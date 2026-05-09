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“Interpretar a Rhodey fue el viaje más largo y extraño de mi vida”, confesó Don Cheadle sobre su paso por Marvel

El actor reflexionó sobre una década de trabajo en el rol de War Machine dentro de la reconocida saga y anticipó que Armor Wars podría transformar el legado de Tony Stark en la franquicia

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Don Cheadle describe a su personaje Rhodey como el viaje más largo y extraño de su carrera en el Universo Marvel (YouTube: CapitanClips)

Interpretar a Rhodey fue, para Don Cheadle, el viaje más largo y extraño de mi vida, según compartió en una entrevista exclusiva con CBS Sunday Morning, el programa de entrevistas de CBS, donde también anticipó que el próximo proyecto Armor Wars podría transformar el legado de Tony Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El actor celebró su regreso al teatro tras 20 años de ausencia, expresando su entusiasmo por reencontrarse con su “primer amor” en una etapa que equilibra cine, escenarios y vida familiar. El retorno ocurrió después de haber estado alejado dos décadas de los escenarios, hecho que considera fundamental en su carrera.

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“Había pasado tanto tiempo que dejé de contar, porque comenzaba a ponerme triste”, reconoció al recordar su anterior producción. “Siempre estuvo en mi cabeza… es mi primer amor, y sabía que eventualmente volvería. Solo faltaba que se dieran las circunstancias adecuadas, y ahora se dieron”, explicó a CBS Sunday Morning, el programa de entrevistas de CBS.

Don Cheadle tendrá su propia película de Marvel como War Machine
El actor celebra su regreso al teatro después de 20 años, reencontrándose con su pasión inicial por los escenarios

Cheadle detalló que producir la obra Strange Loop fue determinante para reavivar su deseo de volver. “Si bien como productores no aportamos mucho al proceso creativo, ver esa obra tan original y valiente me hizo pensar: ‘Sí, eso es lo que necesito, quiero volver ahí’. Definitivamente fue el comienzo de todo otra vez”, afirmó.

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La experiencia teatral cobra para el actor un valor irremplazable. “No hay segundas oportunidades. No puedes detenerte y volver; es algo único… No existe nada como sentir la energía de miles de personas en un teatro, la inmediatez de los errores y cómo, entre todos, debemos continuar. Esa conexión mágica es inigualable”, reflexionó.

Trayectoria como Rhodey en el MCU y evolución del personaje

El camino de Don Cheadle en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) implicó una decisión tomada en plena celebración familiar. “Me llamaron en medio de la fiesta de cumpleaños de mi hija. Primero me dieron una hora para decidir, después dos, pero lo consulté con mi esposa en plena partida de laser tag”, relató al medio. “Sabía que era una decisión que afectaría los próximos diez años de mi vida”.

Don Cheadle en "Capitán América"
El actor aceptó el papel de Rhodey en el MCU sin conocer el futuro del personaje, apostando por la oportunidad de evolución (Marvel Studios)

Cheadle confesó que, al aceptar el papel, desconocía cuál sería el desarrollo de Rhodey. “No tenían definido hacia dónde iría el personaje… Me preguntaron si estaba dentro o fuera. Aceptar implicaba decirle no a muchas cosas que podrían surgir. Hice cuentas y eran diez años de mi vida dedicados a esto, pero lo que tenía delante era emocionante e interesante y las posibilidades valían la pena”, rememoró.

Sobre el futuro inmediato, el actor subrayó que lo más interesante es afrontar los nuevos caminos de su personaje. “La posibilidad de descubrir hacia dónde irá Rhodey es lo que más me atrae… Lo inmediato es lo que toca, y quiero cruzar ese siguiente umbral”, expresó en CBS Sunday Morning, el programa de entrevistas de CBS.

El impacto del teatro y del cine en su vida personal y profesional

A lo largo de su carrera, Cheadle interpretó personajes con gran carga social, como en Hotel Rwanda, la película nominada al Oscar. “Ese proyecto cambió la trayectoria de mi vida. Me abrió los ojos a temas de derechos humanos, no solo en África, sino en todas partes”, explicó durante la charla difundida por CBS Sunday Morning, el programa de entrevistas de CBS.

Don Cheadle destaca el impacto de Hotel Rwanda en su conciencia social y su involucramiento en el activismo por los derechos humanos (Marvel Studios)
Don Cheadle destaca el impacto de Hotel Rwanda en su conciencia social y su involucramiento en el activismo por los derechos humanos (Marvel Studios)

Describió que trabajar en esa película lo llevó a involucrarse en el activismo y a comprender el poder que puede tener la notoriedad pública: “Me implicó en espacios de activismo y defensa que existían desde antes de que yo llegara, y comprendí el verdadero poder de tener una voz pública: ‘¿Ustedes me miran a mí? Miren aquello’. Es una de las mejores formas de usar la notoriedad”.

Al reflexionar sobre cómo emplea su tiempo y elige sus proyectos, Cheadle señaló: “Lo único que no se puede recuperar ni comprar es el tiempo. Quiero dedicarlo a proyectos en los que creo, que tengan sentido trabajar con ciertas personas y contar ciertas historias. No todo se trata de premios o reconocimientos; es más importante el propósito que el resultado”, enfatizó.

También se refirió a la experiencia en Ocean’s Eleven. Destacó la camaradería en el equipo y la dinámica creada por el director y los productores. “Nos dábamos cuenta de lo afortunados que éramos. Si alguien intentaba sobresalir, el grupo lo notaba. El trabajo y la diversión iban de la mano”.

Familia, relaciones y el sentido del legado

La familia y los valores adquiridos en casa influyeron en la visión personal y profesional del actor Don Cheadle (REUTERS/Etienne Laurent)
La familia y los valores adquiridos en casa influyeron en la visión personal y profesional del actor Don Cheadle (REUTERS/Etienne Laurent)

Las raíces familiares tienen un papel esencial en la visión de Don Cheadle. Hijo de un psicólogo y una educadora, valoró la libertad de opinión y la autonomía promovidas en su casa: “En mi familia, podía hablar, debatir, aunque igual había que obedecer. Eso fue invaluable y es algo que intenté transmitir a mis propios hijos”, relató a CBS Sunday Morning, el programa de entrevistas de CBS.

Sobre su relación duradera con Bridgette, resumió el aprendizaje conjunto de cómo afrontar las diferencias: “No vi a mis padres discutir nunca, así que con Bridgette aprendimos con el tiempo y con terapia de pareja. Hemos procurado ser un frente común para nuestros hijos, aunque a veces haya que cerrar la puerta y discutir nosotros para encontrar una decisión familiar”.

Al abordar la idea de legado, se mostró sencillo: “No me obsesiona el legado como algo grandilocuente. Si al final soy recordado como alguien que fue buen compañero, que hizo bien su trabajo y fue generoso con los demás, para mí eso es suficiente”.

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