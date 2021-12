Arturo Carmona confesó que aún convive con los hijos de Aracely Arámbula

Arturo Carmona y Aracely Arámbula mantuvieron un discreto romance en 2010 cuando trabajaban en la obra de teatro Perfume de Gardenia (Foto: Instagram)

Los rumores de una supuesta relación amorosa entre el actor Arturo Carmona y la actriz Aracely Arámbula fueron confirmados hace un par de semanas. Fue durante una entrevista para el canal de Fernando Lozano en YouTube que Carmona comentó que tuvo un amorío con “La Chule” mientras trabajaron juntos.

Ambos actores coincidieron en la obra teatral Perfume de Gardenia en donde su romance floreció, no obstante, Aracely tomó la decisión de no hacer público su amor y mantener todo en un bajo perfil.

En recientes declaraciones tanto La Chule como Arturo Carmona han compartido con los medios de comunicación que su relación fue muy bonita y que incluso el actor llegó a ser una figura paterna para los hijos que Aracely Arámbula tuvo con su también ex pareja Luis Miguel.

“Arturo es alguien a quien quiero mucho, mucho, mucho. En el tiempo de Perfume de Gardenia tuvimos un romance muy bonito”, finalmente aceptó Arámbula. “Él siempre dice que lo niego, pero no era así. No quería que ustedes nos acosaran tanto”, añadió la actriz para una entrevista en Venga la Alegría.

El galán regiomontano aseguró llevar una muy buena relación amistosa con su ex pareja y sus hijos.

Por su parte el galán de telenovelas confesó seguir en contacto tanto con Aracely Arámbula como con sus hijos, Miguel y Daniel, pues reconoce que no es tan sencillo cortar un vínculo tan rápido y que, a pesar de ya no mantener una relación amorosa con La Chule, actualmente son muy buenos amigos.

“Siempre he tenido contacto con ella, somos amigos desde hace ya muchos años después de aquel momento que vivimos juntos. Seguimos siendo amigos y estando al pendiente de nuestras familias, tenemos una verdadera amistad”, compartió el regiomontano.

Carmona compartió que sigue teniendo contacto con los hijos de Aracely Arámbula quienes, durante el tiempo que duró la relación de los actores, lo vieron como una figura paterna. (Captura de pantalla)

Carmona también aclaró que la intención que tenía con los hijos de Aracely nunca fue la de sustituir a su padre sino que buscaba, como pareja de Aracely, llevar una sana convivencia con toda su familia.

“Yo tengo mi hija, soy su papá para toda la vida, uno nunca va a sustituir al padre o a la madre de nadie, eso va a existir siempre. Era la figura paterna en ese momento, lo fui, ya no lo soy… Ojo, no es querer suplir la imagen paterna, porque a veces se puede mal interpretar, para nada, en ese momento aceptas esa responsabilidad, pero no es querer suplir al papá”, declaró Arturo Carmona para el programa Suelta la Sopa

El galán de telenovelas aprovechó para aclarar también que Aracely Arámbula no se encuentra molesta con él por las declaraciones que el actor hizo respecto a la relación de La Chule con Luis Miguel.

“No tenía porque enojarse tampoco, de hecho lo platicamos, al final tenemos comunicación les digo, somos amigos. La respeto muchísimo y el respeto es recíproco y no hay nada fuera de lo que realmente nos llevamos y no hubo molestia alguna”, se sinceró el actor de Cuidado con el Ángel.

Arturo Carmona aseguró que gracias a la amistad que ha construido con 'La Chule' han podido dialogar y solucionar cualquier malentendido (IG: programahoy)

Por su parte, La Chule aseguró que su expareja se disculpó con ella tras haber hablado sobre su relación en una entrevista que realizó para el programa matutino Sale el Sol.

A pesar de que la relación entre Arámbula y Carmona siempre se mantuvo en un bajo perfil, la figura de Luis Miguel siempre los persiguió debido a que se rumoraba que la actriz no podía tener una pareja sentimental por un supuesto contrato con el padre de sus hijos, pero el actor desmintió las especulaciones.

Arturo Carmona y Aracely Arámbula coincidieron tras bambalinas de la obra Perfume de Gardenia, donde participaron desde 2010. La popularidad de la obra permitió hacer giras alrededor de México. Según Carmona, iniciaron su relación sentimental cuando la puesta en escena se presentó en Sonora. El actor añadió en entrevista con Fernando Lozano que se veían prácticamente a diario en los ensayos de la obra.

