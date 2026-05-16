Colombia

EN VIVO | Caso Yulixa Toloza: así avanza la búsqueda de la mujer que desapareció de un centro de estética irregular en el sur de Bogotá

La mujer es buscada por su familia y las autoridades desde el pasado 13 de mayo, luego de una cirugía estética realizada en una “clínica de garaje”. Sus dos propietarios permanecen prófugos de la justicia

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Autoridades investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X
Autoridades investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

El caso de Yulixa Consuelo Tolosa, una mujer colombiana de 52 años, inició el 13 de mayo de 2026 tras acudir al centro estético ilegal Beauty Láser M. D., en el barrio Venecia al sur de Bogotá, para realizarse una lipólisis láser. Hacia el mediodía, amigas de la paciente grabaron un video alarmante que la mostraba en un estado de salud crítico, desorientada y con severa dificultad respiratoria. Horas después, el personal del lugar aseguró que Yulixa se había retirado por sus propios medios o que había sido remitida a un hospital, pero desde entonces se desconoce por completo su paradero.

Al denunciarse la desaparición, las autoridades descubrieron que el establecimiento operaba como una “clínica de garaje” sin permisos sanitarios y que el personal médico había desocupado el sitio de urgencia, borrando redes sociales y alterando la escena con limpiezas apresuradas. Durante la inspección del inmueble, los Bomberos y la Policía rescataron a otra mujer de 34 años que se encontraba encerrada bajo llave en una habitación. Además, las cámaras de seguridad del sector revelaron que Yulixa fue sacada inconsciente del recinto por dos hombres que la subieron a un vehículo particular.

Actualmente, la Policía Nacional busca activamente a los ciudadanos venezolanos María Fernanda Delgado () y Eduardo David Ramos Ramos —dueña del centro y el presunto cirujano, respectivamente— quienes se encuentran prófugos de la justicia. La principal hipótesis de las autoridades apunta a que Yulitza sufrió una complicación médica letal por sobredosis de anestésicos y que los implicados ocultaron su cuerpo para evadir la ley. En la tarde del sábado 16 de mayo se confirmó que la persona registrada como propietaria del vehículo captado por las cámaras de seguridad rindió testimonio ante las autoridades de forma voluntaria.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud abrió una investigación formal contra los entes de vigilancia distritales por fallas en el control de estos centros clandestinos.

Siga las más recientes novedades del caso en tiempo real, a través de Infobae Colombia.

20:34 hsHoy

Paciente relató que tuvo complicaciones tras liposucción en la clínica donde fue atendida Yulixa Toloza: “Yo quedé muy amarilla”

La nueva víctima, que identificó la clínica por imágenes del caso de la mujer de 52 años, denunció amenazas y señaló que el procedimiento lo realizó personal sin especialización en cirugía plástica

habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

Una mujer relató en entrevista con La FM que sufrió complicaciones de salud luego de someterse a una cirugía estética en el establecimiento donde fue atendida Yulixa Toloza, quien lleva casi tres días desaparecida después de realizarse una lipoláser en Beauty and Laser M.L., en el barrio de Venecia de la localidad de Tunjuelito en Bogotá, el miércoles 13 de mayo de 2026.

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20:07 hsHoy

Caso Yulixa Toloza: propietario del carro en el que fue retirada la mujer se presentó ante la Sijín, esto fue lo que reveló

Luego de ser subida a un carro partícular en la noche del 13 de mayo, no se tiene conocimiento sobre la ubicación de la mujer de 52 años

Video en el que Toloza fue retirada del centro estético en Venecia - crédito Red social X

Las autoridades siguen buscando a Yulixa Toloza, mujer que se encuentra desaparecida tras haber ingresado a un centro estético en Venecia, Bogotá, que después se confirmó operaba de manera ilegal.

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20:03 hsHoy

Se conoce video del momento exacto cuando sacan a Yulixa Toloza de centro estético al sur de Bogotá

Las autoridades analizan grabaciones y registros obtenidos por Blu Radio que muestran cómo fue retirada la mujer de 52 años de clínica donde le practicaron una lipoláser en la localidad de Tunjuelito

Caso Yulixa Toloza: videos recientes enfocan la atención en un automóvil sospechoso - crédito X

Las autoridades que investigan la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, cuentan con nuevos elementos tras la difusión de videos de cámaras de seguridad obtenidos por Blu Radio.

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19:36 hsHoy

Caso Yulixa Toloza: Las implicaciones legales que podrían acarrear los empleados de la clínica de garaje en Bogotá

El exfiscal general de la Nación Jorge Perdomo se refirió a la desaparición de la estilista de 52 años, cuyo paradero es se desconoce desde la madrugada del miércoles 13 de mayo de 2026, luego de que los empleados del lugar se la llevaran consigo antes de ser allanados por parte de las autoridades capitalinas

La estilista pagó más de 3 millones de pesos colombianos por el procedimiento estético - créditos @JFPerdomoTorres/X | Beauty Láser M. L/Facebook
La estilista pagó más de 3 millones de pesos colombianos por el procedimiento estético - créditos @JFPerdomoTorres/X | Beauty Láser M. L/Facebook

En medio de los nuevos detalles que se han ido conociendo sobre cómo operaba de manera ilegal el centro estético Beauty Laser M.L., ubicado en el barrio Venecia (localidad de Tunjuelito), sur de Bogotá, se conocieron las implicaciones legales que podrían acarrear las tres personas señaladas como empleadas (y propietaria) del establecimiento donde Yulixa Toloza, una estilista de 52 años, se realizó una lipolisis láser.

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