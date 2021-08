Le detectaron a Toño Mauri una bacteria en los pulmones que le fueron trasplantados

Toño Mauri hizo un cameo en la serie de Luis Miguel junto a Jorge "Burro" Van Rankin y Alejandro Basteri (Foto: YouTube/María Visión)

Después de que a mediados del año pasado Toño Mauri se contagió de COVID-19 y este virus le provocara grandes consecuencias como estar ocho meses hospitalizado y un trasplante doble de pulmón, el actor se ha ido recuperando satisfactoriamente, pero recientemente se le diagnosticó una bacteria en sus órganos respiratorios.

En una entrevista para el programa Sale el sol el actor comenzó hablando sobre su estado de salud y reveló que necesitará una tercera inyección porque sus defensas siguen bajas después de su trasplante. “Voy muy bien, sigo con la recuperación, cuidándome mucho por el repunte que ha tenido la pandemia, nos afecta a todos. Yo estoy vacunado y me acaban de avisar que me tienen que poner una tercera dosis de la vacuna para reforzar mi sistema inmune y estoy muy de acuerdo porque la mayoría de los casos que se han dado ahora son de personas que no se vacunaron”.

Toño Mauri cumplió 51 años de edad a finales del mes de julio (Foto: Instagram antonio_mauri_)

También habló de cómo se dio su infección en los pulmones con la bacteria: “Me explicó el doctor que esa bacteria la tenemos todos pero en muchas personas esas reacciones nunca se despiertan y en otras sí; en mi caso yo esa bacteria la tuve antes del trasplante, es decir, estaba activa antes de ese momento y ahora volvió a salir porque mis defensas bajaron. La ventaja es que al detectarla y saber cuál es los doctores la van controlando” y dejó en claro que el microbio no pone en riesgo su salud.

Antes del descubrimiento de ese microorganismo, Mauri contaba con otro tratamiento para una bacteria que se desarrolló en su estómago. “(La bacteria del estómago) ya la controlamos y es una ventaja, pues tuve una diarrea muy fuerte y empezamos a combatirla, afortunadamente ya no tengo fiebre”.

Finalmente compartió su postura ante la situación de su cuñado Miguel Alemán Magnani. “Llevo en esta familia 34 años de conocerla, son extraordinarios y maravillosos, algo que siempre llevan en su corazón es México y me duele. Me atrevo a decir que es una familia intachable”.

Así se anunció el doble trasplante de pulmón de Toño Mauri (Foto: Jesse S. Jones/Jesse S. Jones\University of Florida)

Durante los dos primeros meses de su hospitalización sus familiares pudieron visitarlo y pasar los días con él, pero tras complicaciones de la enfermedad, a partir de ese tiempo, los médicos tuvieron que negar las visitas al actor.

El actor reveló que su principal motivación para superar la enfermedad fue poder presenciar la boda de su hija, Carla Mauri, la cual había sido aplazada por la hospitalización de su padre, y que finalmente se llevó a cabo el 8 de mayo de este año en Miami.

Después de que Mauri logró salir del hospital, la debilidad muscular que todavía tenía por haber permanecido en cama durante tantos meses, sufrió algunos accidentes que no eran tan alarmantes, pero hubo una ocasión en la que tuvo que ser atendido ya que le tuvieron que poner algunas puntadas cerca de la ceja izquierda.

Toño Mauri ha asegurado que no hubo ningún tráfico de influencias para que recibiera de forma tan rápida su trasplante (Foto: Instagram antonio.mauri)

“Tropecé con el pie derecho, se clavó en el piso. Ya no tengo suficiente peso para sostenerme. Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando, entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces mi cabeza pegó en el piso y me abrí aquí (señalando su ceja) y me dolió un poquito la cadera. Me hicieron pruebas y no tengo nada roto”, detalló Mauri a Sale el sol.

Toño ha regresado en varias ocasiones al hospital en Estados Unidos donde luchó por su vida para poder hacerse sus revisiones de rutina y monitorear su estado de salud. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió una imagen donde se le puede ver en silla de ruedas frente a la entrada del hospital. “De regreso al hospital para mis chequeos del trasplante. Todo muy bien, gracias a Dios”, añadió en la descripción.

