Gustavo Adolfo Infante volvió a criticar a Yalitza Aparicio: “Les tiene que gustar porque es indígena”

Gustavo Adolfo aseguró que sus declaraciones no fueron racistas Foto; @gainfante / IG - @yalitzaapariciomtz / IG.

Luego de que hace unos días el comunicador Gustavo Adolfo Infante emitiera polémicas declaraciones en su programa de televisión, en las que criticó el hecho de que a Yalitza Aparicio se le haya considerado para ser parte del Sindicato de Actores de Estados Unidos, el periodista fue duramente señalado de racista.

Y es que para el titular de De primera mano, la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, no tiene “las credenciales necesarias” para ostentarse como actriz, toda vez que su incursión en la galardonada película Roma de Alfonso Cuarón fue totalmente accidental.

Infante cuestionó el hecho de que Yalitza sea considerada actriz por su participación y aseguró que “trapear no es actuar”, en alusión a las escenas de la joven donde dio vida a “Cleo”, la empleada doméstica de una familia residente de la colonia Roma de la Ciudad de México a inicios de los años 70.

Tras su participación en ''Roma'', Yalitza ha desarrollado una faceta como modelo y activista social Foto: Instagram/@yalitzapariciomtz

Así lo dijo entonces: “¿Y Yalitza, yo preguntaré, qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”, inició Gustavo Adolfo Infante en su frontal ataque.

Por si fuera poco, el reportero cuestionó la incursión de la educadora de profesión en la industria del cine y calificó a la película que la lanzó a la fama en 2018 como “aburrida”.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar, y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”, agregó.

Ante tales palabras, el reportero de espectáculos fue duramente cuestionado en las redes sociales, donde lo llamaron racista, clasista y discriminador.

El periodista aseguró que cuestionó la calidad actoral de la oaxaqueña, no su origen étnico (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

Ahora, casi una semana después de sus dichos, Infante empleó su canal de YouTube para emitir una nueva declaración y reafirmar su postura ante la labor de la también activista social: “Imagen Televisión no ha enviado ningún comunicado deslindándose de mis comentarios ‘racistas’ en contra de Yalitza Aparicio”, mencionó el conductor del programa El minuto que cambió mi destino.

El presentador aseguró que nunca realizó este tipo de comentarios sobre la actriz, sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por los internautas. “Nunca hice un comentario racista en contra de Yalitza Aparicio, lo que haya dicho yo es que no es actriz y no me gusta su actuación en ‘Roma’”, comentó.

Añadió que existe una idea errónea en la que se cree que “a todos les tiene que gustar porque la señora es indígena, perdón, pero no”, añadió.

''Roma'' fue la carta de presentación de Yalitza Aparicio ante el mundo; fue nominada al Óscar como Mejor actriz (EE.UU.). EFE/ Iván Mejía/Archivo

Ya el pasado 19 de noviembre, el comunicador había hablo del tema en el mismo medio: “Surgió la información de que a la señora Yalitza la inscribieron para que votara en la Academia de actores de estados Unidos para el Óscar. Yo dije ‘yo creo que a mí no me gustó la actuación de ella y no es actriz, a lo mejor está estudiando, a lo mejor ya estudió, a lo mejor el día de mañana es la mejor actriz que ha tenido el mundo mundial. El día de hoy, este 19 de noviembre de 2021 Yalitza Aparicio no ha demostrado su actuación, de ahí a todo lo que se ha generado, dicho, la gente, les doy mi palabra habla porque tiene boca”.

“Yalitza Aparicio no nos representa, representa un sector poblacional de México. ¿Cuál es mi opinión de los pueblos indígenas de México? Los respeto profundamente y los admiro, todos somos en gran parte indígenas en este país, ¿en qué momento dije yo algo despectivo o desagradable, ofensivo o hiriente de los pueblos indígenas, en qué momento?”, dijo el reportero.

SEGUIR LEYENDO: