convertirse en un actor de contenido para adultos y aclaró que no tiene problema con las preferencias sexuales de Tristán, sino con la manera en que el joven se expone al público en internet sin medir las consecuencias, pues decidió abrir su cuenta de OnlyFans.

Tristán decidió abrir su cuenta de OnlyFans (Foto: Instagram/@tristan_gss)

Por otro lado, Enrique Guzmán agradeció el apoyo que ha recibido por parte de la gente en medio de la polémica que vive con su nieta Frida Sofía, quien lo denunció hace algunos meses. “Me dio mucho gusto saber que hay un respaldo total de parte del público, estoy muy contento”, dijo el famoso.

El cantante se mostró emocionado por su regreso a los escenarios luego de dos años. Enrique se ha preparado en los ensayos de su próximo concierto que ofrecerá el 4 de diciembre en el salón La Maraka de la Ciudad de México.

Además dijo que se ha sentido satisfecho con su familia y el hogar que formó, pese a los inconvenientes que tuvo: “Estoy feliz por lo que tengo porque es extraordinario y todo lo demás es ganancia”.

