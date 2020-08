“Le rompí la nariz”: Omar Fierro recordó el momento en que golpeó a un fotógrafo en presencia de Verónica Castro

El protagonista de varios melodramas mexicanos confesó el conflicto que vivió en la década de los 90 con un reportero. (Foto: captura de pantalla)

Durante los últimos años hemos sido testigos de los arranques de furia de Eduardo Yáñez contra un periodista y de Pablo Lyle hacia un adulto mayor, pero fue el actor Omar Fierro quien expresó su punto de vista sobre estos acontecimientos y reveló que él mismo fue el protagonista de un evento similar cuando sostenía un noviazgo con Verónica Castro hace varios años.

El protagonista de varios melodramas mexicanos confesó el conflicto que vivió en la década de los 90 con un reportero y puso este ejemplo para referirse a los polémicos episodios que tuvieron Eduardo Yáñez en 2017 y Pablo Lyle en el 2019, mismos por los que ambos han enfrentado a la justicia en Estados Unidos.

Omar Fierro realizó estas declaraciones para el canal de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda, donde dio varios detalles de lo que puede vivir una figura pública ante la insistencia de la prensa.

“Alguna vez le rompí la nariz a un fotógrafo porque estaba jode, jode, jode. Yo lo conocía y era mi amigo, era un fotógrafo de Teleguía”, se sinceró para la periodista de espectáculos.

Omar Fierro confesó el momento en que tuvo un conflicto con un fotógrafo

“Estábamos Verónica y yo en un lugar, y empezó a joder y a joder, hasta que me voltié y le di un cabezazo y le rompí la nariz... (le decía) ‘oye compa, hoy no', ‘hoy no'”, recordó.

Resaltó que no es violento, pero en aquella ocasión lo molestaron tanto que lo sacaron de sus casillas: “Les juro por Dios que no soy agresivo, pero una cosa es que no seas agresivo y otra que permitas que cualquiera pase de la raya de tu privacidad y de tu ser personal, porque dices ‘esta raya no la pases’ y dices ‘ya vas aquí‘, ‘ya vas aquí‘, ‘ya te pasaste’, como le pasó a Eduardo”.

Así reconoció que en el caso de Yáñez pasó algo similar, ya que el reportero Paco Fuentes, quien entonces trabajaba para el programa El Gordo y la Flaca, fue insistente sobre los cuestionamientos acerca de un incidente que el hijo del actor protagonizó en EEUU, cuando abrió una cuenta en una plataforma de donaciones para recibir dinero y reparar su automóvil tras un choque.

“El cuate (Yáñez) le dijo ya estuvo y lo estuvo jode y jode hasta que el otro se volteó y le dijo ya estuvo... Yo creo que Eduardo debió haberse ido, pero lo provocó, lo provocó y lo provocó, perdón pero pues...”, dijo del evento que culminó con una demanda en Los Ángeles y que hace poco fue desestimada porque ninguno de los involucrados se presentó ante la Corte norteamericana.

Omar Fierro y Verónica Castro sostuvieron un noviazgo por casi tres años

Del caso de Pablo Lyle, Omar Fierro mencionó que es un poco más complicado porque existen videos de por medio que podrían dar un giro en su contra.

“Lo provocaron también, se bajó, según él se defendió pero hasta donde estaba el video ya estaba el señor en su carro o iba para allá. Son temas muy controversiales y hay muchos puntos de vista, es gente que conoce a mis hijos y espero que le vaya bien y dentro de todo que no le afecte en su vida”, mencionó a Mara Patricia Castañeda.

“Todos tenemos errores”, añadió.

Omar Fierro y Verónica Castro sostuvieron un noviazgo por casi tres años, a pesar de la diferencia de edades porque ella le lleva cerca de diez años.

Se conocieron en la filmación de Dios se lo pague y más adelante compartieron créditos en la telenovela Mi pequeña soledad.

Verónica reveló que el romance con el entonces galán juvenil terminó porque él le fue infiel. “Con Omar tuve una relación de casi tres años. Él empezaba la carrera de actor y yo lo ayudé, así que no lo elegí por rico o por exitoso. Un día lo pesqué que me estaba poniendo los cuernos y lo mandé a la mierda”, confesó la famosa mexicana.

