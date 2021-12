Yuri rompió el silencio sobre acusaciones por supuesta homofobia

Yuri y su sorpresiva reacción cuando la tachan de homofóbica Foto: Instagram/@oficialyuri

Yuri parece no encontrar las palabras adecuadas para entablar una tregua con la comunidad LGBT+ y es que en cada ocasión en que se toca el tema, la cantante termina mencionando cosas que no terminan por agradarle al colectivo. Recientemente se le preguntó a la intérprete de Ya No Vives En Mí, Es Ella Más Que Yo o Cuando Baja La Marea sobre qué opina o cómo se defiende de que la tachen de homofóbica.

Un reporte del programa Suelta La Sopa le recordó a la intérprete su última polémica en YouTube que tuvo al declarar que una ex pareja le había “salido gay” y que ella se preocupo más por no haber contraído VIH/ SIDA en vez de algo sentimental; la cantante respondió sonriente pero nerviosa:

“Sobre este tema de la entrevista que diste con el Escorpión Dorado y que te volvieron a tachar de homofóbica que puedes decir” expresó el reportero, a lo que Yuri contestó “déjalo ahí, déjalo de verdad ahí y no menees las aguas”, mencionó riendo de manera nerviosa.

En los últimos meses la cantante se ha visto envuelta en más de un escándalo con la comunidad LGBT+ (Foto: Twitter / @oficialyuri)

En los últimos meses la cantante se ha visto envuelta en más de un escándalo con la comunidad LGBT+; previo a su atropellada participación en el reality show de Drag Queens, titulado La Más Draga, los fans lamentaron su participación en redes sociales. Un comentario inició el problema:

“@morenomanumxli gracias amigo es real lo que dices, si odiara tanto a la comunidad, ¿Por qué iría a La Más Draga? Me la pasé padrísimo”, comentó.

Su participación estuvo plagada de polémica ya que no solo se convirtió en una revolución en contra de la producción y los productores del programa, sino por los momentos en los que la cantante ha hecho comentarios homofóbicos.

Yuri en La Más Draga (Foto: Captura de pantalla/La más draga)

En el año 2016 la cantante halagó y promocionó la película PINK, cuya trama giraba en torno a que las familias del mismo sexo no debí­an adoptar, hecho que hizo enojar a la comunidad LGTB+.

En una entrevista con Camilo para la cadena CNN, la intérprete comentó lo siguiente:

“Ese punto es difí­cil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una pelí­cula que habló de esto, quiero ser muy clara, en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí­ en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable”, explicó.

En el año 2016 la cantante halagó y promocionó la pelí­cula PINK en donde la trama de la pelí­cula giraba en torno a que las familias del mismo sexo no debí­an adoptar (Foto: Twitter / @oficialyuri)

Aunque esta no es la única ocasión en que se ha visto envuelta en este tipo de comentarios, pues en el 2015 habí­a mencionado lo siguiente:

“A lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor dentro de mi fe hay algo que me frena, pero no quiere decir que no los ame”, expresó.

Hace solo unas semanas Yuri volvió a dar de qué hablar luego de su participación en el canal de YouTube del Escorpión Dorado. La jarocha recordó su juventud y cómo se contagió de una enfermedad de transmisión sexual; así como otros aspectos de su vida. Sin embargo, una vez más la cantante emitió un comentario ofensivo y “mostró su homofobia”, según lo han señalado en redes sociales.

“Sí, horrible, horrible”. El YouTuber no se quedó con la duda y agregó una nueva pregunta: “No mam*s esta cabr*n, pero ¿te ardió o te ofendió?”, a lo que la cantante contestó entre risas: “No, no me ardió, me preocupé. No deja tú eso, me fui a hacer un análisis”, motivo por el que la comunidad LGBT+ no ha dejado de acusarla de homofóbica.

