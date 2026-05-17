María José Pizarro arremetió contra De la Espriella por asegurar que derrotará a “los de siempre”: “Se atreve a venderse como el salvador”

María José Pizarro calificó como un acto hipócrita el hecho de que Abelardo de la Espriella diga que derrotará a los de siempre - crédito María José Pizarro/Prensa y Luisa Gonzalez/Reuters

En entrevista con Radio Reloj, de Cali (Valle del Cauca), el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que derrotará la corrupción y a varios políticos en la contienda electoral por la Presidencia. Se refirió específicamente a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y al alcalde de Cali, Alejandro Éder, que no son candidatos, pero que considera que pueden ser catalogados como los políticos “de siempre”.

En su crítica, cuestionó la gestión del mandatario de Cali y lo tildó de cobarde. “Tenemos la oportunidad de derrotar a los de siempre, a los de siempre del establecimiento, como Dilian y su grupo, como Éder, que ha sido un fracaso y al que el pueblo de Cali eligió para que manejara toda la inseguridad y vive escondido y asustado por ahí, llorando, metido debajo de la cama, como el cobarde que es”, aseveró el profesional en Derecho en la entrevista.

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De igual manera, mencionó al aspirante presidencial de izquierda Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, afirmando que también hace parte de ese grupo de políticos “de siempre” que rechaza, tieniendo en cuenta que tiene una amplia trayectoria como congresista de la República. “Cepeda lleva 20 años en el Congreso hablando paja, no ha hecho un carajo”, dijo.

De la Espriella aseguró que el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, también hace parte de "los de siempre" por su trayectoria en el Congreos - crédito Sergio Acero/Reuters

Involucró también al presidente Gustavo Petro, indicando que su Gobierno constituye un “régimen” y que sus políticas han afectado al departamento del Valle del Cauca, aunque “no tanto como los políticos de siempre”.

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“A esa gente la podemos derrotar de un solo chancletazo el 31 de mayo, así que pónganle la raya al tigre y salimos de los de siempre para siempre, porque José Manuel Restrepo (fórmula vicepresidencial) y yo no vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiar la política para siempre”, dijo.

La senadora María José Pizarro, que funge como jefa de debate del candidato presidencial de Iván Cepeda, reaccionó a las declaraciones que dio el aspirante en la entrevista radial, cuestionando el hecho de que se muestre como el candidato que verdaderamente podrá “enfrentar la corrupción” y a los “de siempre”, pese a que cuenta con el respaldo de políticos tradicionales.

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La congresista María José Pizarro Rodríguez aseguró que Abelardo de la Espriella tiene el respaldo de políticos tradicionales - crédito @PizarroMariaJo/X

“El colmo de la hipocresía: tiene al lado al exministro de Duque, el respaldo de la casa Char, medio Partido Conservador incluido Efraín Cepeda y otros pesos pesados de la política tradicional”, indicó la senadora.

Asimismo, recordó que, en su trabajo como abogado litigante, De la Espriella defendió a todo tipo de criminales, como Alex Saab, señalado testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, que fue extraditado el 16 de mayo de 2026 a Estados Unidos.

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“Ha defendido a mafiosos, paramilitares y ladrones del pueblo. Y aún así, se atreve a venderse como el salvador de la nación”, señaló Pizarro en la red social X.

Abelardo de la Espriella le cerró las puertas a los políticos tradicionales

El candidato presidencial se mantiene en el discurso de que, junto con su fórmula vicepresidencial, representan a los “nunca” y que no están dispuestos a incluir en su eventual administración a los “de siempre”.

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En un comunicado que emitió en marzo de 2026, anunció que no contaría con el respaldo de partidos políticos tradicionales para las elecciones de mayo. Aseguró que su candidatura es independiente.

Abelardo de la Espriella aseguró que con José Manuel Restrepo no pondrán en juego su independencia y coherencia al aceptar el respaldo de políticos tradicionales - crédito Abelardo de la Espriella

Por otro lado, en diálogo con la revista Semana, dijo que durante varios meses recibió propuestas de líderes de la política tradicional interesados en sumarse a su campaña, pero decidió rechazarlas para preservar su independencia y autonomía. “Quien negocia con el demonio, termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios”, precisó.

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Además, aseguró que no aceptará financiación de grandes grupos económicos. “Si tú estás fletado por los grandes grupos de poder, tú no puedes ser independiente. Yo me mantengo independiente en coherencia”, indicó en la entrevista con Semana.