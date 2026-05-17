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CONADE: Campeonato Nacional de Muaythai 2026 impulsa el crecimiento del deporte en México

Se llevó a cabo la inauguración del torneo en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos con la presencia de 220 atletas de 20 estados de la República Mexicana

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Se llevó a cabo la inauguración del torneo en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos con la presencia de 220 atletas de 20 estados de la República Mexicana
Se llevó a cabo la inauguración del torneo en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos con la presencia de 220 atletas de 20 estados de la República Mexicana

En las instalaciones de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), —institución que pertenece a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)—, se realizó con éxito la inauguración del Campeonato Nacional de Muaythai 2026.

El acto solemne estuvo a cargo de la directora de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Rita Pasos, el presidente de la Federación Mexicana de Muaythai Óscar Pérez, así como del embajador de Tailandia en México Rooge Thammongkol y recibió la presencia de más de 220 atletas de 20 estados de la República Mexicana, reflejo del avance de esta disciplina en nuestro país.

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Además, las autoridades deportivas estuvieron acompañadas en el presídium por el Capitán Julio César Trejo López, el presidente de la Federación Nacional de Kickboxing (FENAKIB), Fernando Granados y la presidenta de la Federación Mexicana de Pole Sports (FEMEXPOLE) Jezabel Olmos.

Las y los peleadores de Muaythai no sólo compiten por ser el mejor de esta competición, sino también por una plaza en las preselecciones que apuntan a los torneos más importantes de la especialidad y se celebrarán en este 2026: el Campeonato Panamericano de Mayores en Uruguay para el mes de octubre y el Campeonato Mundial Juvenil en Grecia hasta noviembre.

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Ring de boxeo iluminado con bandera mexicana, guantes de Muay Thai rojos, blancos y verdes apilados, y equipo de protección en el suelo del ring.
México reafirma el compromiso y difusión del Muaythai con el Campeonato Nacional de la especialidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge y prestigio del Muaythai en México ya era una realidad desde el año pasado, pues, cabe recordar, que en Villas Tlalpan, también procedente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), fue sede del torneo Panamericano de la especialidad, por lo que el Campeonato Nacional de Muaythai 2026 marca un nuevo capítulo de este deporte en nuestro país.

¿Qué es Muaythai?

El Muaythai, también conocido como boxeo tailandés, es un arte marcial y deporte de combate originario de Tailandia. Se caracteriza por el uso combinado de puños, codos, rodillas y piernas, lo que le ha valido el apodo de “el arte de las ocho extremidades”.

En el Muaythai, los peleadores pueden golpear con cualquier parte del brazo o la pierna y también se permiten ciertas técnicas de ‘clinch’ (agarres). La disciplina es tanto un deporte de contacto como una práctica con tradición cultural y rituales propios en Tailandia, incluyendo música tradicional y ceremonias antes de cada combate.

Dos luchadores de Muay Thai intercambian patadas en el centro de un ring de boxeo, con un árbitro y la bandera de México visibles en el fondo.
Muaythai se practica en varios países del mundo, entre ellos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, el Muaythai es popular en todo el mundo, tanto como deporte de competencia profesional y amateur, como método de defensa personal y actividad física.

¿Qué países practican Muaythai?

El Muaythai se practica en numerosos países de todo el mundo. Aunque su origen es tailandés, la disciplina se ha expandido y consolidado internacionalmente. Algunos de los países donde el Muaythai tiene una presencia destacada son:

  • Tailandia: Es su país de origen y es considerado deporte nacional. Existen gimnasios y estadios especializados en todo el país.
  • Estados Unidos: Cuenta con una comunidad grande de practicantes y gimnasios especializados en varias ciudades.
  • México: El Muaythai ha crecido como disciplina deportiva y se realizan competencias nacionales e internacionales.
  • Brasil: Es uno de los países con mayor desarrollo en deportes de combate en América Latina y el Muaythai es popular.
  • Reino Unido: Londres y otras ciudades tienen academias reconocidas y torneos regulares.
  • Australia: Es uno de los países occidentales con mayor tradición en Muaythai competitivo.
  • Canadá: Hay ligas, competencias y gimnasios dedicados al Muaythai.
  • Francia: Es uno de los países europeos con más historia y campeones en el deporte.
  • Rusia: El Muaythai es popular como parte de la formación en deportes de combate.
  • Japón: Además del kickboxing, el Muaythai es practicado y respetado.

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