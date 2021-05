“Me cae gordo, muy gordo”: Ana María Alvarado confesó que no soporta a Daniel Bisogno

La conductora de grupo Imagen aseguró que el anfitrión de Ventaneando le deseó la muerte.

La conductora y periodista de espectáculos Ana María Alvarado destapó una enemistad con el conductor de Tv Azteca, Daniel Bisogno. La conductora de grupo Imagen aseguró que el anfitrión de Ventaneando le deseó la muerte y ha emitido comentarios en su contra en distintas ocasiones.

Fue durante la transmisión de este lunes de la sección “Trapitos al Sol” de la revista matutina Sale el Sol, que la comunicadora confesó la enemistad cuando se sometió a un polígrafo. Durante la dinámica del detector de mentiras, todos los conductores le hicieron una serie de preguntas incómodas, y ella no podía mentir en la respuesta.

Después de que los presentadores hicieron algunas preguntas a Ana María, Talina Fernández le cuestionó sobre si había alguna compañera, o compañero, en el medio de los espectáculos que no fuera de su agrado.

“Con los que trabajó no”, respondió Ana. Sin embargo, su respuesta no dejó satisfechos a sus compañeros, así que estos insistieron. “Ahora estoy bien sola en la cabina de radio y ustedes no, nadie me cae mal”, continuó. Ante esta repuesta, el polígrafo arrojó que Alvarado estaba mintiendo.

Infobae

“Te lo juro que no me caen mal, el que me cae mal no está aquí. Trabaja en otra televisora (...) es güero y alto, de 1.90 más o menos”, confesó la comunicadora. Entonces el periodista Álex Kaffie sacó a colación el nombre del conductor protegido de Pati Chapoy :”Daniel Bisogno”.

Acto seguido, María confirmó que se refería Daniel Bisogno e, incluso, entró en detalle sobre las razones detrás de su enemistad. Según narró la conductora, el problemático conductor le deseó la muerte en una ocasión durante una transmisión de televisión en vivo.

“Bisogno es el que me cae gordo y muy gordo, me ha dicho ‘que te mueras’, ‘espía’, ‘alacrán’, varias veces, así con close up ' espía, alacrana, ojalá que te mueras’. Entonces, yo voy de acuerdo con que me critiquen mi trabajo, mi aspecto físico, que me digan lo que quieran, pero ya desearme la muerte pues sí está gacho”, recordó la periodista.

Foto: Ventaneando (captura de pantalla)

La enemistad entre comunicadora y Bisogno data de hace casi una década, cuando Ana María dejó el matutino de Tv Azteca, Venga la Alegría, y sonó el nombre del anfitrión de televisión como una de las probables causas de su despido.

Sin embargo, la misma Ana María desmintió que su salida de la revista tuviera algo que ver con el conductor durante una conversación en Todo para la mujer en el 2012, y aseguró que: “no tiene ningún puesto ejecutivo para que él pudiera tomar esa decisión. Eso lo podemos descartar”.

De acuerdo con lo dicho por Ana, durante aquella época ella era vista como una “infiltrada” cuando trabajaba en la televisora, pues presuntamente sólo buscaba informar de los pormenores de la compañía a Maxine Woodside, con quien todavía conduce el espacio radiofónico.

Está más tranquila porque podrá seguir trabajando (IG: anamaalvarado)

Años después, en 2021, Ana María dio algunos detalles sobre lo que vivió mientras trabajaba para la televisora del Ajusco y destapó una rivalidad, hasta entonces desconocida, entre los dos programas estelares de la compañía de Salinas Pliego: Ventaneando y Venga la Alegría.

Según narró, las conductoras de Ventaneando, tanto Aurora Valle como Mónica Garza y Atala Sarmiento, no tenían ninguna relación con los presentadores del matutino, pues “Pati quería centralizar los espectáculos como Televisa espectáculos y a veces había diferencias por las notas”.

Incluso, María detalló que entre las conductoras de Venga la Alegría no existía una buena dinámica, pues dijo conocer varias anécdotas de envidias y pleitos: “Yo recuerdo tantas anécdotas, les contaré pleitos, envidias, unas mandaban a que les quitaran la ropa a otras, no podían tener el mismo peinado, no podían utilizar el mismo color de cabello”.

