Esta podría ser la razón por la que Galilea Montijo se ausentó de “Hoy”

Esta mañana, la conductora de televisión, Galilea Montijo, se ausentó de la emisión matutina de Televisa, Hoy. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez la presentadora no dio explicación a su falta en redes sociales, por lo que no se sabe cuál es la razón de su ausencia y se dispararon múltiples rumores.

Anteriormente, Galilea justificó sus faltas al programa por complicaciones de salud derivadas de dos contagios de COVID-19 que sufrió desde el 2020. A raíz de esto, en octubre, Montijo habló de la hipertensión y el derrame del corazón que sufrió.

A pesar de estar controlados, estas afecciones hicieron que la conductora se ausentara del programa durante algunas semanas del programa, según contó ella misma: “Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal quedé hipertensa”, dijo en un encuentro con la prensa.

No obstante, la conductora no ha confirmado si esta vez se trata de algo relacionado con su salud. La última vez que publicó algo en redes sociales fue el viernes pasado, cuando escribió un mensaje con respecto a la final del concurso de baile Las estrellas bailan en Hoy.

La conductora posó junto a Yuri y escribió junto a la postal: “Qué gusto verte siempre mi güera chula, como te quiero”. También, en otra publicación reconoció el empeño y dedicación que demostraron los concursantes durante todas las semanas que duró el concurso de baile.

Por otra parte, hay que recordar que la también actriz estuvo en el ojo del huracán hace algunas semanas luego de que fue vinculada con Marcos Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, con quien supuestamente tuvo una relación sentimental, según se detalla en el libro Emma y las otras señoras del narco.

También por la relación que mantuvo con Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga.

Además, su esposo, Fernando Reina Iglesias, se convirtió en diputado suplente a inicios de diciembre de este año. Esto luego de que el diputado plurinominal de Puebla, Cuauhtémoc Jiménez Aquino, solicitara ausentarse de su cargo del 2 al 30 de diciembre; periodo en el que el esposo de Galilea lo suplirá.

Anteriormente, Fernando se desepeñó como tesorero del municipio de Atizapán, Estado de México. Sin embargo, hace unos meses renunció a su cargo, lo que alimentó las especulaciones de una nueva apiración política.

Aunque esto fue negado por la propia Galilea, quien en un video que publicó desde su cuenta de Instagram dijo que su esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonatiuh González en el Congreso de la Ciudad de México. Además, durante el audiovisual, pidió a sus detractores que pararan a los escándalos dirigidosa su persona y a su familia.

Fernando Iglesias ha ocupado varios puestos en la política mexicana. En 2005 fue director general de promoción y fomento al desarrollo de la Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero, en 2009 fue regidor en el ayuntamiento de Acapulco y en 2013 se integró como coordinador de delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Galilea Montijo y el político se conocieron a principios de 2011 cuando ella realizó un proyecto en Acapulco. Posteriormente contrajeron matrimonio y procrearon un hijo, quien todavía es menor de edad. Ambos tuvieron una relación cercada con la familia Álvarez Puga, según consta en sus respectivas redes sociales.

