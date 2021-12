Erika Buenfil reveló qué hará si su hijo busca a su padre, Ernesto Zedillo Jr.

Erika Buenfil aseguró que ella estaría gustosa de acompañar a su hijo en sus decisiones (Foto: Televisa)

Nicolás, el hijo de Erika Buenfil hasta el momento no habría mostrado interés en conocer a su papá, el hijo del ex presidente de México Ernesto Zedillo, sin embargo, la actriz se dijo preparada si es que llega el momento en que padre e hijo se quieran tener un encuentro.

Cuando se reveló quién es el padre del hijo de Erika Buenfil, la actriz se vio envuelta en una fuerte controversia, pero después de esa época, ella se ha visto dispuesta a hablar abiertamente acerca no sólo de Nicolás, sino también de su relación con Ernesto Zedillo Junior.

Ahora la protagonista de Vencer el pasado habló sin tapujos acerca de los planes que tiene para el día en que Nico quiera conocer a su padre.

Aunque la actriz en esta ocasión fue reservada al respecto, reveló que su hijo sabe bien quién es su papá, pues es un tema que ha hablado con él, pero es un tema “de puertas para adentro”.

Nicolás actualmente tiene 16 años y se desconoce si alguna vez ha tenido algún encuentro con su padre (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

“Ese es un tema de él, es (un tema) de casa completamente. Yo ya no soy nadie. Ese es un tema muy personal, es algo de nuestra vida personal. Sabe perfectamente quién es, pero es algo de puertas para adentro”, comentó Buenfil para el programa Todo para la mujer.

Agregó que para la edad de Nicolás, ella considera que este tema le concierne completamente a él y como madre está dispuesta acompañarlo en sus decisiones, pues el conocer a Ernesto Zedillo Jr. sólo es parte de sus inquietudes y es natural.

“Yo no guardo muchos rencores y la verdad es la vida de él. Creo que tiene derecho a tocar puertas tantas veces sea necesario y hasta yo misma llevarlo. Él no tiene ningún delito, él no es una persona mala y si él tiene inquietudes, que las tenga y tiene todo mi permiso y adelante. Es un tema ya de él. Lo que él decida, tendrá todo mi apoyo”, agregó Erika.

Erika aseguró que está dispuesta a acompañar a Nicolás para que vea a su papá si eso busca él, pues no se lo negará (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

La protagonista de Marisol confesó en entrevista con Yordi Rosado que se embarazó de Zedillo Jr. hace 16 años por sorpresa, pues ella en un principio se rehusaba a tener cualquier tipo de relación con Ernesto, pues la diferencia de edades era muy grande.

Después de mucha insistencia por parte del hijo del ex presidente, Buenfil y él coincidieron en una fiesta y desde ese momento comenzaron a conocerse, y al poco tiempo ella se dio cuenta de que estaba embarazada.

Pese a que cuando le dio la noticia Zedillo sobre su futuro primogénito él aseguró que estaría el pendiente por si ella o Nicolás necesitaban algo, cambió hasta de celular con tal de no volver a ver a la actriz.

Erika tuvo a Nicolás poco después de haber conocido a Ernesto Zedillo Jr., y no esperaba quedar embarazada porque había sido sólo un encuentro y ella se protegía con anticonceptivos (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

Sin embargo, ella confesó que no le guarda rencor a su ex pareja, pues le dio el mejor regalo que cualquiera de sus novios le había dado y siempre se sentirá agradecida con la llegada de Nicolás a su vida.

“Yo a ese hombre… siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido, él me lo hizo… el regalo que Ernesto me hizo, nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo, yo siempre le voy a desear lo mejor, a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones”, dijo la actriz en entrevista con Yordi Rosado.

