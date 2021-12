Así fue el reencuentro de Pablo Montero con sus hijas tras participar en “La Casa de los famosos”

El cantante mexicano Pablo Montero (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Después de una polémica participación en el reality show La casa de los famosos, Pablo Montero salió del encierro para volver al mundo real y encontrarse, después de varios meses, con sus hijas.

Esto sucedió debido a que el formato de dicho programa constaba en que los participantes estuvieran dentro de una casa desde finales de agosto hasta el 15 de noviembre. Por tanto, el artista estuvo casi tres meses sin ver a sus hijas Carolina y Daniela.

“Durante el tiempo que estuve dentro de La casa de los famosos soñaba con volver a ver a mis pequeñas. Cuando llegué a la Riviera Maya, donde ellas y su mamá (Carolina Van Wielink) viven, decidí darles una sorpresa”, contó Montero para TVNotas.

Asimismo, mencionó que el reencuentro fue muy emotivo y sus dos pequeñas le dijeron que lo habían extrañado y que lo amaban.

Pablo Montero y Carolina Van Wielink se divorciaron en 2018 (Foto: Instagram/@pablomoficial)

“Carito me contó que al comer dejaba un lugar a su lado como si yo estuviera comiendo con ella, mientras que Dani decía que no había día que no pensara en mí”, añadió.

También reveló que estuvo cuatro días con ellas y pudieron realizar varias actividades en conjunto, como golf, desayunar e ir a nadar a un cenote. Además, el actor mencionó que, durante su estancia en el show de Telemundo en más de una ocasión pensó en salir porque anhelaba estar con sus hijos, pues además de las dos niñas, tiene otros dos niños.

“En la cuarta semana me nominaron y ya no aguantaba no ver a mis hijos, sin embargo, cuando me anunciaron en ese momento que el público me había salvado, sentí padre que la gente me apoyara y seguí adelante”, destacó.

Respecto a su relación con Carolina Van Wielink, su ex pareja, Montero ahondó en que es buena y ambos hacen su mejor esfuerzo por las pequeñas.

“Ella las llevó y se portó muy bien, estamos llevando una buena relación para que nuestras niñas estén contentas y vivan en armonía”, dijo.

Pablo Montero le lleva serenata a Nicolás Maduro

Montero le llevó serenata a Maduro (Foto: Twitter/@NicolasMaduro)

Fue el pasado 23 de noviembre, cuando el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió 59 años y, como es su costumbre, realizó un opulento festejo en el Palacio de Miraflores, el cual fue transmitido por televisión abierta, con cientos de invitados.

Uno de los asistentes de lujo fue el actor y cantante mexicano Pablo Montero, quien realizó el viaje para realizar un show privado, que estuvo plagado de regalos y buenos deseos en honor a Maduro y su familia.

Junto con su agrupación de mariachis, Montero interpretó diferentes canciones, entre las que estuvieron Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez; Estos celos, de Vicente Fernández; El Rey, de José Alfredo Jiménez; y Las Mañanitas.

Vestido con un traje negro y un enorme sombrero característico de la charrería, Pablo Montero entonó con su gruesa voz estas melodías mientras saludaba a Maduro, a su esposa Cilia Flores y su hija menor.

En medio de la presentación, el cantautor tomó su sombrero y se lo regaló al dictador venezolano, quien lo tomó, se lo puso en la cabeza y realizó un grito que finalizó con un “Que viva Emiliano Zapata”. Posteriormente Montero le otorgó unas palabras de agradecimiento.

“Gracias a toda la gente bonita de este país que siempre me han recibido con mucho cariño, mucho amor, y venimos con todo el corazón a traer música mexicana. Nicolás, te regalo este sombrero que es mío, con mucho cariño, y te queda al centavo”, mencionó.

