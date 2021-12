Jenny García ha perdido una gran cantidad de cabello desde que dio a luz

Jenny preocupó a sus seguidores (Foto: Instagram/@jennygarciaoficial)

La reconocida Jenny García ha compartido constantemente momentos que vive junto a su bebé llamado Luca y con su novio Fernando Moreno. El lunes pasado dio a conocer que ha perdido una gran cantidad de cabello.

Jenny alarmó a todos sus seguidores tras dar a conocer en su cuenta oficial de Instagram que estaba muy preocupada por su cabello, ya que después de dar a luz comenzó a tener este problema. “Yo estoy muy feliz con cada segundo que paso con Luca pero quiero contarles algo y necesito recomendaciones de todas la mamis, pues se me cae muchísimo el cabello porque hasta parece que me rapé de un lado”, comentó la bailarina.

“No sé si esto es normal, sí parece que estoy pelona por mis cabellitos pequeños, según yo era crecimiento pero yo no me di cuenta que se me cayó el pelo por mi criatura y yo sé que vale la pena, pero no es de dios”, dijo García entre algunas risas.

Fue a principios de julio cuando Jenny compartió con los internautas que había nacido Luca, algo que desde entonces la hace muy feliz.

La coreógrafa mostró su cabello (Foto: Instagram/@jennygarciaoficial)

En diversas ocasiones ha publicado varias fotografías de su etapa como mamá y ha compartido tiernos mensajes con sus más de 800 mil seguidores, quienes le hacen todo tipo de comentarios: “Está bien hermoso tu bebé”, “Precioso”, “Les mando mis mejores deseos y bendiciones”, “Muero de amor”, “Ser mamá es una de las mejores sensaciones de la vida”, “Que bonita familia tienes”, “Es igualito a ti”, entre otros.

Recordemos que la también conductora está pasando por situaciones complicadas en su vida, ya que hace unos días dio a conocer que lamentablemente su mamá fue diagnosticada con cáncer y por eso viajó para que conociera a su nieto.

Desde entonces recibió todo el apoyo y el cariño de su familia y amigos; es importante mencionar que Jenny ha pasado por distintas circunstancias, pues también ella y su bebé tuvieron Covid-19 hace unos meses, cuando Luca tenía 2 meses de nacido.

Fernando Moreno, su pareja fue quien estuvo al pendiente de la difícil situación y en una entrevista con la revista de espectáculos TVNotas relató que nunca se imaginó encontrarse en esa posición como la que vivió en septiembre pasado, sobre todo porque siempre tuvieron muchas precauciones para evitar cualquier tipo de contagio.

La bailarina y Luca tuvieron Covid-19 (Foto: Instagram/@jennygarciaoficial)

El novio de Jenny García ahondó en que durante la contingencia sanitaria por Covid-19 no salían habitualmente de casa y tampoco solían recibir muchas visitas en su hogar, por lo cual le sorprendió que el bebé y Jenny contrajeran el virus.

“La semana pasada salimos a ponerle la vacuna mensual correspondiente a Luca y al otro día lo vimos muy incómodo, molesto y llorón, pero dedujimos que era reacción. Conforme fue pasando el tiempo, no podíamos detener el llanto de nuestro bebé y a la par, Jenny empezó a sentirse muy cansada, por eso nos alarmamos. Les hicieron una PCR y tristemente los dos salieron positivos, ¡esto es una pesadilla!”, remarcó.

Posteriormente, la ex coreógrafa de Las estrellas bailan en Hoy contó como vivió su aislamiento e incluso, después publicó un video donde comentó que ya estaba en mejores condiciones de salud y aunque días más tarde continuó con algunos síntomas, se sintió más tranquila porque su hijo se recuperó antes que ella. De igual forma decidió agradecer a todas las personas que les mostraron su apoyo.

Jenny García relató su experiencia cuando contrajo el virus (Foto: Instagram/ @jennygarciaoficial)

