Entretenimiento

Premios Platino Xcaret 2026: dónde y a qué hora ver la ceremonia en vivo

La gala se transmite este sábado 9 de mayo en vivo desde el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México

Guardar
Google icon
Premios Platino Xcaret 2026: dónde y a qué hora ver la gala
La décima tercera edición de los Premios Platino Xcaret se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, en Riviera Maya, México (Premios Platino Xcaret)

La decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret se celebrará este sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México, con una ceremonia que comenzará a las 20:00 horas (horario local) y podrá seguirse en vivo a través de TNT y HBO Max en toda Latinoamérica.

La cobertura de ambas plataformas arrancará una hora antes, a las 19:00 horas, con un pre-show desde la alfombra roja conducido por Axel Kuschevatzky y Gaby Cam, con acceso a los nominados previo al inicio de la premiación.

PUBLICIDAD

Hora por país y dónde ver los Premios Platino Xcaret 2026

La transmisión oficial corre a cargo de TNT para Latinoamérica y el Caribe (excepto Puerto Rico) y por las señales locales de cada país. A continuación, la hora de inicio según cada país:

  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 22:00 horas del domingo 10 de mayo — TNT / Canal Brasil (Brasil) / Canal 5 (Uruguay) / Trece (Paraguay)
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panama: 20:00 horas — TNT / Global TV (Perú) / RTS (Ecuador) / RPC (Panamá)
  • México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras: 19:00 horas — TNT / Canal 5 (Uruguay) / Canal 6 (Costa Rica) / Canal 11 (Nicaragua) / Canal 12 (El Salvador) / Canal 13 (Guatemala) / VTV Canal 9 (Honduras)
  • Venezuela: 21:00 horas — Venevisión
  • Bolivia: 21:00 horas — Canal Bolivia TV
  • República Dominicana: 21:00 horas — Telesistema
  • España: 03:00 horas del domingo 10 de mayo — La 2 de RTVE
  • Estados Unidos y Puerto Rico: 21:00 horas (ET) — Universo y Telemundo

La gala también estará disponible en la plataforma SmartPlatino (smartPlatino.tv) y en HBO Max para los suscriptores de la región.

PUBLICIDAD

La ceremonia principal de los Premios Platino estará presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, junto a grandes figuras iberoamericanas (Europa Press)
La ceremonia principal de los Premios Platino estará presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, junto a grandes figuras iberoamericanas (Europa Press)

La ceremonia principal estará conducida por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo.

Sobre el escenario, una larga lista de figuras del audiovisual iberoamericano presentará categorías y entregará los reconocimientos: Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nicolás Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza.

También entregarán galardones algunos de los ganadores ya consagrados en la Ceremonia de Apertura del 7 de mayo: Álvaro Cervantes, premiado como Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Sorda, y César Troncoso y Andrea Pietra, ganadores en las categorías de Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie por El Eternauta.

Asimismo, Carolina Kopelioff, protagonista de Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, hará entrega de uno de los premios de la noche.

Esta edición de los Premios Platino 2026 incorpora 12 nuevas categorías y suma un total de 36 galardones entregados entre ceremonia principal y apertura (EFE/ARMANDO ARORIZO)
Esta edición de los Premios Platino 2026 incorpora 12 nuevas categorías y suma un total de 36 galardones entregados entre ceremonia principal y apertura (EFE/ARMANDO ARORIZO)

La gala homenajeará con el Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, quien acumula ya dos estatuillas: una a Mejor Interpretación Masculina por El Clan en 2016 y otra a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El Encargado en 2023. Este año, además, compite en la categoría de Mejor Interpretación Masculina por su trabajo en Homo Argentum.

Entre las producciones que aspiran al Platino a Mejor Película Iberoamericana de Ficción figuran Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, México/Venezuela), Belén (Dolores Fonzi, Argentina), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España), O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y Sirât (Oliver Laxe, España).

En televisión y plataformas, la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica enfrenta a Anatomía de un instante (España), Chespirito: sin querer queriendo (México), El Eternauta (Argentina) y Las muertas (México).

La nueva categoría de Mejor Serie de Larga Duración incluye a Beleza Fatal (Brasil), La Promesa (España), Sueños de Libertad (España) y Velvet: el nuevo imperio (Estados Unidos).

La música correrá a cargo de Camilo (Colombia), Manuel Carrasco (España), María Becerra (Argentina) y Tony Grox & Lucycalys (España).

