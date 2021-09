“Ya estamos más felices”: Jenny García habló de la difícil recuperación de su bebé con COVID-19

Jenny García y su hijo tienen covid (Foto: IG @jennygarciaoficial)

Hace unos días, la coreógrafa de Las estrellas bailan en Hoy, Jenny García, contó desde sus redes sociales que ella y su bebé Luca se habían contagiado de COVID-19. Sin embargo, a unos días de esa noticia, la madre del pequeño habló sobre los duros momentos que han vivido recientemente.

Fue a través de su Instagram, donde la bailarina destacó que ella aún estaba mal de salud, pero que su pequeño poco a poco se iba recuperando.

“Mientras yo me siento fatal, este niño quiere ver un musical y estamos viendo Rocket Man, bien emocionado no se quiere dormir. Pero gracias a Dios está bien, todo bien”, comenzó a narrar la coreógrafa al tiempo en que mostraba a Luca con un mameluco blanco con azul.

Posteriormente, Jenny García ahondó en otro video que ya estaba en mejores condiciones de salud y que, a pesar de aún presentar síntomas el que su hijo ya estuviera más sano también la reconfortaba. De igual forma decidió agradecer a todas las personas que no han dejado de mostrarle su apoyo.

“Buenos días, amanecí ya mejor. A mamá nada más le duele un poquito el cuerpo y la garganta, ya estamos más felices y con más ánimo, por estarlos leyendo y sus buenas vibras. Gracias a todos por preocuparse”, puntualizó la bailarina.

ñadió que estaba un poco desesperada por tener que estar tanto tiempo encerrada (Foto: Instagram /@jennygarciaoficial)

Así, el martes pasado, volvió a dar otra actualización de su estado de salud y ahondó en que aún tenían un poco de malestar, pero emocionalmente se encontraban más recuperados.

“Gente bonita, pues hoy ya nos sentimos un poco mejor. Todavía andamos un poco con la garganta mal, pero ya no tenemos dolor de cuerpo, no cabe duda que hay una frase que dice que en la cárcel y en la enfermedad conoces a los amigos y me he dado cuenta de muchas personas que no pensé que eran mis amigas, de personas que no pensé que valía tanto para ellas. Cuando dije que no encontraba un jarabe hubo muchas personas que se empezaron a mover y estoy super agradecida con dios” dijo.

Añadió que estaba un poco desesperada por tener que estar tanto tiempo encerrada, pero puntualizó entender que esa era la única manera de hacer bien las cosas y remató con que su hijo era quien le daba fortaleza en estos momentos de dificultad.

“Luca saca lo mejor de mí de donde sea, no me deja sentirme mal, no deja que esté acostada. La verdad admiro a mi mamá cada vez que se sentía mal.

dijo que su bebé tenía dificultad para respirar (Foto: Instagram /@jennygarciaoficial)

Anterior a esta notable mejoría, Rivera había comentado que los síntomas de ambos habían sido severos y que el pequeño Luca incluso tuvo problemas para poder respirar.

Hola gente bonita, ando muy desaparecida y creo que tienen que saber por qué”, comenzó su mensaje. “No me he sentido muy bien en días pasados y se vale, se vale no querer hablar con nadie, se vale alejarte un poco, se vale llorar, se vale cerrar los ojos y pensar que esto pasará rápido”, escribió en la primera de sus instastories.

Continuó diciendo: “Desgraciadamente a Luca y a mí nos llegó el bicho de forma inesperada, pegándonos muy fuerte! Ahora que soy mamá no me importa cómo me sienta mientras mi bebé esté bien. Verlo irritado, llorón y con dificultad para poder respirar, eso me tenía muy mal. 24/7 a su lado tomándole la temperatura, oxigenación y sin poder dormir”.

