Por qué María Félix y Cantinflas se convirtieron en enemigos

María Félix y Mario Moreno protagonizaron una de las enemistades más famosas del cine mexicano después de haber sido grandes amigos (Fotos: Fundación María Félix // Twitter @tauntleroy)

Algunos actores que llegaron a trabajar juntos en la llamada Época de Oro se convirtieron en grandes amigos, mientras que otros no se soportaban, como fue el caso de María Félix y Cantinflas, quienes rompieron la buena relación que mantenían por culpa de Jorge Negrete.

Pese a que en repetidas ocasiones fueron fotografiados juntos y sonriendo, María Félix y Mario Moreno Cantinflas eran personas completamente opuestas por sus personalidades, pero lograron formar una buena relación.

La amistad entre estos grandes actores no duró para siempre, pues en 1951 Jorge Negrete y Cantinflas protagonizaron un fuerte encontronazo durante una asamblea de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) debido a que el Charro Cantor fue acusado por Leticia Palma de haber querido asesinarla.

Jorge Negrete y Mario Moreno "Cantinflas" fueron parte de los fundadores de la ANDA (Foto: Twitter @juanborrelli)

La discusión se debió a que Moreno apoyaba a la actriz, mientras Negrete se defendía y aseguraba que las acusaciones eran parte de un plan que había realizado Palma para protegerse por haber robado su expediente ya que estaba atravesando un juicio en su contra por incumplimiento de contrato. Desde ahí nació la rivalidad entre los actores.

Una vez que María Félix y Negrete se casaron, La Doña también comenzó a tomar su distancia del cómico, lo que terminó en la ruptura de su amistad. Aunque ninguno de los dos mantenían algún sentimiento negativo por el otro.

Sin embargo, cuando falleció el cantante las cosas cambiaron. La ANDA decidió realizar un homenaje de cuerpo presente a Jorge Negrete, a este evento habrían tenido que asistir todos los dirigentes de la asociación, pero Cantinflas decidió no asistir.

María Félix y Cantinflas antes de su pelea compartieron varios momentos felices en compañía del otro (Foto: INAH)

Esto molestó a Félix, pero no reaccionó de ninguna forma en su momento porque pensó que era algo a lo que no debería tomarle importancia, pero después llegó la hora en que los restos tenían que ser trasladados al cementerio.

Fue entonces que Mario Moreno hizo acto de presencia y se subió al automóvil en que llevarían a Negrete a Panteón Jardín. La Doña se sintió indignada y exigió al actor bajar de la carroza, pues pensaba que se trataba de una burla a su esposo y una falta de respeto.

“Había sido él uno de los peores enemigos de Jorge en la ANDA, una de las personas que más contribuyeron a destrozarle el hígado”, explicó en una entrevista.

Cantinflas no aceptó salir del vehículo, pero se cambió al asiento de adelante, en el cual podría mostrar a la prensa que él también se encontraba llorando por la pérdida de su compañero, algo que desconoció si se trataba de una actuación.

La fotografía llamó la atención del público al ser única por haber reunido a dos enemigos (Foto: Life)

Años después, esta fracturada relación continuó y se evidenció con una fotografía. En 1965 la revista Life buscaba poner en su portada a los actores mexicanos más importantes de la época, es decir, a María Félix, Mario Moreno y Dolores del Río. Sin embargo, no sabían a que se estaba enfrentando.

Rafael Delgado Lozano fue el encargado de lograr que las celebridades se reunieran; tuvo que pasar por la negativa de Félix y Cantinflas porque no estaban dispuestos a ceder a la comodidad del otro. La protagonista de Enamorada buscaba que las fotos se tomaran en un lugar y fecha que no se adaptaran con el actor, y él no aceptaba modificar sus horarios por La Doña.

Finalmente, el periodista los reunió con la ayuda de Dolores del Río. El día fue incómodo para todos y al inicio de la sesión tuvieron que poner a Del Río en medio de los rivales, pero al ver que ambos se estaban portando de forma profesional, lograron hacer que se sentaran juntos.

Después de ese día, nunca más se les volvió a fotografiar tan cerca uno del otro.

SEGUIR LEYENDO: