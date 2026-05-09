De Avatar a Black Sabbath: la inteligencia artificial redefine los límites creativos del cine moderno

Tráiler de la película "Presencia", de Steven Soderbergh

La inteligencia artificial irrumpió en Hollywood no solo como herramienta técnica, sino como recurso creativo adoptado por cineastas de primer nivel. Steven Soderbergh empleó IA generativa para producir imágenes “temáticamente surrealistas” en su próximo documental y planea usarla en una película sobre la guerra hispano-estadounidense. Otros directores consagrados, como James Cameron y Darren Aronofsky, también manifestaron interés en la integración de IA, ya sea para mejorar procesos o reducir costos de producción.

Según publicó el periódico británico The Guardian, el caso de Soderbergh resulta paradigmático porque, aunque históricamente abierto a nuevas tecnologías, su postura es matizada: “No creo que sea la solución a todo, ni el fin de todo. Estamos en las primeras etapas”, declaró en entrevistas recientes. Su enfoque contrasta con posiciones extremas dentro de la industria, que van desde el rechazo total —como Guillermo del Toro— hasta el entusiasmo corporativo de actrices como Reese Witherspoon y Sandra Bullock, que ven la IA como una herramienta creativa y una aliada inevitable.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la adopción de IA en proyectos de alto perfil, como la última película de Doug Liman y la serie de Aronofsky basada en IA, señala que la tecnología comienza a formar parte de los grandes presupuestos, no solo como apoyo técnico, sino como elemento central en la propuesta visual o narrativa. Liman, por ejemplo, sostiene que la IA permitió reducir el presupuesto de su nueva producción de USD 300 a 70 millones, aunque esto genera dudas sobre el verdadero impacto económico y artístico.

IA en el cine: entre la innovación y la polémica

Una adaptación al uso de herramientas digitales despierta tanto el interés de destacados productores como James Cameron

De acuerdo con declaraciones recogidas por medios como Filmmaker Magazine y Variety, Soderbergh y otros directores consideran que la IA puede complementar el trabajo humano, pero no reemplazarlo. James Cameron, por su parte, sostiene que la IA generativa nunca tendrá control total en sagas como Avatar, aunque sí explora su uso en aspectos técnicos y creativos. Cameron también integra el consejo de administración de una empresa de IA, lo que refleja un interés estratégico y empresarial.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la industria asiste a un debate sobre los riesgos y oportunidades que plantea la IA. Críticos advierten que la democratización prometida por la tecnología puede traducirse en una avalancha de producciones de baja calidad, mientras que los estudios buscan equilibrar la reducción de costos con la preservación de estándares artísticos. El ejemplo de la migración al cine digital, liderada por Soderbergh y otros pioneros, muestra que la tecnología puede transformar la industria, pero no necesariamente elevar la calidad promedio de las películas.

En este contexto, la resistencia de cineastas como Guillermo del Toro y Steven Spielberg representa el otro extremo, defendiendo la creatividad humana y el aprendizaje artesanal frente a la automatización. Spielberg declaró no haber usado IA “todavía”, dejando abierta la puerta a su posible adopción futura.

PUBLICIDAD

El futuro de la creatividad en la era de la IA

El recurso a tecnologías generativas se consolida como una estrategia para disminuir los gastos operativos, al tiempo que profesionales de distintas áreas analizan los efectos de esta tendencia en las dinámicas creativas y comerciales del cine

Por otra parte, la integración de IA en el cine plantea desafíos éticos y laborales. La posibilidad de usar la tecnología para crear imágenes, escenarios y hasta actores digitales genera preocupación sobre el plagio, la manipulación y el desplazamiento de trabajadores técnicos y creativos. El debate también alcanza a la autoría y la originalidad, temas centrales en películas recientes como Los Christophers de Soderbergh, que explora precisamente los límites entre creación y copia.

Advirtieron que el avance de la IA en la industria parece inevitable, aunque su alcance real y su impacto en la calidad y el sentido del cine siguen en discusión. Para algunos, la clave estará en cómo se combine el toque humano con la potencia de las nuevas herramientas, mientras que otros temen una homogeneización y degradación de la producción audiovisual.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el público y los profesionales del sector observan con atención cómo los grandes nombres del cine marcan tendencia, influyendo tanto en las aspiraciones creativas como en las políticas de los estudios. El próximo ciclo de estrenos y la evolución de los proyectos actuales mostrarán si la IA se consolida como un recurso más en la paleta del cine contemporáneo o si, como anticipa Soderbergh, termina siendo solo “una fase divertida”.