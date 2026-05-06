Asesinaron a tres miembros de una misma familia con armas de fuego y cuchillos en un predio administrado por la SAE en zona rural del Cauca

Panorámica del casco urbano de Yotoco, municipio del centro del Valle del Cauca marcado por recientes hechos de violencia en su zona rural - crédito Alcaldía de Yotoco

Tres personas fueron asesinadas con armas de fuego y cuchillos en el predio La Regina, administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ubicado en la vereda Los Planes, zona rural de Yotoco, Valle del Cauca, el martes 5 de mayo de 2026.

Los hechos, confirmados por la Policía Nacional en un comunicado recogido por diversos medios, ocurrieron dentro de un asentamiento con presencia de cerca de 500 familias, en un contexto de riesgo permanente debido a la actividad de grupos armados ilegales que disputan el control territorial en la región.

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El crimen eleva a 51 las masacres registradas en 2026

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este triple asesinato constituye la masacre número 51 en Colombia en lo que va de 2026.

La entidad informó que las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Fernando Torres, de 55 años, Germán, de 39, y Sandra, de 38, quienes, según información compartida por Indepaz y la Policía Nacional, formarían parte de una misma familia. Dos de ellos serían pareja.

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Según precisó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de Policía Valle, las víctimas perecieron luego de ser interceptadas y atacadas por desconocidos con armas de fuego y blancas en el predio estatal donde residen 500 familias en condición de invasión. Las autoridades no han capturado a ningún sospechoso ni establecido una hipótesis oficial sobre los móviles del ataque.

Tres personas —dos hombres y una mujer— fueron asesinadas con armas de fuego y cuchillos en una zona rural de Yotoco, en medio de un asentamiento con presencia de cientos de familias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En este bloque se responde la pregunta central: Tres personas —dos hombres y una mujer identificados como Fernando Torres, Germán y Sandra, presuntamente integrantes de la misma familia— fueron asesinados con armas de fuego y cuchillos el 5 de mayo de 2026 en el predio La Regina, zona rural de Yotoco, Valle del Cauca, en un contexto de invasión y conflicto territorial. El hecho eleva a 51 las masacres documentadas por Indepaz este año en Colombia.

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Riesgo estructural y presencia de actores armados

Previamente, la Defensoría del Pueblo había incorporado a Yotoco en la Alerta Temprana 013 de 2025, asignándole vigilancia permanente por la presencia e influencia de grupos armados ilegales y la imposición de normas de facto, lo que incrementa el riesgo de violencia y viola los derechos de las comunidades rurales.

El mismo informe destaca que en Pradera y Florida, municipios vecinos, persisten alertas por enfrentamientos entre disidencias de las Farc —en particular los frentes Yair Bermúdez y Adán Izquierdo— así como por la acción de bandas locales.

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Unidades de la Policía y del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y adelantan operativos para esclarecer el crimen y dar con los responsables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según Indepaz, en Yotoco convergen tanto estas organizaciones como problemáticas asociadas a la ocupación irregular de predios estatales.

Sobre el terreno, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectan pruebas para esclarecer los hechos y buscar a los responsables.

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La Policía confirmó en su comunicado remitido a los medios: “La Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para determinar los autores del hecho”.

La ocupación del predio y la emergencia humanitaria

El asesinato ocurrió en el contexto de una ocupación masiva de terrenos pertenecientes al Estado colombiano.

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El predio La Regina, administrado por la SAE, alberga cerca de 500 familias asentadas en condición de invasión, según datos proporcionados por la Policía Nacional y reiterados en el reporte de Indepaz.

El fenómeno de ocupaciones irregulares complica la presencia institucional y debilita las garantías de seguridad para los residentes, quienes han sido señalados en reiteradas ocasiones como poblaciones vulnerables debido a la cercanía de actores armados y la ausencia de control estatal efectivo.

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Reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz que documenta la masacre número 51 en Colombia durante 2026 - crédito Indepaz/X

Como telón de fondo de este nuevo hecho violento en el Valle del Cauca, el país arrastra una seguidilla de masacres en lo corrido de 2026.

El pasado 9 de abril, por ejemplo, seis personas fueron asesinadas en la vereda La Meseta, zona rural de Popayán, en un ataque que sacudió al Cauca y que incluyó víctimas con trayectoria política y social.

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Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, ese caso elevó entonces a 36 las masacres registradas en el año, reflejando un patrón de violencia persistente en regiones atravesadas por disputas entre actores armados ilegales y economías ilícitas, un fenómeno que hoy, con lo ocurrido en Yotoco, continúa profundizando la crisis de seguridad en distintas zonas del país.