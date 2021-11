Carmen Muñoz está fuera de TV Azteca: Pati Chapoy lo confirmó

Carmen Muñoz renunció a TV Azteca, según información de Ventaneando (Foto: Twitter/@carmenorginal)

Desde hace unos días el público de TV Azteca se ha cuestionado sobre la ausencia de una de sus conductoras estrella, Carmen Muñoz, quien no se ha presentado en los programas que conduce. Varios medios, como Ventaneando, han confirmado que la presentadora terminó su relación laboral con la televisora.

El viernes de la semana pasado, en redes sociales los internautas comenzaron a cuestionarse por qué Carmen Muñoz no había sido la presentadora de los Premios la Radio 2021, pues ya había sido confirmada, además de que tampoco asistió a Al Extremo.

Pese a la insistencia en Twitter e Instagram por parte del público, ni la empresa ni la misma conductora dieron declaración alguna al respecto, hasta este viernes 19, cuando se confirmó que Muñoz decidió renunciar, aunque las teorías del porqué son diversas.

Carmen llegó a TV Ateza hace cinco años, antes trabajó en Televisa (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

Algunos medios informaron que la conductora decidió decir adiós a la televisora ya que sus padres tienen graves problemas de salud, lo que la orilló a ponerlos por encima de su trabajo, dedicándose a cuidarlos. Esto habría sido confirmado por la misma Carmen a través de su cuenta de Instagram y Twitter, en donde compartió una imagen junto a su esposo, el actor Juan Ángel Esparza, y su hija.

“Feliz viernes! Gracias a todos por sus mensajes !! Nada mejor que estar unidos en todo momento. Siempre con el apoyo de @juanangel_mx mi marido, Cosette mi hija y mi familia!! Los quiero!! Les mando besos”, “La familia siempre será lo más importante”, escribió esta mañana.

Por tanto, al parecer, la titular de Al Extremo decidió presentar su renuncia el pasado lunes 15 de noviembre.

Sin embargo, existen las teorías de que no se debió a la salud de sus familiares, sino que la empresa no tendría ningún proyecto interesante para Muñoz y ella habría recibido la propuesta de la televisora competencia para ser parte de Hoy a partir del próximo año.

Carmen hizo esta publicación por la mañana, cuando se habría confirmado su renuncia (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

Esta tarde, en el programa Ventaneando Pati Chapoy confirmó las razones del por qué la conductora de Enamorándonos ya no está más en TV Azteca y qué sucederá con ella en los siguientes meses.

“Pidió hace unos 10 días autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá padeció una caída y su papá está grave de salud. Ella se traslada a Guadalajara”, dijo la titular del vespertino.

Ya que Carmen es de las presentadoras más queridas por el público, la empresa habría decidido renovarle el contrato pese a que actualmente no se estaba presentando y se desconocía cuándo regresaría.

Según reportó la publicación TV Notas, los ejecutivos dela televisora estaban haciendo lo posible por hacer que su conductora no se fuera y estaban dispuestos a hacer un contrato que la favoreciera. Sin embargo, la misma conductora decidió no volver a firmar con TV Azteca.

La ex conductora de TV Azteca no ha dado declaraciones acerca de su renuncia a la televisora (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

“Ella regresó y tomó la información de no firmar ese contrato, y ya no va a trabajar acá. Ella de una forma muy clara dijo que simplemente no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros, dijo que ella en este momento se iba”, reveló Chapoy.

Sobre el futuro de Muñoz, Pati explicó que la conductora dijo que hasta el momento ninguna otra empresa o televisora le ha ofrecido una propuesta de trabajo, por el momento, pero “mañana no sé”, agregó.

Carmen hasta el momento no se ha vuelto a pronunciar en redes sociales acerca de su renuncia a TV Azteca tras haber trabajado cerca de 5 años en la televisora, pero periodistas de espectáculos como Flor Rubio también lo confirmaron.