Dónde ver las películas y series nominadas a los Premios Platino Xcaret
La gala de los Premios Platino podrá verse en vivo por TNT y HBO Max, con transmisión especial para Latinoamérica y España (Composición)

Esta edición incorpora 12 nuevas categorías, con lo que el total de galardones asciende a 36. Con el fin de agilizar el formato televisivo, 21 premios fueron entregados en la Ceremonia de Apertura del 7 de mayo, mientras que 15 estatuillas se otorgarán durante la gala del sábado.

Temas Relacionados

Premios Platino Xcaret 2026Premios Platino XcaretMéxicoentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Noah Wyle sobre el fenómeno de “The Pitt”: “Esta serie nació de la necesidad de vivir una experiencia que no supe programar en mi vida”

El actor, protagonista y productor ejecutivo de la serie explica en una entrevista con The Times cómo sus propias emociones durante la pandemia inspiraron la creación del drama hospitalario que alcanzó repercusión internacional

Noah Wyle sobre el fenómeno de “The Pitt”: “Esta serie nació de la necesidad de vivir una experiencia que no supe programar en mi vida”

La respuesta de la esposa de Leclerc a un comentario negativo que reabrió el debate sobre la autonomía de las parejas de deportistas

El episodio protagonizado por Alexandra LeClerc generó miles de interacciones y fue replicado en redes, evidenciando el poder de las palabras frente a la presión social en el ámbito digital

La respuesta de la esposa de Leclerc a un comentario negativo que reabrió el debate sobre la autonomía de las parejas de deportistas

El recuerdo de Jeremy Irons sobre su relación con Robert De Niro en “La misión”: “Nos odiamos durante mucho tiempo”

El actor británico compartió detalles inéditos acerca del conflicto con su colega estadounidense durante la filmación, explorando cómo los desacuerdos pueden marcar, y posteriormente transformar, la química creativa en proyectos cinematográficos

El recuerdo de Jeremy Irons sobre su relación con Robert De Niro en “La misión”: “Nos odiamos durante mucho tiempo”

“The Batman: Part II”: comienzan las filmaciones y Londres se convierte en Gotham con Robert Pattinson y Andy Serkis al frente

El cine de superhéroes cobra vida con el inicio del rodaje, mientras los rumores sobre nuevos fichajes y la trama mantienen la intriga entre los fanáticos del universo DC

“The Batman: Part II”: comienzan las filmaciones y Londres se convierte en Gotham con Robert Pattinson y Andy Serkis al frente

“Quiero que todo lo que haga tenga significado”: Demi Moore reflexionó sobre la presencia y el sentido en su vida

La actriz estadounidense compartió en una entrevista con Vogue cómo la búsqueda de significado y la atención plena guían cada una de sus acciones y rutinas diarias, apostando siempre por el equilibrio interior y el bienestar

“Quiero que todo lo que haga tenga significado”: Demi Moore reflexionó sobre la presencia y el sentido en su vida

DEPORTES

Con un partido brillante de Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

Con un partido brillante de Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

Faustino Oro volvió a ganar y está cada vez más cerca de hacer historia en el ajedrez: qué le falta para convertirse en Gran Maestro

Belgrano y Talleres empatan en el clásico cordobés por el inicio de los octavos de final del Torneo Apertura

Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

El show de Messi en la victoria de Inter Miami: asistencias exquisitas, sociedad con De Paul y un gol clave

TELESHOW

Murió el guitarrista Carlos Murias, compañero de Fito Páez en sus inicios: “Emoción y gratitud por lo que vivimos”

Murió el guitarrista Carlos Murias, compañero de Fito Páez en sus inicios: “Emoción y gratitud por lo que vivimos”

Nacha Guevara recordó el día que decidió exiliarse en la década del 70: “...después pedirán que me baje los calzones”

Allegra Cubero reveló las cosas que más la conectan con Nicole Neumann: “Compartimos el mismo amor”

El emotivo adiós de Marcela Kloosterboer a su perra rescatada: “Te extrañamos en cada lugar”

Thiago Medina mostró su nuevo look y lo acusaron de imitar al actual novio de Daniela Celis: su fuerte reacción

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

La muerte acechó en la penumbra: Madre e hijo son asesinados sin piedad en Guatemala

Polvo del Sahara y ola de calor propiciarán temperaturas extremas en El Salvador esta segunda semana de mayo

Alrededor de 25 mil adolescentes hondureños tendrán nuevas oportunidades

Deportado, capturado y sentenciado: Nicaragüense, tras las rejas por liderar una red internacional de fraude bancario