La vez que María Félix despreció a Carmelita Salinas

En enero de 2020 Carmelita Salinas recordó sus primeros acercamientos con María Félix (Foto: Instagram/@carmelitasalinas_56)

El 9 de diciembre, tras estar más de un mes en coma por un derrame cerebral, falleció la actriz y comediante Carmelita Salinas. La noticia conmocionó al público mexicano y a grandes personalidades del medio que tuvieron el honor de trabajar junto a ‘la corcholata’.

Con más de 60 años de carrera, a Carmelita Salinas le tocó irse abriendo camino en una industria donde personajes de alto renombre como María Félix o Dolores del Río ya se encontraban en un punto alto de sus respectivas carreras.

A inicios de enero de 2020 Carmelita Salinas publicó un video en su canal oficial de YouTube en donde, con su particular carácter y carisma, relató a sus seguidores la anécdota de cuando conoció a María Félix.

Entre risas y memorias, ‘la corcholata’ recordó que la famosa manager de artistas Fanny Schatz la invitó a dar un show en un centro nocturno al norte del país en la ciudad de Rosarito. En aquél tiempo, Salinas apenas comenzaba su carrera como actriz e imitadora por lo que, al ser invitada a un evento donde asistiría María Félix, no dudó ni un segundo en aceptar la oferta.

La representante de María Félix, Fanny Schatz invitó a Carmelita Salinas a dar un show en la ciudad de Rosarito en Baja California. (Foto: Instagram/@maríafelixoficial)

El tan ansiado día llegó y ella se encontraba lista para viajar a Baja California para dar su show y conocer a ‘La Doña’, sin embargo, su primer acercamiento con la diva del cine de oro no fue tan grato como ella imaginaba que sería.

“Me acuerdo que antes de subirnos por las escaleras al avión, un reportero nos dice ‘por favor señora María Félix ¿me permite tomarle una foto?’... entonces yo me atrevo a ponerle la mano en la cintura y ¿qué creen que me dice? ‘quítame la mano, no me vayas a ensuciar’ dije ay dios y que le quito la mano”, recordó la primera actriz en su video de YouTube.

Carmelita Salinas relata que su emoción por viajar con ‘La Doña’ era tanta que, a pesar de no tener muchos recursos económicos en ese momento, hizo un esfuerzo por comprarse un abrigo nuevo, una maleta y ropa para verse presentable ante ‘María Bonita’.

A pesar de que su primer acercamiento con María Félix le dejó un sabor de boca agrio a ‘la corcholata’, ambas actrices llegaron al hotel Rosarito Beach a prepararse para el show que ofrecerían en la noche en el reconocido club nocturno del mismo hotel.

Carmelita Salinas fue rechazada por María Félix en más de dos ocasiones que las actrices compartieron espectáculo (Foto: Instagram/@mifortunaesamarte)

Carmelita recordó también que, en aquella época, su hermana María Elena y su cuñado Sergio Ortiz vivían en Baja California, los cuales al enterarse que la actriz se presentaría en ese recinto acudieron a ver su espectáculo y apoyarla.

El show consistía en la presentación de un grupo de rock, seguido por el espectáculo de imitaciones de Carmelita y cerraba María Félix interpretando canciones de Agustín Lara.

Tenían que hacer dos presentaciones por día, sin embargo, por una complicación de salud ‘La Doña’ le solicitó a su representante Fanny Schatz que fuera la misma Carmelita Salinas quien cerrara el espectáculo pues ella se encontraba indispuesta.

Carmelita accedió con gusto sin pensar que, a pesar de haber aceptado, María Félix tendría otro desplante con ella durante los siguientes días de su gira por Baja California.

“Era un salón grande, ella tenía un biombo muy bonito y se estaba cambiando del otro lado. Después viene Fanny Schatz y me dice ‘dice La Doña que saques esta gente de aquí’ dije no, no la puedo sacar”, comentó Carmelita Salinas sobre el segundo roce que tuvo con María Félix.

Carmelita se mantuvo firme con su decisión y se negó a cumplir la petición de ‘La Doña’ pues era su familia quien la acompañaba en aquella noche tan importante para su carrera.

María Félix compartió espectáculo con Carmelita Salinas en Baja California, donde 'la doña' cerraba el show interpretando canciones de Agustín Lara (Foto: Especial)

A la mañana siguiente, Carmelita bajó al restaurante del hotel a desayunar y se percató de que María Félix se encontraba sola en una mesa. La amabilidad de ‘la corcholata’ hizo que se tomara el atrevimiento de sentarse a su lado para acompañarla, sin embargo, una vez más ‘La Doña’ rechazó su compañía.

“Voy y me siento a un lado de ella y me cuestiona ‘¿quién te dijo que te sentaras?’ le dije, es que como la vi sola señora dije le voy a hacer compañía a la señora María y me dijo ‘no no no, vete por allá a sentar que estoy esperando gente muy importante’ y me corrió de la mesa”, platicó Carmelita Salinas.

A pesar de que estos primeros acercamientos no salieron como la actriz de Aventurera esperaba, también recordó un gesto muy amable que María Félix tuvo con ella a inicios de su carrera y es que después de rechazar su compañía en el desayuno, ‘la doña’ invitó a Carmelita Salinas a Tijuana, no sin antes hacer una parada en una lujosa tienda departamental y regalarle diversos artículos costos a ‘la corcholata’.

María Félix era conocida por su carácter fuerte y personalidad rígida, Carmelita Salinas por su sencillez y carisma, sin embargo, ambas actrices dejaron una huella innegable para la televisión mexicana y pasaron a la posteridad como figuras emblemáticas del mundo del espectáculo.

