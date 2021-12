Como Dice El Dicho: quién ocupará el lugar de “Marieta”

El programa arrancó las grabaciones de su temporada número 12 sin la presencia de Brisa Carrillo (Foto:Instagram/@comodiceeldichofans)

Como Dice El Dicho es el segundo programa más visto en México, solo por detrás del otro programa unitario, La Rosa De Guadalupe, según IBOPE. Por este motivo sus protagonistas, quienes guían las historias cotidianas que son narradas con dichos célebres, han conquistado el cariño de los televidentes que los han visto por más de 10 años.

A solo unas semanas de que se anunciara el arranque de grabaciones de su temporada 12 y la despedida de la actriz Brisa Carrillo como “Marieta Castillo” que fue protagonista desde el 2015, se ha anunciado quién la sustituirá en el programa estelarizado por el primer actor Sergio Corona o conocido por el público mexicano como “Don Tomás León”.

Aunque aún no se ha hecho la presentación del elenco principal como cada año, el matutino Hoy adelantó el nombre del actor que si bien no sustituye del todo al personaje de “Marieta” por motivos obvios como su género y la edad, sí pretende darle una nueva versión al fiel acompañante de “Don Tomás”.

Sergio Corona o conocido por el público mexicano como “Don Tomás" lleva más de 10 años en el papel (Foto: Instagram / @sergiocoronaoficial)

Omar Fierro será el encargado de interpretar al segundo en mando de la cafetería “El Dicho” para su nueva temporada titulada “Tiempos de cambio, tiempos de crecer” . El conocido actor dará vida a “Pedro” un panadero que será el encargado de cocinar todos los platillos que los personajes de cada nuevo episodio consumen mientras resuelven la problemática gracias a los dichos.

“Oficialmente estoy en la temporada 12 de Como Dice El Dicho y estoy muy contento, feliz de la vida y muy agradecido con Genoveva Martínez (productora) por la oportunidad porque este es un programa que tiene muchos años, tiene mucho éxito y que me hace feliz”, mencionó el actor en el programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Omar Fierro confesó que es una gran oportunidad para aprender y crecer ya que en el proyecto pondrá en práctica su talento como actor y las cualidades positivas que tiene en la cocina:

Omar Fierro será el encargado de interpretar al segundo en mando de la cafetería “El Dicho” (Foto:Instagram/@omarfierrooficial)

“Mi personaje se llama ‘Pedro’ y aquí me dejan cocinar o hacer como que cocinamos y es algo que me apasiona. Aquí se conjuntan la actuación, ayudar a la gente, cocinar y todas las cosas que hago normalmente”, expresó de manera sonriente el actor que ha participado en melodramas como La Mexicana Y El Güero, Hijas De La Luna o Mi Fortuna Es Amarte última telenovela de Carmelita Salinas.

Con el anuncio del nuevo integrante, algunos seguidores del programa se han preguntado en redes sociales qué fue lo que pasó con Brisa Carrillo. Fue en una entrevista con TVyNovelas, donde Carrillo mencionó algunas de las razones por las que decidió abandonar uno de los programas más queridos de Televisa.

Brisa Carrillo fue una de sus protagonistas desde el 2015 (Foto: IG @brisacarrillo)

“Si hay algo que da miedo son los cambios, es muy difícil para mí cerrar ciclos, es que hasta tengo ropa que no me quedaba desde 2015, entonces, como que no sé soltar y ha sido un proceso bastante difícil y complejo, pero creo que me voy en el mejor momento y cobijada por el apoyo que me ha brindado la producción, mis compañeros de trabajo, mis amigos y mi familia. Yo ya tenía la idea de renunciar”, dijo.

La actriz añadió que su papel en la serie era bueno y se sentía segura en él, no obstante, llegó un momento donde sintió que ya no estaba avanzando.

“Yo espero otros proyectos actorales, acabo de firmar con un mánager de cine increíble, he estado haciendo castings y en la música también voy con todo. Quiero dedicarle tiempo a esa faceta porque la he tenido un poco abandonada y esa también es mi pasión”, mencionó.

