Thalía compartió detalles sobre el tratamiento para su lesión en la espalda

Thalía mostró como es su tratamiento (Foto: Instagram/@thalia)

Recientemente Thalía decidió compartir detalles sobre el tratamiento que lleva para recuperarse de su lesión en su espalda baja, la cantante mostró una faja que ha usado para sentirse mejor.

La famosa subió una serie de historias temporales mediante su cuenta oficial de Instagram y se veía usando una faja con broches y explicó como funciona el artefacto para hacer que su columna se recupere.

“Una vez más me toca el tratamiento de estiramiento de vértebras para que pueda salir el fluido de la columna. Esto se estira cuando utilizo esta bombita, echa aire y tiene un límite, lo cual hace que la columna se alargue y se acomoden las vértebras con el fluido se hidrate todo y mejore más rápido”, explicó.

La intérprete de Equivocada reveló que intentó hacer un poco de pesas y ejercitarse en su caminadora por 5 minutos pero lamentablemente le dolió su espalda y decidió no seguir para evitar otra lesión más grande. Además, la artista subió un poco de su día, donde dejó ver que ya pudo salir a la calle a hacer algunas compras navideñas, aunque no se notaba que portaba la faja.

La cantante intentó hacer ejercicio (Foto: Twitter)

Recordemos que hace unas semanas, Thalía explicó a sus admiradores que tenía un fuerte dolor de espalda y por eso no había tenido energía para subir historias y otras publicaciones en sus redes sociales.

Es importante mencionar que Thalía suele compartir de manera constante su rutina diaria, momentos de relajación, sus proyectos musicales e incluso Tik Toks con sus más de 18 millones de seguidores; sin embargo, en los últimos días había reducido significativamente su actividad en Instagram.

La también actriz publicó en sus redes sociales que su lesión no la dejaba ni siquiera caminar, el motivo por el cuál se lastimó fue que se agachó de forma precipitada para cargar a su perrita: “Estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja en paz, no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar. Todo me duele y es debido a que dejé de hacer ejercicio como por cinco meses. Y en una de esas se me descompuso la espalda”.

Thalía confesó que se sentía ansiosa porque llegara el momento en que pudiera hacer sus actividades como normalmente lo hace. Además dijo que desea volver a bailar y cantar.

Hace algunas semanas la artista se lesionó la espalda (Foto: Instagram/@thalia)

Por otro lado, hace unos días la actriz se unió a lista de artistas que despidió a Vicente Fernández con un mensaje emotivo y lleno de afecto. “Gracias Don Vicente Fernández por llevar tu gran talento a todo el mundo a través de nuestra hermosa música mexicana; muchos como yo crecimos con tu música y tus películas, cada vez que escuchamos tus canciones nos remontamos a nuestra infancia cuando la vida era sencilla y divertida”, escribió Thalía.

Dicho post hasta el momento tiene más de 95 mil “me gusta”, la famosa continuó: “No hay persona en cualquier rincón del mundo que al escuchar Volver Volver, El Rey, La Ley del monte, Mujeres Divinas en tu voz, no sienta la necesidad de estar en su México escuchando un buen mariachi y saboreándose un tequila”.

La familia del famoso cantante mexicano dio a conocer mediante redes sociales que Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre a las 6:15 am. El Charro de Huentitán que tenía 81 años murió luego de que pasara cuatro meses hospitalizado debido a complicaciones derivadas de la caída que sufrió en agosto.

SEGUIR LEYENDO: