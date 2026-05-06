La selección Colombia recibió un homenaje en Uganda por parte de los niños de Hypers Kids Africa: “¡Te deseamos mucha suerte!”

El video de apoyo internacional muestra a los bailarines ondeando una bandera colombiana y mencionando a estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez - crédito hyperskidsafrica/IG

Un gesto inesperado desde África generó entusiasmo entre los seguidores de la selección Colombia. Los jóvenes del grupo Hypers Kids Africa, conocidos por sus coreografías en redes sociales, sorprendieron al dedicar un baile especial a la Tricolor, a semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El video, publicado en la cuenta de Instagram de la agrupación originaria de Kampala, Uganda, muestra a los niños rindiendo un homenaje con una coreografía especial, ondeando la bandera colombiana.

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Cerca de ocho niños bailando, uno más simula cantar y otro más sosteniene la insignia Mientras bailan, entonan una canción que menciona a figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero, Luis Suárez, Camilo Vargas, Santiago Arias y Jefferson Lerma.

Los niños de Hypers Kids Africa dedicaron una coreografía especial a la Selección Colombia desde Kampala, Uganda, antes del Mundial 2026 - crédito Captura video hyperskidsafrica/IG

Al final del registro audivisual, el grupo Hypers Kids Africa finaliza diciendo “Colombia, Colombia.

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La publicación se acompañó con un mensaje directo: “Colombia ¡Vamos a divertirnos! ¡Te deseamos mucha suerte!!”. La reacción no se hizo esperar: seguidores colombianos inundaron la publicación con comentarios de agradecimiento y orgullo, alentando tanto a los bailarines como a la selección.

“Ya veo mi sele en el mundial BAILANDO así ❤️🔥“; ”Sería genial un vídeo de Shakira con estos chicos 😍“; ”Me encanta son lo máximo 😍“; ”Cada vez más señales … será nuestro mundial"; “Hermosos saludos desde Medellín Colombia 👏👏🔥“; ”

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