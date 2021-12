Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre artistas vinculados a grupos criminales

Infante dio su opinión (Captura de Pantalla: Canal de Gustavo Adolfo Infante en Youtube)

Tras la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco de la periodista Anabel Hernández, una gran polémica atravesó el mundo del espectáculo, ya que nombres como el de Galilea Montijo, Alicia Machado, Ninel Conde, Platanito o Sergio Mayer comenzaron a ser relacionados con grupos criminales.

En este sentido, el periodista Gustavo Adolfo Infante decidió dar su opinión al respecto durante el programa De segunda mano y destacó que este tipo de situaciones no son tan extraordinarias como parece.

“A ver, una cosa es saludarlo y, ¿tú sabes cuántos artistas han estado en las fiestas (de los narcotraficantes)?, pues todos o la gran mayoría. Porque los contratan así como cualquiera que los puede contratar”, comentó Infante.

Además, el conductor aprovechó el debate entre los conductores para mencionar que no todas las personas se van a traer consigo una “tarjeta de presentación” para aclarar a que se dedican y a mostrar en la primera oportunidad:

“Trasiego, distribución, venta, comercialización internacional de estupefacientes prohibidos, a sus órdenes”, bromeó.

Esta es la portada del libro donde supuestamente es mencionada Galilea y otros famosos (Foto: Amazon)

El tema surgió después de que se presentara un encuentro con los medios que tuvo Lucía Méndez y en el cuál se le cuestionó si alguna vez estuvo relacionada con algún narcotraficante.

Así, la intérprete de Un alma en pena destacó haberse mantenido alejada de este tipo de relaciones: “No, me he mantenido alejada, es una línea muy delgada, no me pasó eso, nada de eso, para nada”. También se le cuestionó si habría actuado en alguna de las llamadas “narco-fiestas”, a lo que respondió: “A mí no me pasó y definitivamente le agradezco a la vida que no me haya pasado nada de eso, la verdad”.

Lucía aclaró que nunca tuvo ofrecimientos de parte de ninguna persona que se dedicara a este tipo de labores delictivas. En efecto, el nombre de Lucía no aparece en el libro de reciente publicación, pero recordemos que en la serie de televisión Narcos sí hay una alusión a su persona, y aunque se menciona su nombre “Lucía Méndez”, mencionan “Lucía Morales”, en una de las escenas en que supuestamente Amado Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo van a una fiesta, y saluda Amado Carrillo a una supuesta actriz de nombre Lucía Morales.

Lucía Méndez dijo no estar relacionada (Foto: Instagram @luciamendezof/Uriel Santana)

El público supuso que se trataba de una alusión directa a la protagonista de Colorina o Vivir un poco, pero esto jamás fue aclarado ni desmentido por la veterana artista. En enero de 2019 Lucía aseguró que de ser cierta su relación, en este caso con el capo Caro Quintero, su vida ahora sería otra: “Imagínate que yo fuera novia de Caro Quintero, mi reina, ya tendría yo una isla privada (y estaría) en topless tomando sol”.

“Yo creo que al que entra a ese medio ya no sale, es mentira, es mil veces mentira. A mí no me tocó nunca eh, la verdad es que nunca me tocó ningún narco en la vida, o tenía relaciones con hombres muy importantes que quizás por eso no se me acercaban (…) empresarios muy fuertes”, dijo en aquella ocasión.

En febrero de 2020, Lucía dio a entender que sí se había presentado en una fiesta privada en Colombia, donde acudieron capos de la droga. “Alguna vez en Medellín, era lógico, había muchos narcos ahí”, reveló Méndez a los medios de comunicación. “Canté para un privado y estaba como muy raro. Pues no sé, pero ese día yo creo que sí había narcos o algo porque estaba muy raro”.

SEGUIR LEYENDO