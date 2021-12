Carmelita Salinas será homenajeada este sábado en el Monumento a la Madre

Carmen Salinas falleció este 9 de diciembre (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Luego de sufrir un derrame cerebral el pasado 11 de noviembre y permanecer en coma durante casi un mes, la talentosa actriz Carmen Salinas murió a los 82 años de edad.

A través de su cuenta de Twitter, el productor de televisión Juan Osorio fue el primero en anunciar el deceso de la famosa “Corcholata” de la Época del Cine de Ficheras en México. “⁦Carmelita Salinas ya está con Dios, Dejándonos su gran legado. QEPD”, escribió en su tuit.

Hacia la noche del 10 de diciembre, la conductora Ana Francisca Vega se enlazó via telefónica con él para platicar sobre sus memorias con Carmelita Salinas; casi al finalizar la conversación en el noticiero Foro TV, Osorio hizo una invitación al homenaje de cuerpo presente que tendrá la actriz el sábado 11 de diciembre.

El productor reconoció que la muerte de Carmen Salinas le ha dolido mucho por considerarla casi como una madre (Foto: captura de pantalla/YouTube)

El productor de telenovelas como ¿Qué le pasa a mi familia? lanzó la invitación para que asistan todas las personas que admiran el trabajo de Carmen Salinas como actriz y desean despedirse de ella.

De acuerdo con Juan Osorio, el emotivo evento se llevará a cabo en el Monumento a la Madre, el cual se ubica sobre la avenida la Avenida Insurgentes Sur a la altura de la Calzada Manuel Villalongín en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La cita para honrar la larga trayectoria de Carmelita es a las 11:00 horas, Juan Osorio calculó que el evento de cuerpo presente concluirá a las 15:00 horas con el objetivo de que los admiradores de la actriz puedan acudir a despedirse.

Este es el mensaje que se puede leer en su cuenta oficial sobre su deceso (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Juan Osorio, quien considera a Carmen Salinas como una madre, decidió organizar el evento porque la actriz “es del pueblo”. También detalló que la alcaldesa Sandra Cuevas dijo estar de acuerdo en que se lleve a cabo dicho homenaje.

“¿Me permites invitar a la gente? Que sepan que mañana a las 11 de la mañana haremos un homenaje de cuerpo presente en el Monumento a la Madre, será de 11 hasta las 3 porque Carmen Salinas es del pueblo y todo aquel que quiera darle un adiós como se merece, ahí vamos a estar, Carmen es del pueblo y en el pueblo va a estar”, explicó Juan Osorio para Foro TV.

Durante su conversación con Ana Francisca Vega, Juan Osorio relató tres inolvidables anécdotas que vivió junto a Carmelita Salinas, a quien describió como “una gente tan derecha, tan respetuosa, pero también tan cómica que hasta sus comentarios hacían memes”.

Juan Osorio considera a Carmelita como una madre (Fotos: Instagram@juanosorio.oficial // Las Estrellas)

“La primera (memoria) fue cuando mi padre fallece, yo a ella (Carmen Salinas) la estaba contratando para una novela, entonces ella me abrazó y me dio la fortaleza; la otra cuando mi hijo Juan Osorio falleció y ella me dio la fortaleza”, explicó el famoso productor.

La tercera anécdota estuvo relacionada al fúbol y al innegable cariño que Carmen Salinas le tenía a las Chivas ”Nunca se me olvidará porque le hice una broma, fue que apostamos y le puse la camiseta del América siendo ella Chiva, pero me dijo ‘Yo sé perder y por ti me la pongo, hijo’, son de las cosas que uno nunca va a olvidar, como la obra Aventureras, en fin, es un sin fin de aventuras, de trabajos, de experiencias”, comentó Osorio en ForoTV.

Finalmente, Juan Osorio habló sobre cómo lo había afectado la muerte de su gran apoyo emocional y colega, pero reconoció que se sentía tranquilo por haberla visto una última vez:

“En lo personal estoy muy triste, muy agobiado, en la mañana cuando estuve a solas con su familia la vi tranquila dentro de este momento con su carita en paz, con sus trajes típicos, me dio gusto saber que ella no sufrió, estuvo en este estado inconsciente donde no tuvo sufrimiento”.

