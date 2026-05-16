EN VIVO | Caso Yulixa Toloza: así avanza la búsqueda de la mujer que desapareció de un centro de estética irregular en el sur de Bogotá

Autoridades investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

El caso de Yulixa Consuelo Tolosa, una mujer colombiana de 52 años, inició el 13 de mayo de 2026 tras acudir al centro estético ilegal Beauty Láser M. D., en el barrio Venecia al sur de Bogotá, para realizarse una lipólisis láser. Hacia el mediodía, amigas de la paciente grabaron un video alarmante que la mostraba en un estado de salud crítico, desorientada y con severa dificultad respiratoria. Horas después, el personal del lugar aseguró que Yulixa se había retirado por sus propios medios o que había sido remitida a un hospital, pero desde entonces se desconoce por completo su paradero.

Al denunciarse la desaparición, las autoridades descubrieron que el establecimiento operaba como una “clínica de garaje” sin permisos sanitarios y que el personal médico había desocupado el sitio de urgencia, borrando redes sociales y alterando la escena con limpiezas apresuradas. Durante la inspección del inmueble, los Bomberos y la Policía rescataron a otra mujer de 34 años que se encontraba encerrada bajo llave en una habitación. Además, las cámaras de seguridad del sector revelaron que Yulixa fue sacada inconsciente del recinto por dos hombres que la subieron a un vehículo particular.

Actualmente, la Policía Nacional busca activamente a los ciudadanos venezolanos María Fernanda Delgado () y Eduardo David Ramos Ramos —dueña del centro y el presunto cirujano, respectivamente— quienes se encuentran prófugos de la justicia. La principal hipótesis de las autoridades apunta a que Yulitza sufrió una complicación médica letal por sobredosis de anestésicos y que los implicados ocultaron su cuerpo para evadir la ley. En la tarde del sábado 16 de mayo se confirmó que la persona registrada como propietaria del vehículo captado por las cámaras de seguridad rindió testimonio ante las autoridades de forma voluntaria.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud abrió una investigación formal contra los entes de vigilancia distritales por fallas en el control de estos centros clandestinos.

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