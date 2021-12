Marjorie de Sousa respondió a Alicia Machado (Foto: Instagram @machadooficial/@arjodsousa)

Después de que Alicia Machado participara en el reality La Casa de los Famosos y emitiera fuertes comentarios sobre la relación de Marjorie de Sousa, Julián Gil y su hijo Matías, la que fue la gran villana de La Desalmada dio su opinión al respecto. Sousa respondió de manera contundente a un reportero del programa de espectáculos Suelta La Sopa todo lo que piensa sobre este y más temas.

Al ser cuestionada sobre lo que pensaba de la ex Miss Universo y sus declaraciones tan fuertes en televisión y streaming, la actriz de melodramas como Hasta El Fin Del Mundo, Mi Marido Tiene Más Familia o Amores Verdaderos comentó: “Mi vida no es algo que te importe, así que no me tengo que sentir ni mal ni bien”, expresó la actriz.

La respuesta de la actriz ha sorprendido a sus fanáticos, ya que en el canal oficial de YouTube de dicho programa de televisión, sus seguidores más leales han argumentado que a pesar de que el reportero preguntó de la manera menos invasiva o provocativa, ver a la actriz sonreír y responder de manera tan contundente y segura es porque ya aprendió a no entrar en conflictos que no incia ella.

La ex Miss Universo y sus declaraciones tan fuertes contra Sousa han molestado a los fanáticos de la actriz (Foto: Instagram/@machadooficial)

“No le quitas el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él [...] Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto”, comentó Alicia.

Para aumentar aún más la polémica, Machado continuó: “Eso es una bajeza como persona. Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer, es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo. Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él”, expresó antes de ser la ganadora del reality.

Sousa aseguró que Matías ya sabe que son figuras públicas (Foto: Instagram)

La actriz también fue cuestionada sobre de qué manera su hijo podría tomar todas las declaraciones que famosas como Alicia Machado o incluso otras personalidades han emitido o podrían emitir en su contra, a lo que ella aseguró que su hijo a pesar de su edad y de no tener contacto directo con los medios de comunicación ya está entendiendo que es una persona pública al igual que su madre.

“El tema de mi hijo Matías, ya empieza a entender poco a poco que es una figura pública y en algunas ha visto, lo agarro de casualidad por qué cómo lo evitas, él mismo dice ‘mamá eso no es cierto’ y yo le digo ‘papi es que somos figuras públicas y eso significa que también la gente te conoce, pero existe una vida privada y eso es algo tuyo y mío y nadie más lo conoce’”, comentó la actriz ganadora de un premio TVyNovelas.

Sousa no respondió sobre la posibilidad de que Gil pase Navidad con Matías Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que su hijo Matías pase la época de Navidad y Año Nuevo a lado de Julián Gil, la actriz respondió de manera inmediata que se cambiara de tema ya que ella estaba presente en una exposición y eso era lo único que importaba “conocer el arte de aquí es lo que todos venimos a hacer”.

Marjorie lleva varios años en una disputa legal con Gil, pero desde agosto de 2019 la actriz cuenta con la patria potestad del niño y el actor debe otorgar el 20 por ciento de sus ingresos como concepto de manutención. Además, las visitas a Matías están restringidas y deben ser concedidas por su madre.

SEGUIR LEYENDO: