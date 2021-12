“Coraje y resentimiento” entre Juan Rivera y Lupillo

Los Rivera podrían continuar distanciados, pues al menos Juan no buscará acercarse a Lupillo (Foto: Instagram/@juanriveramusic/@lupilloriveraofficial)

Lupillo Rivera y su hermano Juan continúan sumergidos en el conflicto que revivió el pasado mayo. Los cantantes no tienen planes de reconciliarse, menos por parte de Juan, quien aseguró que es el Toro del corrido quien debe de respetarlo antes de llegar a tener un nuevo acercamiento.

Juan Rivera confesó que la relación que mantiene con Lupillo no podrá volver a buenos términos a menos que su hermano esté dispuesto a volver a respetarlo, pues sería el exnovio de Belinda quien ha provocado que los conflictos entre ellos continúen y que, incluso, se intensifiquen.

En entrevista con el programa Sale el Sol, el hermano de Jenni Rivera mencionó que entre él y Lupillo actualmente no existe si quiera una relación, sino más bien sólo hay sentimientos negativos debido a la conducta que ha tenido hacia él.

Y es que según señaló el cantante, su mayor problema es que el intérprete de Sufriendo a solas ha hablado mal de él a partir de indirectas, las cuales él siempre responde y que causaron controversia en toda su familia.

Juan Rivera confesó que no tiene intenciones de acercarse a Lupillo si él primero no muestra respeto (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“No hay nada. Hay coraje y resentimiento por cosas que ya sucedieron, pero como lo he dicho, si mi carnal me respeta lo suficiente para no mencionarme o echar indirectas, no hay bronca, yo me quedo calladito. O sea, Lupe tiene 50, yo 43, somos hombres, estamos maduros y pues, como le dije a mis sobrinos, si no quieren que conteste, pues no me mencionen”, dijo Juan.

Agregó que para él estos conflictos familiares son algo común y normal, pues desde antes de que Jenni falleciera ya existían, así que sólo le queda aceptar que como este, surgirán muchos más. “No es la primera vez que hay problemas en la familia, no va a ser la última vez. Jenni tuvo estos problemas entre familia. Somos una familia común y corriente”, comentó.

Y es que en junio Juan Rivera destapó que en abril de 2020 habían mantenido una sana relación como hermanos, lo que les permitió llegar a trabajar juntos en sus carreras musicales; sin embargo, hubo una gran pelea durante uno de los cumpleaños de su esposa Brenda, lo que los orilló a nuevamente distanciarse.

Desde el pasado junio, Juan ha hablado de las pocas intenciones que tiene de volver a llevarse bien con su hermano (Foto: Instagram/@juanriveramusic)

“Llegó a querer pelear conmigo en el cumpleaños de Brenda. Gritándome, ofendiéndome y como jamás le he levantado la mano a mi carnal e incluso lo he defendido hasta donde he podido, él sabe que puede hacer eso. Me dijo un montón de cosas y me quedé callado”, confesó en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

Según comentó en ese entonces Juan, su hermano lo llamó “basura”, “oveja negra”, “no sirve para nada” y “m*erda”, lo que fue una humillación para él.

Tras esta pelea, Lupillo intentó acercarse al cantante a través de su abogado, pero esto disgustó a Juan, quien le pidió que lo buscara para hablar a solas. No obstante, esto lo haría sabiendo que, por el momento, él no piensa que pueda llegar a haber una reconciliación, pues los insultos han sido tanto para él como para su familia.

Lupillo Rivera sólo habría intentado acercarse a su hermano a partir de su abogado, esto para conciliar, pues tenían algunos proyectos musicales juntos (Foto: Instagram/@lupilloriveraofficial)

“Carnal, ya no voy a permitir que me humilles así porque lo hiciste mucho en tu vida y lo he soportado y él sabe cómo ha ofendido a cada miembro de esta familia”, dijo.

En agosto, Juan aseguró que ya no mencionaría la enemistad que mantiene con su hermano con tal de no hacer sentir mal a su mamá, pues ella le pidió que se calmara y dejara en paz la situación para no hacerla más grave.

