Alicia Machado festejó su cumpleaños 45 posando semidesnuda

La famosa actriz venezolana Alicia Machado nuevamente está dando de qué hablar, pero esta vez no es por expresarse sobre Marjorie de Sousa, Gaby Spanic o Manelyk González. La ex Miss Universo festejó su cumpleaños número 45 con una fotografía donde posa frente al espejo semidesnuda y a varias horas de su publicación, el post ha logrado burlar la censura que Instagram impone a ese tipo de contenidos. La ganadora del reality La casa de los famosos se ha vuelto viral y tendencia en redes sociales.

Para la protagonista de melodramas como Infierno en el paraíso, Hasta que el dinero nos separe o Una familia con suerte los últimos meses han sido de grandes cambios en su vida, tanto anímicos como físicos, una muestra de ellos es el cuerpo más delgado y tonificado que ahora muestra de manera más libre, según las descripciones de sus pies de fotos.

En esta ocasión la venezolana dejó ver un poco más de ese empoderamiento y confianza que tiene en sí misma al publicar una foto donde se puede ver parte de su cuerpo sin vestido o ropa interior. Como descripción colocó lo siguiente:

“¡Cuando sin motivo ni razón te sientes hermosa! Buenas noches a mis amores, ¡mis maliciosos! Mi energía continúa en el renacer que viene con cumplir un año más o un año menos para dejar atrás lo que te aletargaba. Happy birthday to me”, escribió en su red social donde cuenta con más de 1.8 millones de seguidores.

Tal como la modelo y actriz ha dicho, se encuentra en una etapa nueva en su vida en la que se siente más cómoda y confiada consigo y eso lo ha dejado ver a través de sus redes sociales. Sus seguidores no sólo la felicitaron sino hasta le hicieron un sinfín de piropos que no sólo provenían de hombres; cientos de mujeres le agradecieron la fotografía y el mensaje.

“Es tan cierta esta parte de la reflexión donde dices que un cumpleaños no es sólo un año menos o más”, “Me gusta tu seguridad para mostrar los grandes cambios que has logrado con tu cuerpo, feliz cumple”, “Te mando un gran abrazo desde Puerto Rico donde he visto tu trayectoria después de ser Miss y creo que tener esta comunión con tu cuerpo es algo increíble”, “Tú siempre lo has dicho que no somos perfectas y que no tenemos por qué serlo, me gusta tu seguridad”, le escribieron seguidores.

La ex Miss Universo se encuentra actualmente en República Dominicana trabajando y está junto a su joven hija Dinorah, con quien celebró el pasado seis de diciembre su cumpleaños número 45, pero hasta el día de hoy 9 de diciembre decidió compartir su fotografía.

Con el pretexto del cumpleaños de Alicia Machado , Roberto Romano, a quien la venezolana conoció en La casa de los famosos no dudó en compartir a través de su cuenta de Instagram una imagen donde está besando la cabeza a la también actriz de cine -Cansada de besar sapos (2006)- y una tierna frase para celebrar que cumpliera años.

“Que lo cumplas feliz, love you (te amo)”, fueron las palabras que Romano le dedicó a Alicia.

En días anteriores Marjorie de Sousa fue cuestionada sobre lo que pensaba de la ex Miss Universo y sus declaraciones tan fuertes en televisión y streaming. La actriz de melodramas como Hasta el fin del mundo, Mi marido tiene más familia o Amores verdaderos comentó: “Mi vida no es algo que te importe, así que no me tengo que sentir ni mal ni bien”, expresó en contra de Alicia Machado.

