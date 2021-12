Por qué Brisa Carrillo salió del programa “Como dice el dicho”

la actriz protagonizó a marieta (Foto: IG @brisacarrillo)

Brisa Carrillo se ganó el cariño del público durante largos años al participar en el programa Cómo dice el dicho en el papel de “Marieta”, la joven amiga y compañera de “Don Tomás” (Sergio Corona). Sin embargo, la nueva temporada del show tendrá algunas modificaciones en donde se vislumbrará la ausencia de la carismática actriz.

Fue en una entrevista con TVyNovelas, donde Carrillo mencionó algunas de las razones por las que decidió abandonar uno de los programas más queridos de Televisa.

“Si hay algo que da miedo son los cambios, es muy difícil para mí cerrar ciclos, es que hasta tengo ropa que no me quedaba desde 2015, entonces, como que no sé soltar y ha sido un proceso bastante difícil y complejo, pero creo que me voy en el mejor momento y cobijada por el apoyo que me ha brindado la producción, mis compañeros de trabajo, mis amigos y mi familia. Yo ya tenía la idea de renunciar”, dijo.

La actriz añadió que su papel en la serie era bueno y se sentía segura en él, no obstante, llegó un momento donde sintió que ya no estaba avanzando.

“Yo espero otros proyectos actorales, acabo de firmar con un mánager de cine increíble, he estado haciendo castings y en la música también voy con todo. Quiero dedicarle tiempo a esa faceta porque la he tenido un poco abandonada y esa también es mi pasión”, apuntó.

La actriz quiere buscar nuevas oportunidades (Foto: IG @brisacarrillo)

Respecto a la reacción que tuvo Sergio Corona respecto a la salida de la actriz, Brisa Carrillo ahondó en que no esperaba lo que le dijo.

“Él es mi gran amigo, lo invité a comer, le conté, pensé que se iba a enojar o que me iba a decir que estaba loca, pero más bien me sorprendió su respuesta, me dio ánimos, me aconsejó hacer lo que me dictara el corazón”, concluyó.

Hace unos días, la producción del programa le dio una triste despedida a la actriz y enviaron sus mejores deseos a sus nuevos proyectos.

la actriz se mostró agradecida (Foto: IG @brisacarrillo)

“La verdad no puedo hablar, estoy muy conmovido y espero te vaya muy bien”, dijo Sergio Corona y tras unos momentos, retomó el micrófono: “ya puedo hablar, ha sido una compañera extraordinaria, no hemos tenido ninguna dificultad por insignificante que sea, la admiración y su talento musical que yo la he escuchado en ese sentido, vas a tener mucho éxito en lo que intentes en el futuro, porque eres muy cumplida, muy profesional, eres encantadora y muy bonita. Todo eso te va a ayudar, te va a servir a aplicar tu talento en todo lo que selecciones.

Otros de los actores le mencionaron que ella tenía el talento y la instaron a lograr todo lo que se propusiera en su vida. Pues había dejado una huella muy grande en el programa.

“Estoy agradecida con todos, porque si me acuerdo desde el casting y yo me acuerdo que creí que era para un capítulo y cuando me dieron el contrato dije: ‘¿qué’ fue la más feliz del mundo y lo sigo siendo. Muchas gracias por todas las oportunidades”, dijo Brisa con lágrimas en los ojos.

