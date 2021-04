De Venga La Alegría a Televisa: Jenny García será coreógrafa en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Jenny García sorprendió al unirse como coreógrafa de "Las Estrellas bailan en Hoy" (Video: Instagram / @programa_hoy)

Tras consagrarse como un ícono de Venga la Alegría con 16 años de trayectoria en este programa como la bailarina principal, Jenny García decidió volver a la televisión nacional pero en esta ocasión bajo las filas de otra televisora. Se trata del programa matutino competencia, Hoy, en el cual Jenny será coreógrafa.

Así se dio a conocer gracias a un detrás de cámaras de la emisión del pasado miércoles, cuando la bailarina llegó para poner pasos en la nueva sección del programa, Las Estrellas bailan en Hoy. Una de las primeras parejas que Jenny se encargará de coreografiar son Michelle Vieth y Emir Pabón, al igual que el dúo conformado por Macky González y el luchador Tinieblas Jr.

En el video se observa a Jenny García instruir a la pareja de famosos y también se aprecia su actual embarazo, el cual no ha sido ningún impedimento para el trabajo de la artista. La noticia de que sería madre la dio a conocer el pasado 25 de febrero a través de un video de Instagram.

La bailarina tuvo una consagrada trayectoria de 16 años en "Venga la Alegría", matutino de TV Azteca. (Foto: Instagram @jennygarciaofocial)

Esta no sería la primera vez que la bailarina forma parte de Televisa, debido a que en el pasado participó en el reality deportivo Guerreros. Cabe señalar que antes de su participación en este show, la bailarina formó parte de Exatlón México edición 2019, en donde fue eliminada durante el episodio 75.

La bailarina salió del matutino de TV Azteca en febrero de 2019 junto con los demás miembros del ballet. Al poco tiempo de esta inesperada noticia, Jenny García agradeció su paso por el exitoso programa a través de un video publicado en su canal de YouTube: “TV Azteca es mi primera casa, ahí conocí a mis amigos de vida, a los mejores productores que pude haber topado, Adrián Patiño y Sergio Sepúlveda. Fueron 16 años de lunes a domingo en la empresa que me vio crecer. Entré a los 17 años, me vieron crecer, me vieron llorar”.

Jenny García se une a Las Estrellas bailan en Hoy, sección que ha tenido buen recibimiento por parte del público. Durante la cuarta gala, la pareja conformada por Pablo Montero y Andrea Escalona consiguió un 9 de calificación por parte de Lolita Cortés, la jueza más exigente del concurso.

Pablo Montero y Andrea Escalona obtuvieron la calificación más alta que ha dado Lola Cortés en "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

“Ustedes están creando un parteaguas de lo que queremos ver en este show”, sentenció Cortés antes de otorgar la calificación más alta que ha dado hasta ahora durante el show. Escalona y Montero consiguieron este mérito por medio de una canción del género urbano, además de que mostraron gran conexión y química desde los ensayos.

“Ustedes nos abrieron una puerta a lo que vamos a querer ver en las próximas semanas”, agregó Cortés, un comentario hizo referencia a otras parejas a quienes les llegó a poner un dos de calificación, como fue el caso de Marisol Gómez y Moi Muñoz. Gracias a su presentación, Pablo Montero y Andrea Escalona se posicionaron como la pareja con mayor puntaje.

La presentación, además de generar aplausos y comentarios positivos, también conmovió a los presentes debido a que Andrea Escalona recordó a su madre, la productora Magda Rodríguez, quien falleció el pasado primero de noviembre. Así fue como tanto Escalona, como Galilea y Andrea Legarreta rompieron en llanto al recordar a su querida mamá, amiga y compañera de trabajo. En cuanto a Pablo Montero también se dejó llevar por las lágrimas y dijo que el baile fue dedicado en memoria de Magda.

