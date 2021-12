Cuál es la condición para que Gaby Spanic haga las paces con Gustavo Adolfo Infante

Gaby Spanic contactó al conductor para ver si podía llegar a un acuerdo con él Fotos: Instagram @mcharpvenezuela / @gabyspanictv

Gustavo Adolfo Infante dio la primicia en su programa de espectáculos Sale El Sol sobre el rumbo que tiene su conflicto legal con Gaby Spanic. La actriz venezolana contactó al conductor para ver si podía llegar a un acuerdo con él, para pagarle, de otra forma, lo que había dictado un juez.

Después de que en meses pasados Gustavo Adolfo Infante revelara que Gaby Spanic lo demandó por daño moral y que la actriz, al perder la primera y segunda instancia solicitó un amparo que tampoco resultó a su favor, un juez le ordenó que debe pagarle al conductor por todos los gastos y costos relacionados con el proceso.

El periodista afirmó en ese momento que no se le quería pagar incluso cuando él mismo propuso que el dinero fuera donado a una fundación de niños con cáncer. Esta situación ocasionó un gran escándalo en redes sociales pues los seguidores de él aseguraban que era una buena causa, mientras que los fans de la actriz no lo creían justo.

La actriz aún no paga lo ordenado por el juez (Foto: Instagram)

Respecto a la cantidad de dinero que debe ser otorgada, el conductor de televisión en más de una ocasión mencionó que no la revelaría pero sí podía asegurar que era una “cantidad grande”, mientras que la actriz no reveló detalles del conflicto legal. Según TVNotas se le sentenció pagarle al periodista alrededor de 400 mil pesos, los cuales hasta el momento no habría pagado.

Durante el matutino Sale El Sol, Gustavo Adolfo Infante confesó que está dispuesto a entablar un diálogo con Gaby Spanic y llegar a un acuerdo sobre el tema monetario que la famosa le deberá pagar y así poder hacer las paces.

“La señora Gaby Spanic me mandó un texto en donde me dijo que quería hablar conmigo y por supuesto que sí; yo quien soy para no hablar con Gaby Spanic”, comentó Gustavo Adolfo Infante.

El dinero sería otorgado a una institución para niños con cáncer Fotos: Instagram @gabyspanictv // Imagen TV

De acuerdo con los conductores del matutino, Gustavo habría aceptado hacer las paces con la venezolana bajo la condición de que cumpla lo establecido por las autoridades mexicanas y pagar de alguna forma el dinero que le debe, el cual él pretendo donar para los niños con cáncer.

“Pero ella tiene una deuda conmigo y con el bufete de abogados que me defendió , ese dinero ya se gastó y ese dinero no lo quiero para mí, decidimos dárselo a una institución para niños con cáncer”, añadió el periodista.

Después de las declaraciones del periodista los seguidores de ambos aseguran que el conflicto ya podría llegar a su final, después de sus tres batallas legales y un sin fin de declaraciones ante los medios de comunicación. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que iniciara el conflicto legal?

Todo comenzó cuando hace ya más de un año Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante mostraron un audio donde Gaby Spanic hablaba mal de Lucero

Todo comenzó cuando hace ya más de un año Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante mostraron en una emisión de Sale El Sol un audio donde Gaby Spanic hablaba mal de Lucero; en este puede escuchar a la actriz decir: “Lucero es una envidiosa, manda a la gente a joder. Ella trata de ser la más linda, la santa”, comentaba.

En ese momento el periodista señaló que “no era novedad” ya que ella siempre tiene conflictos con todas las personas con quienes trabaja -refiriéndose al trabajo que realizaron juntas en la telenovela Soy tu Dueña donde Spanic era la villana y Lucero la protagonista-. Y eso fue lo que desató el malestar de Spanic, quien decidió demandar.

“Ustedes saben que Ana María y yo estábamos comentando de una grabación que aparece la señora Gabriela Spanic donde habla pestes de Lucero y en ese momento dije yo ‘qué extraño porque la señora se la pasaba peleando con todo el mundo; que se había peleado con su mamá, con su papá, con su hermana gemela, con Televisa, con TV Azteca, Telemundo, con absolutamente todos.”, mencionó hace algunos meses en su programa.

