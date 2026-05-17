Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura: “No he parado de pensar en eso”

Maluma le preguntó a Ricky Martin la clave para conservarse, pero su respuesta lo tomó por sorpresa - crédito Daniel Cole/REUTERS y @ricky_martin/Instagram

Con el lanzamiento en las plataformas digitales de su nuevo álbu, Loco x volver, Maluma refuerza su narrativa de regreso a las raíces y sanación personal.

El álbum, el séptimo en su discografía y el primero tras dos años desde Don Juan (2023), se ha presentado como el más íntimo de su trayectoria, un trabajo que según su testimonio marca “el renacimiento de Juan Luis”—su nombre real—y un reencuentro con la cultura musical de su natal Medellín.

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De acuerdo con declaraciones del artista a EFE, el proceso tuvo como eje un periodo de replanteo íntimo y la construcción de un estudio propio en Islas Turcas y Caicos en el Caribe, reflejando la intención de preservar el control creativo y logístico de sus materiales, inspirado en su reciente paternidad y una intención clara de tomar cierta distancia de su estatus como celebridad.

Como parte de la promoción, Maluma dialogó con la revista Billboard y compartió una curiosa anécdota con Ricky Martin, reconocido al igual que él por su capacidad para mantenerse atractivo para sus admiradoras luego de tantos años en el negocio de la música.

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“Yo me acuerdo que yo le dije: ‘Cabrón, ¿tú qué haces para estar así de grande? O sea, no entiendo. ¿qué es ese cuerpo, huevón? O sea, y superrayado, o sea, ¿Qué haces?’. Y me dice: ‘No, es que yo casi no entreno’. Y yo: ‘¿Cómo así que yo casi no entreno?’”, recordó el cantante.

En la charla, Maluma aseguró: “Desde ese día, yo no he parado de pensar en eso. Y yo no entiendo por qué Ricky Martin me dijo a mí que casi no entrenaba y que no se cuidaba con la comida. Y yo: ‘¿Cómo así, Ricky? Entonces, ¿tú naciste así?’”, afirmó.

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Al final, y pese a lo dicho por el intérprete de Livin’ La Vida Loca y La Copa de la Vida, Maluma decidió no tomar su consejo. “Entonces, sí, ese consejo me lo dio y no lo tomé, porque si yo hubiera tomado ese consejo, yo estaría bien gordito, la verdad”, apuntó.

Vale recordar que ambos artistas comparten una amistad y relación profesional desde hace más de una década, pues ambos colaboraron en la canción de 2016, Vente Pa’ Ca.

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Maluma y Ricky Martin se juntaron en "Vete Pa'ca", de 2016 - crédito YouTube

Así suena ‘Loco x Volver’

El nuevo trabajo fusiona géneros urbanos con vallenato, salsa, merengue, dancehall y hip hop en 14 cortes, apostando a un cruce de mercados regionales y colaboraciones estratégicas.

Entre las participaciones de invitados en este proyecto se incluyen las de Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera. También hubo una aparición póstuma del cantante de música regional colombiana Yeison Jiménez, fallecido en enero pasado y junto al que interpretó Con el corazón. Dicha pista, según manifestó el propio Maluma, pudo publicarse tras el deceso de Jiménez luego de pedir autorización a sus familiares.

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El séptimo disco del artista colombiano incluye 14 canciones y colaboraciones con figuras destacadas, explorando diferentes géneros y reafirmando su conexión con la cultura nacional - crédito Paola España Comunicaciones

Por otra parte, destaca un homenaje biográfico concreto: Tu recuerdo, salsa romántica que, según contó el paisa, responde a un anhelo expreso de su abuelo de que lanzara un sencillo en ese género.

Dentro de la estructura del álbum, Maluma priorizó trabajar con nombres de peso de la música colombiana, como Pipe Peláez y el venezolano Maisak, aportando una inyección de credibilidad local a su reivindicación de origen.

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El homenaje a su abuelo mediante la salsa y la decisión de incluir como portada una fotografía de infancia bajo el nombre real Juan Luis Londoño buscaron reforzar la estrategia de storytelling de autenticidad y vulnerabilidad buscada en esta oportunidad, algo que se vio ratificado con el evento especial en la Plaza Botero de Medellín con el que hizo el lanzamiento oficial ante 8.000 espectadores.