Chiquis Rivera acusó a su tía Rosie de ocultar robos a las empresas de Jenni

Chiquis arremetió en contra de sus tíos por malos manejos de las empresas de Jenni Rivera (Fotos: Instagram @chiquis/@rosierivera)

Pese a que Jacqie Rivera ya tomó las riendas de las empresas de Jenni Rivera, los problemas familiares continúan ganando fuerza debido a las recientes acusaciones de Chiquis Rivera contra su tía Rosie, a quien culpó de tener conocimiento de que se estaban cometiendo robos dentro de dichas compañías mientras estaban bajo su control.

El 4 de diciembre Jacqie, una de las hijas mayores de la fallecida Diva de la Banda, dio a conocer a través de un comunicado de prensa que finalmente ella es la nueva directora ejecutiva de Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion, las dos empresas que mantienen el legado de la cantante tras su muerte.

Desde la misiva emitida, Jacqie mencionó cuáles fueron los resultados de la polémica auditoria que se realizó en JRE, asegurando que no hubo “delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios por parte de Rosie actuando como fideicomisaria”, y agradeció su trabajo como antigua directora de las empresas de Jenni.

Rosie dejó su puesto para que Jacqie lo tomara, pero esto a cambio de un pago y que sus sobrinos pagaran un acuerdo de confidencialidad (Foto: EFE/ Iván Mejía/Archivo)

Sin embargo, la tarde de este 5 de diciembre Chiquis, la mayor de las hijas de la Gran Señora, hizo una transmisión en vivo a través de Instagram en la que se mostró su molestia por las palabras del comunicado de su hermana, pues aseguró que ella no está de acuerdo en lo que se lee en la misiva.

Aunado a ello, defendió la forma en que Johnny López, su hermano menor, actuó y expuso la auditoría que se realizó hacia Rosie Rivera, pues aseguró que muchas personas la han atacado pidiendo que existan disculpas públicas hacia sus tíos luego de que los resultados demostraran que su tía no robó de las empresas.

En este contexto, Chiquis señaló que después de haber aceptado un acuerdo, se dio cuenta de que una persona muy cercana a su tía Rosie robó de Jenni Rivera Fashion. Además, la acusó de saber sobre dicho crimen y ocultarlo.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces. Según se pagó el dinero Rosie. No sé cuánto tiempo, todavía tengo que ir a ver (...) cuánto fue, fueron como 80 mil dólares que se robaron, porque es eso, se lo robaron de Jenni Rivera Fashion”.

Jacqie fue quien tomó las riendas de las empresas, pues así lo dictó Jenni en su testamento (Foto: Francisco Rodríguez/Cuartoscuro)

La cantante dijo no acusar a su tía de haber robado, pero sí de haber ocultado información muy importante a todos los hijos de la Diva de la Banda. Agregó que si hubiera tenido esa información antes, seguramente no hubieran aceptado un acuerdo por el que tuvieron que pagarle por su retiro y no hablar de ello.

“Según ya Rosie lo pagó todo y el contador (...) él se llama Luis Barajas y mi hermana Jacqie le preguntó: ‘¿Qué vamos a hacer con lo que pasó con esto?’, en ese entonces. Y él le dijo que lo iba a hacer como que fue un loan (préstamo), porque se regresó el dinero, pero eso no está bien. Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se le debe decir a ellos porque ellos son los de la herencia”, señaló.

Por otro lado, aseguró que Rosie pidió a los hijos de Jenni Rivera USD 165 mil dólares con tal de dejar su puesto como la directora general de las empresas de su hermana, además, tendrían que firmar un acuerdo de confidencialidad.

No obstante, Chiquis no fue parte de dicho acuerdo porque ella no se encuentra en el testamento de la intérprete de Mariposa de Barrio, es por ello que destapó las irregularidades que encontró en las empresas de su madre, además. También aseguró que aceptaron darle USD 84 mil.

