Gustavo Adolfo Infante contra Lyn May por tratar de ver a Carmen Salinas en el hospital: ‘’La regó gacho’'

Lyn May y Gustavo Adolfo Infante (Foto: Cuartoscuro)

Carmen Salinas continúa internada en el hospital luego de haber sufrido un derrame cerebral en su domicilio la noche de este miércoles 10 de noviembre. La actriz y productora teatral permanece delicada y en terapia intensiva, por lo que su estado de salud ha preocupado tanto al público como a múltiples figuras del espectáculo nacional.

La también cantante y comediante se encuentra en estado de coma y conectada a un respirador artificial, por lo que la familia de ‘’La Corcholata’' ha pedido al público que eleve oraciones para rogar por la salud de Salinas, a quien también se le celebró este día una misa oficiada por el sacerdote José de Jesús Aguilar.

Una de las figuras que, preocupada por el estado de la comediante, reaccionó de inmediato, ha sido Lyn May, quien en la tarde de este jueves acudió al hospital StarMédica, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, con la intención de entrar al cuarto donde permanece Carmen Salinas y poder verla.

Lyn May y Carmen Salinas (Foto: Cuartoscuro)

La bailarina acapulqueña causó revuelo por haber intentado ingresar al área de terapia intensiva, sin embargo su esfuerzo no fructificó y le fue negado el ingreso. Ante ello la popular vedette, quien llegó ataviada con un vestido de noche, pestañas y peluca, pues venía de las instalaciones de TV Azteca donde participó en el programa Chisme No Like, se mostró un tanto alterada.

Y es que Salinas no puede recibir visitas dada su condición, pues sólo su nieta Carmen Plascencia y su sobrino Gustavo Briones tienen autorizado el acceso al cuarto donde permanece la actriz, según declaraciones del también asistente personal de Carmen.

Esto habría desatado la contrariedad en la polémica artista, quien expresó en un encuentro con la reportera del programa De primera mano, que se encontraba haciendo un enlace en vivo desde el lugar cuando llegó la bailarina, que no pudo acceder a ‘’Carmelita’'.

(Foto: lyn_may_ / Instagram)

Lyn pidió a la prensa que ‘’ya no la molesten’', lo que exaltó a Gustavo Adolfo Infante, titular de la emisión vespertina. “Así es que no la molesten. Les pido, les suplico que se retiren, que la dejen tranquila. Me siento triste porque no sabe nadie qué tiene. Ya no la molesten, por favor, quiéranla, recen por ella”, expresó la vedette de Bellas de noche.

Ante ello, el periodista manifestó que no es que la estuvieran molestando, sino que su labor es informar al público respecto a la evolución del estado de salud de la estrella. Además le cuestionó a Lyn su esfuerzo por llegar a la sala de terapia intensiva, tildándola de imprudente por su acto.

“La que la regó muy gacho fue Lyn May. Una cosa es que me caiga bien que la conozca de hace muchos años, ayer fue muy imprudente. El día de ayer llegó al hospital con tacones, con pestaña postiza, con peluca postiza, con un vestido entallado […] Llega y a los cinco o diez minutos sale, encabritada era poco”, afirmó Gustavo Adolfo en su programa de YouTube.

El presentador de Imagen Televisión cuestionó que la intérprete de Loba -tema que la bailarina estrenó y cantó en un antro del centro histórico de la Ciudad de México recientemente- haya hecho su visita al hospital coincidentemente a la misma hora que emisiones de espectáculos como la suya y Ventaneando estaban haciendo enlaces en vivo en televisión.

“En ningún momento yo fui a quererme meter a terapia intensiva con la peluca contaminada. […] y luego la pestaña postiza y los dos kilos de maquillaje. Hay que ser un poco prudentes. El día de ayer, […] que venía quesque de grabar. Son tonterías”, sentenció Infante.

