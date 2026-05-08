Otty Patiño afirmó que Estados Unidos no puede intervenir en la suspensión de órdenes de captura del Clan del Golfo solicitada por el Gobierno

El comisionado de paz Otty Patiño, discute la solicitud de suspensión de órdenes de captura para integrantes del Clan del Golfo, un tema clave para la paz - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno colombiano anunció la mañana del 8 de mayo de 2026 que solicitó la suspensión de órdenes de captura para 29 integrantes del Clan del Golfo, incluyendo a alias Chiquito Malo, máximo cabecilla requerido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Según explicó Otty Patiño, comisionado para la Paz, la determinación responde a que, según sus palabras, “el presidente es el que manda, y manda en tema de paz”, estableciendo que la soberanía y los intereses de la paz nacional prevalecen ante posicionamientos de otros gobiernos, postura que fue expuesta en diálogo con La FM.

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Durante la entrevista, se argumentó que, aunque la opinión estadounidense debe ser atendida, “esas voces no pueden estar por encima de la soberanía nacional y sobre todo de los intereses de la paz, que es un asunto en el cual el presidente de la República ha puesto y ha gastado todo su prestigio y todo lo que tiene”.

Sobre la inquietud de un eventual freno a la acción estatal, el funcionario aclaró que la solicitud de suspensión no implica un cese de operaciones contra el grupo armado. “No existe ningún acuerdo para detener la acción de la Fuerza Pública cuando alguno de estos cabecillas estén delinquiendo”, puntualizó en el mismo espacio radial.

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El Gobierno solicitó la suspensión de las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para 29 cabecillas del Clan del Golfo - crédito Presidencia de la República

La administración del presidente Gustavo Petro aceptó un listado presentado por el grupo armado, permitiendo el traslado de los cabecillas a Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó, en preparación para la movilización prevista el 25 de junio. La suspensión incluye tanto órdenes judiciales internas como solicitudes de extradición, aprobadas en el marco de las resoluciones 257 del 8 de julio de 2024 y 294 del 5 de septiembre de 2025.

La Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) recibieron la notificación para coordinar la seguridad y la verificación tripartita del proceso, según detalló la fuente.

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Entre las figuras identificadas en la resolución aparecen, además de “Chiquito Malo”, nombres como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña Santana, Luis Enrique Martínez Cogollo y Carlos Andrés Méndez Paternidad, junto con otros 24 integrantes.

El Gobierno aclaró que esta medida inicial podría extenderse, ya que el listado de personas beneficiadas puede ampliarse conforme se desarrolle el trabajo pedagógico y la consulta interna que exige el proceso de desmovilización. La administración advirtió que el incumplimiento de los compromisos asumidos implicará la revisión y posible revocatoria de la suspensión otorgada.

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Un hombre vestido con uniforme de camuflaje lee una solicitud de suspensión de órdenes de captura para cabecillas del Clan del Golfo, un proceso impulsado por el Gobierno Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los miembros del Clan del Golfo incluidos en el pedido

Tatiana Andrea Correa Jaramillo

José Francisco Peña Santana

Luis Enrique Martínez Cogollo

Carlos Andrés Méndez Paternidad

Ermy Daniel Velásquez Cuadrado

Fredy Ferney Anaya Mejía

Andrés Arrieta Cardona

Luis Antonio Mogrovejo

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo

Orosman Orlando Osten Blanco

Elkin Casarrubia Posada

Wilmar Albeiro Mejía Úsuga

Luis Armando Pérez Castañeda

José Alberto Vega Alvarán

Deneil Enrique Acosta Ballesteros

Álvaro Padilla Medina

Julio César Sánchez

Ana Gisela Vásquez Jiménez

Jesús Betancur

Juan Pablo Marín Quiceno

Esneider Paul Torres Santero

Juan Carlos Hernández Díaz

Armando Morellys Socarrás Negrete

Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda

Arturo Efraín Viera Almanza

Jesús Ramos Machado

Juan David Bahena Miranda

José Higinio Arroyo Ojeda

Jaime Antonio Morelo Fajardo

Alías Chiquito Malo: el cabecilla del Clan del Golfo- crédito X

Las autoridades mantienen bajo observación el desarrollo de este proceso, que representa un desafío relevante tanto para la institucionalidad como para la búsqueda de soluciones en el marco de la política de paz. El seguimiento permanente y la evaluación de los compromisos asumidos serán determinantes en el avance de la negociación y la posible reintegración de los actores armados.