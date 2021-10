Erika Buenfil reveló su opinión sobre Eiza González como María Félix: “Tiene mucho que ver la actuación”

(Fotos: Instagram: @eizagonzalez y @erikabuenfil50)

Erika Buenfil compartió pantalla con Eiza González hace unos años en Amores Verdaderos y recientemente en un encuentro con los medios de comunicación, la actriz y TikToker reveló su opinión sobre la actriz mexicana interpretando a María Félix en la cinta autobiográfica.

“Siendo actriz y teniendo un perfil no tiene por qué no, yo no soy productor, pero yo creo que independientemente del parecido, de la caracterización que le puedan hacer, tiene mucho que ver la actuación, y yo creo que Eiza si puede” expresó Erika.

También recordó los tiempos en donde compartió pantalla con la actriz, en donde Erika interpretó el papel de la madre del personaje de Eiza. “Estaba muy jovencita, pero las primeras escenas, a mí me llamaba la atención porque normalmente te esperas que los jovencitos estén como inexpertos o verdes, la frase célebre ‘está muy verde’, pero independientemente de lo jovencita, ¡tenía un talento impresionante!, es una chava muy talentosa, sabe muy bien lo que quiere, se maneja muy bien, la han manejado muy bien, además de guapísima”.

Fotos: Instagram @eizagonzalez / @mariafelixofficial

La cinta próxima a estrenarse estará dirigida por Matthew Heineman y Linden Entertainment para traer la historia de La Doña a la pantalla grande. Sin embargo, cuando se hizo el anuncio de la cinta autobiográfica, se rumoraba que la actriz no contaba con los derechos para hacer la cinta, situación aún no aclarada del todo.

De acuerdo al reporte de Deadline, el equipo está buscando a un escritor mexicano o latinoamericano para que adapte la vida de Félix a la pantalla chica. Hasta el momento se dio a conocer que la protagonista de Baby Driver sería quien diera vida a la diva del cine mexicano, también será la productora junto con Dana Harris y Nicole King.

En la producción también estará Walter Rivera, quien se expresó orgullo ya que durante mucho tiempo se ha buscado al socio adecuado para contar la vida de “La Doña” y encontraron en Eiza González a la persona indicada para interpretarla.

la protagonista de Baby Driver será quien dará vida a la diva del cine mexicano (Photo by Theo Wargo/Getty Images)

En una entrevista con Deadline, Eiza confesó que interpretar a la diva del cine mexicano ha sido de los momentos más emocionantes de su vida. Para la actriz mexicana, María Félix fue pionera en muchas aristas de la vida social nacional, como es el caso del feminismo, con lo cual se volvió una inspiración para ella.

“La tenacidad de María y su feroz manera de vivir algunas de las adversidades más difíciles que he presenciado me han inspirado y a muchas más”, expresó la también cantante, además dijo sentirse honrada por poder interpretar a la legendaria actriz y de ser la persona que llevará su voz e historia al mundo.

Recientemente, Durante el Met Gala 2021 en Nueva York, la actriz decidió rendir homenaje a La Doña con un look inspirado en el cine de oro mexicano.

El vestido con corte sirena fue confeccionado por Versace, en un color rojo intenso que hacia relucir las curvas de Eiza. Durante la entrevista que la actriz concedió a E! entertaiment en su llegada a la alfombra roja, confesó que sus accesorios pertenecían a la firma de la casa de modas Bulgari y enfatizó en su brazalete con forma de serpiente, el cual se enredaba en su muñeca y la pieza nos remontó al estilo de las joyas más conocidas de María Félix.

Eiza González ha logrado abrirse en el mundo del cine internacional con cintas como Baby Driver ,Godzilla vs. Kong y “Descuida, Yo te cuido, lográndose posicionar como una de las actrices más destacadas del cine internacional de nuestro país.

Recientemente, Eiza fue reconocida por IMDb, quien le otorgó el premio “Fan Favorite” a la actriz por su destacada participación en sus últimas producciones en Hollywood.

