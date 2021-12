Sergio Corona publicará libro ‘Te invito a mi camerino’

El actor de 'Como dice el dicho' está celebrando 75 años de carrera artística (Foto: Instagram / @sergiocoronaoficial)

El papel que ha desempeñado Sergio Corona para la televisión mexicana ha trascendido a lo largo de los años al grado en el que cada generación lo ubica por algún personaje distinto, pero sin duda emblemático, de los programas o películas en los que ha participado.

Recientemente la Asociación Nacional de Actores (ANDA), galardonó al actor de Como dice el dicho con una medalla de honor en reconocimiento a su larga trayectoria en el medio artístico. Sin embargo, Sergio Corona aprovechó la ocasión para anunciar que planea publicar un libro de su autoría llamado ‘Te invito a mi camerino’.

Durante 75 años hemos sido testigos del desempeño actoral de Sergio Corona; desde el teatro hasta el cine, en los shows de ‘cabarets’, o protagonizando la serie setentera de Hogar dulce hogar. También lo vimos como el único y original Julio Regalado que interpretaba cada año para la campaña publicitaria de la Comercial Mexicana, en diversas telenovelas y hasta su papel más contemporáneo como ‘Don Tomás’ en Como dice el dicho.

Sergio Corona de 93 años se encuentra en planes de publicar su libro 'Te invito a mi camerino' donde plasma sus memorias y experiencias que le han dejado 75 años de trayectoria. (FOTO: CLAUDIA ARÉCHIGA/CUARTOSCURO.COM)

La huella que ha dejado en el mundo actoral es innegable, no obstante, el actor 93 años de edad no perdió el tiempo durante la pandemia de Covid-19 y se decidió a plasmar con cuidadosamente y a detalle sus experiencias, anécdotas y aprendizajes que su carrera le ha dejado y que, seguramente serán de mucha utilidad para las nuevas generaciones que siguen sus pasos.

“A mediados de la pandemia, estaba encerrado en mi casa y fue cuando decidí escribirlo. He recordado muchas cosas, que si no me siento a concentrarme, la verdad no las recuerdo. Son varias vidas”, compartió el actor Sergio Corona en su ceremonia de premiación.

El actor de la película De mi barrio con amor admitió no tener tan presentes sus logros, por lo que cuando leyeron una semblanza de su carrera artística en la ceremonia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la cara del actor emanaba una gran sorpresa y orgullo.

En el libro ‘Te invito a mi camerino’, el actor destacó importantes e interesantes anécdotas que compartió a lado de grandes artistas como Fernando Soler, Pedro Armendáriz, Libertad Lamarque, Pedro Infante y María Félix. No obstante, también enfatizó en la experiencia que tuvo como actor fuera de territorio nacional, específicamente las giras que dio en España, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, pues aseguró que el público lo recibió con mucho cariño.

Teatro, cine y decenas de telenovelas forman parte del trabajo que Sergio Corona ha realizado a lo largo de los años. (Foto: Silvia Pinal/ Facebook)

Sergio Corona fue el homenajeado de la noche y también el único agremiado que recibió una medalla de honor por sus 75 años de carrera, sin embargo, durante la ceremonia también fueron premiadas personalidades como Leticia Perdigón, Verónica con K y Juan Antonio Edwards, los cuales celebraron medio siglo de trayectoria.

A la ceremonia de premiación, Sergio Corona acudió acompañado de la productora de Como dice el dicho, Genoveva Martínez y su compañera Brisa Carrillo quien también tuvo una participación en el famoso programa vespertino. Cabe mencionar que la entrega fue la primera que organizó el nuevo comité de honor y justicia, presidido por José Luis Cordero «Pocholo», actor que también ha trabajado en la serie.

Fanático del fútbol y del golf, el actor y bailarín se mantiene vigente a través de las generaciones. (FOTO: ADOLFO VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Sergio Corona nació en la ciudad de Pachuca en 1928. Aficionado de las Chivas Rayadas del Guadalajara y el golf, el actor comenzó su carrera artística trabajando en la zapatería ‘El Borceguí’ en la calle de Bolívar 27 para posteriormente descubrir que tenía un gran talento para el baile, lo que lo llevó a estudiar ballet clásico en la Academia de Bellas Artes.

Unas de sus primeras apariciones como bailarín datan del año 1947 cuando ya recibía llamados para coreografías en teatros y carpas a lado de grandes personalidades como ‘Resortes’ o ‘Clavillazo’. En 1948 ya se encontraba grabando la tan memorable escena folclórica en Los Tres Huastecos a lado de Pedro Infante. A partir de ahí su carrera fue imparable.

Sergio Corona es reconocido por saber mantenerse vigente a través del tiempo en la pantalla chica; ya sea como bailarín o actor, el legado que ha construido forma parte de miles de familias mexicanas que le abrieron las puertas de su hogar a través de un televisor.

