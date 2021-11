Alicia Machado habría ganado más que el jugoso premio de ‘La casa de los famosos’

(Foto: Instagram/@machadooficial)

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado se alzó con la victoria en el ‘reality’ de Telemundo ‘La casa de los famosos’, donde consiguió más de 40 millones de votos de los espectadores y se llevó la jugosa suma de 200.000 dólares, algo más de $770 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, recientemente la artista confesó en entrevista con la Agencia Reforma, citada por Los Ángeles Times, que está saliendo con el actor mexicano Roberto Romano, quien se ganó una buena cantidad de críticas en redes sociales y de la propia exreina de belleza al rechazarla como mujer durante su estadía en el ‘reality’.

Cabe recordar que, la polémica siempre ha rodeado a la venezolana, pues tras su participación en ‘MasterChef Celebrity’, el programa de cocina colombiano, hizo fuertes declaraciones contra sus compañeros de set, aseveraciones que fueron contestadas por Marbelle.

Del mismo modo, ocurrió en el ‘reality’ de Telemundo donde además de enfrentarse con varios de sus compañeros, se pasó de copas, se dio un beso con una mujer y se metió desnuda a la piscina, sin contar con el rechazo que sufrió en repetidas ocasiones por cuenta de su actitud y el sobrepeso que tenía, lo que le hizo mella y al salir bajó cerca de 12 kilogramos.

¿Quién es su nuevo novio?

Según indicó Los Ángeles Times, Machado estaría en una relación con el actor Roberto Romano, 12 años menor que la venezolana y al que también se le relacionó recientemente con Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna, según se especuló en diferentes portales de entretenimiento y que no pasó más allá de un presunto coqueteo y un cruce de palabras.

Tomado de Instagram @robertoromanomx

Según mencionó la ex Miss Universo para Agencia Reforma en entrevista por zoom, “He estado sobreexpuesta por 13 semanas a la vida pública, pero ahora viene un proceso para mí de mantener mi vida personal un poquito donde debe estar”.

Y agregó: “Mi vida sentimental está bien. Roberto y yo sí tenemos una relación en este momento. Estamos bien contentos de haber salido de ese show tan exitoso y habernos conocido ahí dentro”, en la entrevista replicada por el diario

Y es que Romano en más de una ocasión durante el ‘reality’ expresó su rechazo a la venezolana, pues llegó a compararla con “un nopal con espinas”, ahora, fuera de casa, del foco de las luces y las cámaras, decidieron darse una oportunidad en el amor, según lo indicó la también actriz en entrevista con el medio de comunicación.

Tomada de Instagram @machadooficial

Es de destacar que durante su entrevista, Machado fue indagada sobre si su hija, Dinorah, está de acuerdo en la relación que entabló con el actor, a pesar de que en algún momento se expresó en malos términos de la artista, pues muchos medios reportaron que en la final de la gala, la adolescente omitió saludar al pretendiente de su madre frente a las cámaras como un posible acto de rebeldía.

“Mi hija es una niña hermosa, con valores lindísimos. Es muy noble. Yo le he enseñado que las personas siempre merecen una segunda oportunidad. Mi hija es mi prioridad, la razón de mi vida, mi universo, así como ella me ama, me va a apoyar”, asegurando que la menor respeta su vida personal.

“Después de la gala, Roberto y Dinorah hablaron. Roberto ha estado muy lindo con ella. Hemos ido a comer, platicaron. La niña ha entendido que algunas transmisiones se manipularon. Es mi hija, pero también respeta mi vida”, concluyó Machado.

SEGUIR LEYENDO: