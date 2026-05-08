Premios Platino Xcaret 2026: dónde y a qué hora ver la ceremonia en vivo

La décima tercera edición de los Premios Platino Xcaret se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, en Riviera Maya, México (Premios Platino Xcaret)

La decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret se celebrará este sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México, con una ceremonia que comenzará a las 20:00 horas (horario local) y podrá seguirse en vivo a través de TNT y HBO Max en toda Latinoamérica.

La cobertura de ambas plataformas arrancará una hora antes, a las 19:00 horas, con un pre-show desde la alfombra roja conducido por Axel Kuschevatzky y Gaby Cam, con acceso a los nominados previo al inicio de la premiación.

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Hora por país y dónde ver los Premios Platino Xcaret 2026

La transmisión oficial corre a cargo de TNT para Latinoamérica y el Caribe (excepto Puerto Rico) y por las señales locales de cada país. A continuación, la hora de inicio según cada país:

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 22:00 horas del domingo 10 de mayo — TNT / Canal Brasil (Brasil) / Canal 5 (Uruguay) / Trece (Paraguay)

Colombia, Perú, Ecuador y Panama: 20:00 horas — TNT / Global TV (Perú) / RTS (Ecuador) / RPC (Panamá)

México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras: 19:00 horas — TNT / Canal 5 (Uruguay) / Canal 6 (Costa Rica) / Canal 11 (Nicaragua) / Canal 12 (El Salvador) / Canal 13 (Guatemala) / VTV Canal 9 (Honduras)

Venezuela: 21:00 horas — Venevisión

Bolivia: 21:00 horas — Canal Bolivia TV

República Dominicana: 21:00 horas — Telesistema

España: 03:00 horas del domingo 10 de mayo — La 2 de RTVE

Estados Unidos y Puerto Rico: 21:00 horas (ET) — Universo y Telemundo

La gala también estará disponible en la plataforma SmartPlatino (smartPlatino.tv) y en HBO Max para los suscriptores de la región.

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La ceremonia principal de los Premios Platino estará presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, junto a grandes figuras iberoamericanas (Europa Press)

La ceremonia principal estará conducida por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo.

Sobre el escenario, una larga lista de figuras del audiovisual iberoamericano presentará categorías y entregará los reconocimientos: Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nicolás Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza.

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También entregarán galardones algunos de los ganadores ya consagrados en la Ceremonia de Apertura del 7 de mayo: Álvaro Cervantes, premiado como Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Sorda, y César Troncoso y Andrea Pietra, ganadores en las categorías de Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie por El Eternauta.

Asimismo, Carolina Kopelioff, protagonista de Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, hará entrega de uno de los premios de la noche.

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Esta edición de los Premios Platino 2026 incorpora 12 nuevas categorías y suma un total de 36 galardones entregados entre ceremonia principal y apertura (EFE/ARMANDO ARORIZO)

La gala homenajeará con el Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, quien acumula ya dos estatuillas: una a Mejor Interpretación Masculina por El Clan en 2016 y otra a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El Encargado en 2023. Este año, además, compite en la categoría de Mejor Interpretación Masculina por su trabajo en Homo Argentum.

Entre las producciones que aspiran al Platino a Mejor Película Iberoamericana de Ficción figuran Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, México/Venezuela), Belén (Dolores Fonzi, Argentina), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España), O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y Sirât (Oliver Laxe, España).

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En televisión y plataformas, la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica enfrenta a Anatomía de un instante (España), Chespirito: sin querer queriendo (México), El Eternauta (Argentina) y Las muertas (México).

La nueva categoría de Mejor Serie de Larga Duración incluye a Beleza Fatal (Brasil), La Promesa (España), Sueños de Libertad (España) y Velvet: el nuevo imperio (Estados Unidos).

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La música correrá a cargo de Camilo (Colombia), Manuel Carrasco (España), María Becerra (Argentina) y Tony Grox & Lucycalys (España).

La gala de los Premios Platino podrá verse en vivo por TNT y HBO Max, con transmisión especial para Latinoamérica y España (Composición)

Esta edición incorpora 12 nuevas categorías, con lo que el total de galardones asciende a 36. Con el fin de agilizar el formato televisivo, 21 premios fueron entregados en la Ceremonia de Apertura del 7 de mayo, mientras que 15 estatuillas se otorgarán durante la gala del sábado.

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