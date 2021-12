Yurida confesó por qué le daría miedo trabajar con Lalo Mora

Yuridia habló acerca de los artistas con los que le gustaría trabajar y mencionó a Lalo Mora, quien causó controversia en redes sociales por tocar de forma indebida a sus fans (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Pese a la mala fama que se ha creado Lalo Mora por tocar indebidamente a sus fans o besarlas, Yuridia confesó que a ella le gustaría trabajar junto al cantante, aunque sí teme ser acosada.

Esta semana Yuridia fue la invitada a subirse Al Volante con el Escorpión Dorado y reveló cómo fue su paso por La Academia, pero también habló sobre sus planes a futuro y los artistas con los que le quisiera algún día colaborar.

Entre las personas con las que en un futuro le gustaría cantar a dueto está Lalo Mora, quien ha sido acusado en los últimos meses por besar a las fans que se le acercan después de los conciertos, o también por tocarlas de forma indebida y sin su consentimiento después de tomarse una foto con ellas.

Yuridia, acompañada del "Escorpión Dorado" confesó algunos de sus planes musicales a futuro y cómo ha sido trabajar con otros artistas (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Ya que la intérprete de Ya te olvidé tendría presentes los videos que circularon en redes sociales sobre los actos de acoso del cantante, dijo que al mismo tiempo le da miedo ser otra víctima.

“Me gustaría hacer algo con Lalo Mora, pero ya me da miedo”, dijo la cantante, a lo que Alex Montiel preguntó la razón, y ella contestó: “Porque me va a garrar una chichi, y eso no está padre”, dijo Yuridia.

Y es que tan solo el noviembre pasado un nueva video en donde Mora estaba realizando tocamientos a una de sus fans volvió a circular en medios, sin embargo, habría sido de las últimas imágenes de este tipo que surgieron, pues en un concierto posterior el mismo cantante aseguró que no podía acercarse a sus admiradoras.

Las primeras imágenes en donde se vio al cantante besar y tocar a sus fans comenzaron la controversia por su comportamiento (Foto: Captura de pantalla)

“Ojitos sí, manitas, no”, dijo el intérprete de El rey de mil coronas a las jóvenes que se le acercaron buscando alguna foto con él.

Yuridia también destacó que le gustaría trabajar con el cantante español Pablo Alborán, porque no sólo le gusta su voz, sino las composiciones que ha hecho.

Otros artistas con quien piensa que sería una buena idea colaborar, es con Panteón Rococó, incluso, le mandó un mensaje al vocalista: “Estaría muy cabr*n, ¿no? Doctor Shenka, llámame, bebé”, dijo la intérprete de Ya te olvidé.

De los cantantes con quien ya trabajó y está muy feliz de la experiencia que vivió con ellos, está Edén Muñoz. Con el vocalista de Calibre 50 realizó su próximo álbum en Sinaloa, el cuál será de música regional mexicana, mencionó.

Yuridia reveló que durante su estancia en "La Academia" tuvo que ocultar su forma de ser verdadera por miedo a no ser aceptada (Foto: Azteca Uno / La Academia)

El Escorpión Dorado entonces recordó que en algún momento Eduin Caz comenzó a platicar con ella sobre una posible colaboración, por la cual toda su familia se sentía muy emocionada, sin embargo, no han logrado reunirse y comenzar su dueto, pero Yuridia no deshecha la idea de que algún día canten juntos.

Por otra parte, la cantante también recordó algunas de sus malas experiencias dentro de La Academia, el reality que la vio saltar a la fama.

Según recordó Yuridia, cuando comenzó su carrera artística en televisión, para ella fue importante dar una imagen al público, pues pensaba que si revelaba su verdadera forma de ser, podría no ser del agrado de las personas.

“Cuando empecé, ocultaba quien era, porque yo soy de barrio, soy malhablada, soy marihuana... No”, bromeó. Aunque sí confesó que esta parte de su carrera fue difícil al principio porque sentía como si tuviera una doble vida y tenía que ocultar muchas cosas de ella. “Cada que me sentaba a dar una entrevista, sentía que debía ocultar un millón de cosas”, dijo.

