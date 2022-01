Lupillo Rivera arremetió contra Juan: “No tiene madr*”

Lupillo confirmó que apoya a sus sobrinos y reprueba el comportamiento de Juan (Fotos: Instagram @lupilloriveraofficial/juanriveramusic)

La familia Rivera sigue dando de qué hablar desde que Chiquis destapó el supuesto robo de USD 80 mil que existió en una de las empresas de Jenni Rivera por parte de alguien cercano a Rosie. Ahora es Lupillo quien arremetió en contra de sus hermanos, principalmente de Juan por haber pedido USD 300 mil a sus sobrinos por su trabajo dentro de las empresas de la Diva de la Banda.

Desde que Janney Chiquis Rivera expuso que supuestamente alguien robó dinero de Jenni Rivera Fashion, sus familiares implicados en sus acusaciones se han defendido con diferentes argumentos, también hay quienes la han apoyado, tal es el caso de El Toro del Corrido.

En entrevista para El gordo y la flaca, el cantante confirmó su apoyo a sus sobrinos, los hijos de Jenni, y se fue en contra de Juan, con quien ha protagonizado un enfrentamiento de dimes y diretes desde mayo de 2021.

El cantante dijo que reprueba las acciones de su hermano al pedirle dinero a sus sobrinos como lo destapó Chiquis, pues él recibió un sueldo mensual por lo que ha hecho dentro de las empresas de la Diva de la Banda. Aseveró que Juan, como empleado de Jenni Rivera Enterprises, no debería estar pidiendo más dinero de lo que se estipuló sería su salario.

Juan Rivera ya se defendió de las acusaciones de su sobrina y aseguró que expondrá papeles que evidencian su trabajo (Foto: Instagram/@juanriveramusic)

“Eso de que quieran pedirle ahora dinero a los sobrinos por estar ahí, eso no tiene madr*, la neta. O sea, así de claro, no va. Cuando eres empleado de cualquier empresa, eres simplemente un empleado. Si Juan tuvo buenas ideas, pues hay que aplaudirle sus ideas, pero hasta ahí”, explotó.

Asimismo, dio a entender que él sí cree que fue cometido el robo mencionado por Janney debido a la actitud que tomaron Rosie y Juan cuando se dio a conocer públicamente que se estaba llevando a cabo una auditoria en las empresas de Jenni debido a que no se entregaron los reportes solicitados.

“Cuando tú haces un trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente, no tienes que andar esperando ‘vamos a hacer esto’, ‘vamos a platicar eso’. No, no. Pero si yo me enojo quiere decir que hay un problema, y no debe de existir eso. Cuentas claras, amistades largas, así de fácil”

Rosie evadió responder a las acusaciones de Chiquis y sólo aseguró que todo se trataba de un plan de Satanás (Foto: Instagram / @rosierivera)

No obstante, asegura que ese hurto no habría sido el único. Lupillo argumentó que si alguien con acceso a todo el dinero pudo haber sustraído una mínima cantidad con éxito, también pudieron haber existido robos de montos más grandes, pues dijo: “Como le dije yo a Chiquis directamente: ‘De los 80 mil que sabes tú. Si tienes 10 millones de dólares no te vas a robar 80 nomás; si vas a robar, vas a robar bien’”.

El Toro del Corrido inclusive se fue en contra de su mamá y aquellas personas que han hablado mal de los hijos de la Gran Señora, pues piensa que en su familia ha ganado la ambición.

“Yo digo que hay mucha ambición ahora sí que alrededor del árbol de Jenni Rivera, porque es un árbol que sigue dando frutos”, mencionó. Agregó que “mi jefa (Rosa Saavedra) pues va a defender a sus hijos, ahí es en donde digo que podemos estar equivocados. Las acciones correctas deben de decirte ‘si hiciste esto, si hiciste aquello, luego luego hay que sentarnos’, porque aquí no hay lados, aquí siempre están los morros de frente”, finalizó sus declaraciones.

