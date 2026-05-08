Colombia

Otty Patiño afirmó que Estados Unidos no puede intervenir en la suspensión de órdenes de captura del Clan del Golfo solicitada por el Gobierno

Sobre la inquietud de un eventual freno a la acción estatal, el comisionado para la Paz colombiano dejó claro que la solicitud de suspensión no implica un cese de operaciones contra el grupo armado

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Ilustración en acuarela del comisionado de paz Otty Patiño, un hombre calvo, de perfil, con chaqueta oscura y camisa clara, señalando. Un documento indica "CLAN DEL GOLFO".
El comisionado de paz Otty Patiño, discute la solicitud de suspensión de órdenes de captura para integrantes del Clan del Golfo, un tema clave para la paz - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno colombiano anunció la mañana del 8 de mayo de 2026 que solicitó la suspensión de órdenes de captura para 29 integrantes del Clan del Golfo, incluyendo a alias Chiquito Malo, máximo cabecilla requerido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Según explicó Otty Patiño, comisionado para la Paz, la determinación responde a que, según sus palabras, “el presidente es el que manda, y manda en tema de paz”, estableciendo que la soberanía y los intereses de la paz nacional prevalecen ante posicionamientos de otros gobiernos, postura que fue expuesta en diálogo con La FM.

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Durante la entrevista, se argumentó que, aunque la opinión estadounidense debe ser atendida, “esas voces no pueden estar por encima de la soberanía nacional y sobre todo de los intereses de la paz, que es un asunto en el cual el presidente de la República ha puesto y ha gastado todo su prestigio y todo lo que tiene”.

Sobre la inquietud de un eventual freno a la acción estatal, el funcionario aclaró que la solicitud de suspensión no implica un cese de operaciones contra el grupo armado. “No existe ningún acuerdo para detener la acción de la Fuerza Pública cuando alguno de estos cabecillas estén delinquiendo”, puntualizó en el mismo espacio radial.

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El Gobierno solicitó la suspensión de las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para 29 cabecillas del Clan del Golfo - crédito Presidencia de la República
El Gobierno solicitó la suspensión de las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para 29 cabecillas del Clan del Golfo - crédito Presidencia de la República

La administración del presidente Gustavo Petro aceptó un listado presentado por el grupo armado, permitiendo el traslado de los cabecillas a Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó, en preparación para la movilización prevista el 25 de junio. La suspensión incluye tanto órdenes judiciales internas como solicitudes de extradición, aprobadas en el marco de las resoluciones 257 del 8 de julio de 2024 y 294 del 5 de septiembre de 2025.

La Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) recibieron la notificación para coordinar la seguridad y la verificación tripartita del proceso, según detalló la fuente.

Entre las figuras identificadas en la resolución aparecen, además de “Chiquito Malo”, nombres como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña Santana, Luis Enrique Martínez Cogollo y Carlos Andrés Méndez Paternidad, junto con otros 24 integrantes.

El Gobierno aclaró que esta medida inicial podría extenderse, ya que el listado de personas beneficiadas puede ampliarse conforme se desarrolle el trabajo pedagógico y la consulta interna que exige el proceso de desmovilización. La administración advirtió que el incumplimiento de los compromisos asumidos implicará la revisión y posible revocatoria de la suspensión otorgada.

Un hombre de espaldas, vestido con uniforme de camuflaje, sentado en una silla de madera oscura, sostiene y lee un documento.
Un hombre vestido con uniforme de camuflaje lee una solicitud de suspensión de órdenes de captura para cabecillas del Clan del Golfo, un proceso impulsado por el Gobierno Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los miembros del Clan del Golfo incluidos en el pedido

  • Tatiana Andrea Correa Jaramillo
  • José Francisco Peña Santana
  • Luis Enrique Martínez Cogollo
  • Carlos Andrés Méndez Paternidad
  • Ermy Daniel Velásquez Cuadrado
  • Fredy Ferney Anaya Mejía
  • Andrés Arrieta Cardona
  • Luis Antonio Mogrovejo
  • Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo
  • Orosman Orlando Osten Blanco
  • Elkin Casarrubia Posada
  • Wilmar Albeiro Mejía Úsuga
  • Luis Armando Pérez Castañeda
  • José Alberto Vega Alvarán
  • Deneil Enrique Acosta Ballesteros
  • Álvaro Padilla Medina
  • Julio César Sánchez
  • Ana Gisela Vásquez Jiménez
  • Jesús Betancur
  • Juan Pablo Marín Quiceno
  • Esneider Paul Torres Santero
  • Juan Carlos Hernández Díaz
  • Armando Morellys Socarrás Negrete
  • Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda
  • Arturo Efraín Viera Almanza
  • Jesús Ramos Machado
  • Juan David Bahena Miranda
  • José Higinio Arroyo Ojeda
  • Jaime Antonio Morelo Fajardo
Alías Chiquito Malo: el cabecilla del Clan del Golfo- crédito X
Alías Chiquito Malo: el cabecilla del Clan del Golfo- crédito X

Las autoridades mantienen bajo observación el desarrollo de este proceso, que representa un desafío relevante tanto para la institucionalidad como para la búsqueda de soluciones en el marco de la política de paz. El seguimiento permanente y la evaluación de los compromisos asumidos serán determinantes en el avance de la negociación y la posible reintegración de los actores armados.

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