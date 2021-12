Manelyk afirma tener una amistad sincera con Alicia Machado

Manelyk Gónzalez, estrella de reality shows como Acapulco Shore o Resistiré, logró crear una muy buena relación con la ex Miss Universo Alicia Machado en el reality de Telemundo 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Telemundo - captura de pantalla.

Durante su llegada a la alfombra roja de los People’s Choice Awards 2021, la estrella de reality show, Manelyk Gónzalez, compartió que una de las partes más gratificantes de haber sido parte del elenco de La Casa de los famosos es su amistad con la ex Miss Universo Alicia Machado.

Manelyk ingresó al reality show cuando este ya había empezado, su entrada llegó a suplir el lugar que la influencer Kimberly Flores dejó al abandonar La casa de los famosos.

A pesar de no ser el primer reality en el que Mane participaba, no todo fue miel sobre hojuelas, pues confesó que al principio nadie le dirigía la palabra e incluso la veían como una amenaza, no obstante, su fuerte carácter y personalidad la hicieron congeniar en seguida con la actriz Alicia Machado.

“Yo cuando entré dije ‘esta vieja nos vamos a llevar fatal, nos vamos a agarrar del chongo’. Todo lo contrario, fue la única que se dio la oportunidad de conocerme, que no me juzgó, que no me quería sacar porque todo el mundo me veía como una amenaza”, platicó la intérprete de Odiosa durante su llegada a la alfombra roja de los People’s Choice Awards 2021.

Durante el reality 'La Casa de los Famosos' Alicia Machado y Manelyk González fueron un dúo lleno de diversión, confianza y resistencia Fotos: Telemundo - captura de pantalla.

Ambas estrellas se aliaron durante los tres meses que el reality show duró; a pesar de que la mayoría de los participantes las querían fuera de la casa, la resistencia de ambas y el apoyo del público hicieron que ambas llegaran a la final de la competencia.

La amistad de Manelyk y Alicia le dio un giro inesperado a La Casa de los Famosos y las colocó a ambas como las favoritas del público.

Finalmente, la ex Miss Universo fue la ganadora indiscutible del reality; de acuerdo datos difundidos por Telemundo, Alicia fue apoyada con 40,586,129 millones de votos por parte del público. En segundo lugar quedó Manelyk González, quien contó con el apoyo de sus fans mexicanos los cuales se movilizaron en redes sociales para conseguir los 8,774,081 votos que recaudó la estrella de Acapulco Shore.

“Ella fue la única que se dio la oportunidad de ser mi amiga de verdad, de conocerme. Y pues yo siempre lo he dicho, las perr*s con las perr*s”, compartió entre risas Manelyk.

Manelyk llegó a 'La Casa de los Famosos' después de la salida de Kimberly Flores (Foto: Captura de pantalla/La casa de los famosos)

La cercanía que ambas participantes compartieron en el reality fue tanta, que las 50 cámaras y 60 micrófonos que las grababan las 24 horas del día durante su estadía en La Casa de los Famosos, lograron captar momentos muy íntimos y sinceros que Mane y Alicia compartieron.

“Creo que cuando una relación es sincera una lo siente, una como mujer tiene ese sexto sentido de saber cuando le están hablando por conveniencia o cuando en realidad somos amigas”, platicó Manelyk sobre su amistad con Alicia Machado.

Tanto Alicia Machado como la ex Shore han compartido en diferentes entrevistas que fueron un apoyo mutuo la una para la otra durante la grabación de reality show.

“La apoyo en las buenas, en las malas y pa’ las que sea, donde sea y con quien sea”, sostuvo Manelyk. La estrella de realities también anunció que está en planes de iniciar una gira con la ex Miss Universo e invitó a sus seguidores a estar al pendiente de los Meet and Greets que tendrán.

Ambas estrellas han sido señaladas a lo largo de su carrera por tener algún tipo de relación con personajes del narcotráfico. A pesar de ello, Mane reafirmó su apoyo a su íntima amiga Alicia y exhortó a todos a dejar el pasado en paz y enfocarse en el presente y futuro.

Si hay alguien que no está de acuerdo entre esta nueva amistad es Celila Lora, quien tuvo grandes roces con Alicia Machado durante el reality show Fotos: Cuartoscuro // Instagram @machadooficial

Sin embargo, no todos están contentos con esta amistad que cautivó y divirtió al público en La Casa de los Famosos. A quién esta noticia le cayó como balde de agua fría fue a la hija del vocalista del Tri, Celia Lora.

La modelo de Playboy tuvo también una participación en el reality show y durante los 42 días que estuvo fue protagonista de grandes discusiones con Alicia Machado. Cabe resaltar que Celia y Manelyk eran amigas desde años atrás, incluso compartieron grabaciones durante la sexta y séptima temporada de Acapulco Shore.

“A ella no le pareció mucho mi relación con Alicia, me parece un poco inmaduro de su parte porque lo que pasa en un reality show, se queda en un reality show. Y un poco egoísta porque cuando se fue Celia, si yo no me hubiera llevado con Alicia me hubiera quedado sola”, respondió al respecto la intérprete de Eso mamon*.

A pesar de no estar en buenos términos actualmente con Celia, Manelyk afirmó tener intenciones de arreglar las cosas con ella más adelante.

Manelyk confesó haber estado agradecida de grabar 'La Casa de los Famosos' junto a grandes personalidades como Gaby Spanic y Alicia Machado.

La participante de Super Shore compartió también que en los reality shows no hay necesidad de aparentar nada, pues resulta imposible fingir una personalidad o personaje mientras te graban las 24 horas del día.

“No puedes estar fingiendo ni en un papel tanto tiempo y menos durante tres meses. Lo que ven ahí las personalidades es que así somos”, platicó Mane.

En la misma plática, la estrella de reality shows confesó también estar agradecida por haber participado en La Casa de los Famosos y poder haber mostrado una Mane diferente a la que se había visto en programas anteriores como Acapulco Shore o Resistiré.

Compartió también que La Casa de los Famosos fue el broche de oro que utilizará para cerrar su etapa como chica reality ya que se encuentra buscando nuevos proyectos y trabajando en su nueva faceta como empresaria. Durante la pandemia, Manelyk lanzó su línea de cuidado facial, jeans y fajas para todo tipo de mujeres.

