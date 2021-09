“Sigue empeorando”: pareja de Jenny García reveló la difícil lucha de la coreógrafa contra el COVID-19

el padre de Luca mencionó estar preocupado por su familia (Foto: Ig @jennygarciaoficial)

Fernando Moreno, pareja de Jenny García, ha estado viviendo un calvario de preocupación ahora que su bebé Luca y la coreógrafa son positivos de COVID-19.

En entrevista con TV Notas, Moreno relató que nunca se imaginó encontrarse en una situación tan complicada como en la que está actualmente, sobre todo porque siempre tuvieron muchas precauciones para evitar cualquier tipo de contagio.

“(Estoy) muy triste y desesperado, orando mucho y pidiéndole a Dios que no lleguen a una situación más delicada [...] desde que Luca nació, pues como todo resultaba nuevo para nosotros, extremamos las medidas de seguridad para protegernos”, detalló para dicho medio.

El papá de Luca ahondó en que durante la contingencia sanitaria por COVID-19 no salían habitualmente de casa y tampoco solían recibir muchas visitas en su hogar, por lo cual le sorprendió que el bebé de 2 meses y Jenny contrajeran el virus.

“La semana pasada salimos a ponerle la vacuna mensual correspondiente a Luca y al otro día lo vimos muy incómodo, molesto y llorón, pero dedujimos que era reacción. Conforme fue pasando el tiempo, no podíamos detener el llanto de nuestro bebé y, a la par, Jenny empezó a sentirse muy cansada, por eso nos alarmamos [...] les hicieron una PCR y tristemente los dos salieron positivos, ¡esto es una pesadilla!”, remarcó.

Jenny García y su hijo tienen covid (Foto: IG @jennygarciaoficial)

Respecto al estado de salud de la coreógrafa de Las estrellas bailan en Hoy, su pareja remarcó que no estaba bien y que estaban esperando no tener que llevarla a un hospital.

“Luca ya está mejor, pero Jenny es la que está peor, a ella le atacó muy duro el virus, está agotada, realmente la veo muy enferma, y auméntale que tiene que amamantar a Luca, ¡se siente peor! [...] sólo estamos en constante monitoreo, pero si sigue empeorando, debemos atender las indicaciones del médico; sin embargo, estoy rezando mucho para que no tengamos que internarla”, sentenció.

Apenas en estos días, Jenny ha estado compartiendo desde su Instagram como ha ido su recuperación. La bailarina destacó que ella aún está mal de salud, pero que su pequeño poco a poco se iba recuperando.

“Mientras yo me siento fatal, este niño quiere ver un musical y estamos viendo Rocket Man, bien emocionado no se quiere dormir. Pero gracias a Dios está bien, todo bien”, comenzó a narrar la coreógrafa al tiempo en que mostraba a Luca con un mameluco blanco con azul.

Jenny García ahondó en otro video que ya estaba en mejores condiciones de salud y que, a pesar de aún presentar síntomas el que su hijo ya estuviera más sano también la reconfortaba (Foto: Instagram /@jennygarciaoficial)

Posteriormente, Jenny García ahondó en otro video que ya estaba en mejores condiciones de salud y que, a pesar de aún presentar síntomas el que su hijo ya estuviera más sano también la reconfortaba. De igual forma decidió agradecer a todas las personas que no han dejado de mostrarle su apoyo.

“Buenos días, amanecí ya mejor. A mamá nada más le duele un poquito el cuerpo y la garganta, ya estamos más felices y con más ánimo, por estarlos leyendo y sus buenas vibras. Gracias a todos por preocuparse”, puntualizó la bailarina aunque su voz se escuchaba ronca.

El martes pasado, volvió a dar otra actualización de su estado de salud y ahondó en que aún tenían un poco de malestar, pero emocionalmente se encontraban más recuperados.

“Gente bonita, pues hoy ya nos sentimos un poco mejor. Todavía andamos un poco con la garganta mal, pero ya no tenemos dolor de cuerpo, no cabe duda que hay una frase que dice que en la cárcel y en la enfermedad conoces a los amigos y me he dado cuenta de muchas personas que no pensé que eran mis amigas, de personas que no pensé que valía tanto para ellas. Cuando dije que no encontraba un jarabe hubo muchas personas que se empezaron a mover y estoy super agradecida con dios” dijo.

