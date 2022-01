Qué dijo Juan Rivera sobre los señalamientos de Chiquis Rivera

Juan Rivera dará una conferencia de prensa el próximo lunes 10 de enero. (IG: juanriveramusic)

Tras las recientes declaraciones de Chiquis Rivera sobre un supuesto desfalco de dinero en Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion, empresas donde trabajaban sus tíos Rosie Rivera y Juan Rivera, el cantante aseguró que pretendía dejar los señalamientos en contra de su hermana o de él mismo en el pasado, pero al ver la situación, ofrecerá una conferencia de prensa donde responderá cualquier pregunta sobre el tema con pruebas.

Durante la tarde de ayer, el integrante de la dinastía Rivera hizo un live en su perfil de Instagram donde reaccionó a la polémica en la que está envuelto junto a su hermana, esto después de que su sobrina sacara a relucir un supuesto robo dentro de las compañías que dejó Jenni Rivera mientras estaban bajo el control de Rosie.

Al respecto, durante una charla que duró aproximadamente una hora, Juan Rivera hizo frente a las acusaciones de Chiquis Rivera. El también cantante inició su mensaje explicando que no quería comenzar el 2022 en medio de una controversia, pues llegó a considerar que todo sus diferencias con sus sobrinos quedaría en el pasado después de que Jacqie Rivera tomara el control de dichas empresas.

Durante la transmisión de Instagram, el cantante estuvo acompañado de su esposa (Captura: @juanriveramusic/Instagram)

“Yo realmente pensé que se iba a acabar el pe** [...] yo no quería que el año empezara así, yo no quería que siguiéramos con esto, pero desafortunadamente aquí estamos”, dijo.

El integrante de la dinastía Rivera no quiso profundizar en el tema, pues prefirió guardar su versión de los hechos para la conferencia de prensa que ofrecerá el próximo lunes 10 de enero, espacio donde aseguró que va responder todas las preguntas que se tengan al respecto y mencionó que mostrará pruebas que avalen su testimonio.

“Estoy aquí porque no me escondo [...] La gente quiere que responda cuando ellos quieren y no es así, yo responderé cuando yo esté preparado, de la mejor manera. No me gusta hablar así por hablar, me gusta hablar con las pruebas en mano y lo haré de esa manera”, continuó.

(Captura: @chiquis/instagram)

Sin más, Juan Rivera añadió una reflexión sobre los problemas que pueden desatarse con la fama. El cantante no especificó para quién iba dirigido dicho mensaje, pero por el contexto podría referirse a algunos de los hijos de Jenni Rivera.

“Yo sé qué es la fama, sé cómo es la fama y cómo es el dinero. El dinero se acaba, la fama es engañosa, la gente se olvida de ti de un día para otro, un día eres una estrella, todo el mundo te quiere...el próximo día se olvidan de ti. Con artistas pasa y seguirá pasando”, comentó.

El intérprete continuó su transición de Instagram junto a su esposa. La pareja trató de hablar sobre los proyectos que tienen pensados para este año y respondieron algunas preguntas que hicieron sus seguidores. Al final, Juan Rivera extendió un agradecimiento para todas las personas que le han mostrado apoyo ante las circunstancias.

(Foto: Instagram/@rosierivera)

La controversia entre los hijos de la Diva de la banda y sus tíos comenzó el año pasado, después de que Rosie Rivera anunciara que dejaría el control de Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion por cuestiones personales. A raíz de ello, Johnny Rivera solicitó una auditoria para saber cuál era su estado de dichas compañías y así se llevó a cabo.

Tras meses de espera, Jacqie Rivera se convirtió en la directora ejecutiva de las dos empresas que, hasta el día de hoy, conservan parte del legado de su madre. La nueva administrativa dio a conocer la enhorabuena a través de un comunicado donde mencionó que los resultados de dicha auditoria no arrogaron algún apropiación indebida de fondos por parte de su tía.

Sin embargo, Chiquis Rivera no estuvo de acuerdo con las declaraciones de su hermana y, en un video que subió a Instagram, explicó que tenía conocimiento sobre el ocultamiento de un supuesto robo por parte de una persona cercana a Rosie.

