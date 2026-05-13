Rusia intensificó sus ataques con drones tras el alto el fuego y causó seis muertes en Dnipropetrovsk

Las autoridades ucranianas denunciaron la intensificación de ataques contra civiles tras la tregua (Reuters)

En la región ucraniana de Dnipropetrovsk, algunos ataques rusos provocaron la muerte de seis personas tras concluir el alto el fuego de tres días. El cese de hostilidades, impulsado por el gobierno de Estados Unidos con motivo del aniversario de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, expiró el lunes y los combates continuaron en el frente durante ese periodo.

Tras finalizar la tregua, el ejército ruso lanzó más de 200 drones en distintas zonas de Ucrania, según informaron autoridades regionales. Volodímir Zelensky, presidente ucraniano, indicó que uno de los ataques alcanzó un edificio residencial en Kryvyi Rih, su ciudad natal y causó la muerte de dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 65.

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Además, una menor de nueve meses sufrió la amputación de una pierna y fue trasladada al hospital. El mandatario calificó el ataque como “cínico y carente de lógica militar” y manifestó que Rusia sigue provocando muertes y heridas entre la población civil.

En el mismo distrito, un bombardeo aéreo mató a otras cuatro personas y dejó heridas a tres más, según el gobernador regional Oleksandr Hanzha. Las autoridades locales informaron que los impactos de los drones desencadenaron incendios y destruyeron parte de la infraestructura civil, incluidos apartamentos y servicios esenciales.

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En Dnipro y Jersón, los ataques rusos causaron heridos y dañaron infraestructuras (Reuters)

En Dnipro y en Jersón, ataques similares dejaron heridos y afectaron la red eléctrica, mientras que en Mykolaiv se produjeron apagones tras los impactos en infraestructuras críticas.

Por su parte, en Kiev, la caída de restos de un dron interceptado originó un incendio en un edificio de 16 plantas en el distrito de Obolon, donde dos personas resultaron heridas. También se reportaron daños en las regiones de Cherkasy, Zhytomyr y Cherníhiv, esta última ubicada en la frontera con Rusia.

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Bajo este contexto, la cancillería ucraniana comunicó que propuso extender el alto el fuego, pero Moscú intensificó los ataques tras rechazar la propuesta y dirigió sus ofensivas contra infraestructuras civiles y energéticas, lo que aumentó la presión sobre la población local.

A pesar de la ofensiva, el gobierno de Ucrania anunció operaciones de represalia y confirmó la destrucción de instalaciones de gas en la región rusa de Oremburgo, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana.

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El conflicto se mantuvo en el centro de la agenda internacional, especialmente durante la reunión del Consejo de Ministros de Defensa de la Unión Europea (UE), donde se abordó la ayuda militar y financiera a Ucrania.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, detalló que el primer tramo del préstamo de 90.000 millones de euros que recibirá el gobierno ucraniano en junio se destinará en parte a la adquisición de drones, considerados clave para enfrentar la ofensiva rusa.

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European Commission Vice-President and High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas speaks at a press conference after a European Union foreign ministers' meeting in Brussels, Belgium, May 11, 2026. REUTERS/Yves Herman

Además, los Estados miembros debatieron medidas para reforzar la vigilancia del alto el fuego y evitar la elusión de sanciones por parte de Rusia.

En paralelo, Zelensky comunicó que Ucrania coopera con sus aliados europeos y representantes de la OTAN en el desarrollo de tecnología para la defensa contra misiles balísticos, con la participación de trece países en las conversaciones. El mandatario reiteró la necesidad de mantener y aumentar la presión internacional sobre Rusia, argumentando que la escalada de ataques tras el fin de la tregua demuestra la urgencia de sostener el apoyo militar y sancionador.

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(Con información de Reuters y Europa Press)