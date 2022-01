Érika Buenfil y su hijo dan positivo a COVID-19 tras vacaciones en Las Vegas

La actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás presentan sintomatología moderada de la enfermedad (IG: erikabuenfil50)

Un resultado positivo a COVID-19 más ha sido confirmado en el medio artístico y es que tras dos años no haber adquirido la infección causada por el virus de SARS-CoV-2, Érika Buenfil y su hijo Nicolás han sido diagnosticados con la enfermedad que vive actualmente una fuerte ola de la variante Omicron.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la llamada reina del TikTok contó a sus seguidores que tras sus recientes vacaciones en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, para celebrar el año nuevo, se había mantenido ausente de las redes sociales porque no se sentía bien.

Luego de algunos días con síntomas como tos, ella y su hijo recurrieron a someterse a la prueba de detección arrojando un resultado positivo. Por fortuna sólo han presentado síntomas moderados y se encuentran aislados en su casa de la Ciudad de México.

Érika pudo "librarse de la enfermedad" por casi dos años (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

“Buen lunes, quería desearles un buen inicio de año. Estuve un poquito desaparecida de las redes y ya les voy a decir por qué, porque resulta que di positivo a COVID, he estado guardando reposo, estoy bien, mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar, con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poquito de dolor de cuerpo, las noches se hacen largas por la tos”, contó la protagonista de Marisol.

La también cantante recomendó a sus seguidores continuar acatando las medidas de prevención y aplicarse la vacuna según lo requieran:

“Quiero compartir que esto está difícil, si es verdad, hay que vacunarse, hay que cuidarse, respetar la sana distancia, esto volvió fuerte, que gracias a Dios a los que estamos vacunados no nos pegó fuerte, en mi caso, Nicolás también se contagió, obviamente él por estar más chavo sus síntomas han sido leves”, añadió Buenfil.

Tras sentir los primeros síntomas la semana pasada, la actriz recurrió a hacerse una prueba de antígenos, sólo para comprobar después con una prueba PCR de laboratorio el resultado positivo a la enfermedad.

Buenfil atribuyó su sintomatología controlada a que ya cuenta con las dos dosis de la vacuna (Foto: IG: erikabuenfil50)

“Nos contagiamos llegando a México realmente, no sabemos dónde, porque eso nunca se sabe dónde, me di cuenta el jueves en la tarde y esa misma noche me hice una prueba de boca, de saliva, de las que yo les he recomendado, y sí, no se equivocó la prueba”.

La actriz de Vencer al pasado reveló que pese a sentir escalofríos, se mantendrá optimista en la evolución de su salud, guardando reposo hasta dar un resultado negativo:

“Me encamé, me encerré, no había querido estar con nadie ni en las redes, no tenía ganas, estaba en cama. Voy en el cuarto día, sé que son siete días de encierro. Estaré en contacto con ustedes de la manera que yo pueda, realmente mi ropa es muy cubierta, porque tiene uno escalofríos, pero sé que estaré bien”, confió.

La actriz y su hijo cerraron el 2021 con un viaje a Las Vegas, Nevada Foto: Instagram

También destacó no saber bien a bien de qué manera pudo haber “pescado” el virus que, aseguró, es altamente contagioso: “A qué hora te contagias, no sé, pero sí está realmente más rápido. Yo me había salvado dos años, exagero en mis cuidados, pero seguramente bajé la guardia, o tal vez e el baño del avión o en el aeropuerto, uno no lo sabe nunca. Pero sí está, hay que cuidarse mucho, hay que seguir con las medidas que nos han enseñado”, recomendó.

Finalmente, la actriz de 58 años pidió a sus fans que no subestimen el alcance de esta enfermedad, por lo que prestar atención a los síntomas sería primordial en caso de contagio:

“Si sientes síntomas, inmediatamente no pensar que es una gripa normal, lo primero que tienes que hacer es asegurarte si no tienes COVID porque luego resulta que la gente sigue y ahí está la contagiadera. Este virus no avisa hasta que te da...No saldré de mi casa hasta que mi nueva prueba salga que ya estoy libre de COVID. Un abrazo a los que están pasando por esta enfermedad que es cansada, pero ni modo, un abrazo, un beso, bendiciones, los quiero mucho, les prometo que estaré bien”, finalizó.

